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T-Otomobil

Cardata ve Garanti BBVA'dan ortak hizmet: Doğru araç fiyatı cepte

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Cardata ve Garanti BBVA'dan ortak hizmet: Doğru araç fiyatı cepte

Cardata’nın değerleme teknolojisi Garanti BBVA Mobil’e entegre edildi. Müşteriler araçlarının güncel piyasa değerini ve son 12 aylık değer değişimini uygulama üzerinden görebilecek.

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Türkiye’nin lider otomotiv veri şirketi Cardata’nın gelişmiş ikinci el araç değerleme teknolojisi, Garanti BBVA Mobil’e entegre edildi.

Gerçekleştirilen teknoloji iş birliğiyle Garanti BBVA müşterileri, sahip oldukları veya değerini öğrenmek istedikleri araçların güncel piyasa değerine, mobil uygulamadan ayrılmadan hızlı ve kolay biçimde ulaşabiliyor.

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Cardata’nın değerleme teknolojisi kullanıcılara yalnızca tek bir fiyat bilgisi sunmakla kalmıyor, araçla ilgili karar sürecini destekleyen kapsamlı bir piyasa görünümü sağlıyor.

Kullanıcılar araçlarının önerilen güncel piyasa değerini, en düşük ve en yüksek fiyat aralığını, hızlı satış için önerilen fiyatı ve son 12 aylık piyasa değeri gelişimini Garanti BBVA Mobil üzerinden görüntüleyebiliyor.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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