Chery Jaguar Land Rover ortaklığında geliştirilen Freelander 8, Tibet’te 6.002 metre yüksekliğe ulaşarak hibrit otomobiller için Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Freelander, yeni elektrikli SUV modeli Freelander 8’in Tibet’te gerçekleştirdiği yüksek irtifa tırmanışının teknik ayrıntılarını açıkladı. 22 Ağustos’ta düzenlenen denemede araç, deniz seviyesinden 6.002,33 metre yüksekliğe ulaşmayı başardı.

Freelander 8, Guinness rekoru kırdı: 6.002 metreye tırmandı

Guinness Dünya Rekorları tarafından doğrulanan sonuç, “hibrit bir otomobille ulaşılan en yüksek rakım” kategorisinde kayıtlara geçti. Önceki rekor, Temmuz 2024’te 5.980,05 metreye çıkan BYD Fang Cheng Bao Bao 5’e aitti. Freelander 8 bu dereceyi 22,28 metre geliştirdi.

TIRMANIŞ DÜŞÜK OKSİJEN VE GEVŞEK ZEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rekor denemesi yaklaşık 1.480 metrelik kar erimesiyle ıslanmış taşlık ve ufalanmış kayalardan oluşan bir parkurda yapıldı. Araç bu mesafe içerisinde yaklaşık 200 metrelik dikey yükselme gerçekleştirdi.

Deniz seviyesinden 6 bin metre yüksekte atmosfer basıncı yaklaşık 47,2 kPa seviyesine düşüyor. Kullanılabilir oksijen miktarı da deniz seviyesindeki değerin yarısının altına iniyor. Bu koşullar içten yanmalı motorların güç üretmesini zorlaştırırken soğutma sistemlerinin verimliliğini de azaltıyor.

Freelander 8’in 1.5 litrelik turbo benzinli motoru tekerleklere doğrudan güç aktarmıyor. Menzil uzatıcı olarak çalışan ünite, batarya ve elektrik motorları için enerji üretiyor. Chery JLR’ye göre motor, tırmanış sırasında nominal elektrik üretme kapasitesinin yüzde 80’ini korudu.

Turbo sistemi, düşen atmosfer basıncını telafi edebilmek için motora yeterli havayı daha yüksek basınç oranıyla göndermek zorunda kaldı.

Freelander 8, Guinness rekoru kırdı: 6.002 metreye tırmandı

İKİ ELEKTRİK MOTORU TOPLAM 818 HP ÜRETİYOR

Freelander 8’de çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor. Öndeki motor 483 HP, arkadaki motor ise 335 HP güç üretiyor. Sistemin toplam tepe gücü 610 kW, yani 818 HP; azami torku ise 813 Nm olarak açıklanıyor.

Arka elektrik motoruna iki kademeli bir redüksiyon ünitesi eşlik ediyor. Birinci viteste devreye giren 1,5:1 oranındaki ek tork çarpanı, tekerleklerde 8.000 Nm’ye kadar eş değer tork oluşturabiliyor.

Sistem, klasik arazi araçlarındaki düşük oranlı arazi vitesine benzer biçimde çalışıyor. Araç böylece dik ve kaygan zeminde yüksek tekerlek torku üretirken elektrik motorunun sürekli olarak en yüksek akımı çekmesine ihtiyaç duymuyor. Bu yapı, düşük hızda uzun süre devam eden tırmanışlarda enerji kaybını ve termal yükü azaltabiliyor.

2,98 TONLUK YEKPARE GÖVDELİ SUV ZİRVEYE ÇIKTI

Rekor denemesine katılan Freelander 8’in ağırlığı 2,98 ton olarak açıklanıyor. Model, geleneksel arazi araçlarında kullanılan merdiven şasi yerine yekpare gövde mimarisine sahip.

Araçta sürekli kontrollü amortisörlere sahip çift odacıklı havalı süspansiyon, elektronik kontrollü arka diferansiyel kilidi ve sanal merkezi kilit bulunuyor. Huawei ile birlikte geliştirilen i-ATS akıllı arazi sistemi ise dokuz farklı zemin modu sunuyor.

Ayrıca araçta, tavana monte edilmiş LiDAR ve SAE Seviye 2 destek sistemi ile Huawei'nin Qiankun ADS 5 sürücü destek sistemi de bulunuyor.

Chery JLR, aracın tırmanışı şasi hasarı yaşamadan tamamladığını belirtiyor. Ancak üretici, test sonrasında gerçekleştirilen teknik incelemelerin sonuçlarını ve denemede kullanılan lastiklerin özelliklerini paylaşmadı.

800 VOLTLUK MİMARİ VE 60,3 KWH BATARYA

Freelander 8, 800 voltluk elektrik mimarisine ve CATL tarafından üretilen 60,33 kWh kapasiteli Freevoy NMC bataryaya sahip. Modelin yalnızca elektrikle WLTP ölçümüne göre yaklaşık 254 kilometre yol alabildiği belirtiliyor.

Batarya uygun hızlı şarj istasyonunda yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 12 dakikada doldurulabiliyor.

Beş ve altı koltuklu versiyonları bulunan 5,12 metre uzunluğundaki SUV, 0’dan 100 km/s hıza 4,6 saniyede çıkıyor.

FREELANDER ARTIK BAĞIMSIZ BİR MARKA

Freelander adı geçmişte Land Rover’ın kompakt SUV modelinde kullanılıyordu. Yeni dönemde ise Chery ile Jaguar Land Rover’ın Çin ortak girişimi tarafından geliştirilen ayrı bir marka olarak konumlandırılıyor.

Freelander 8, bu yeni markanın ilk seri üretim modeli. Çin’de dönemsel indirimlerle 289.900 yuan (2.100.000 TL) ile 379.900 yuan (Yaklaşık 2.750.000 TL) arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan aracın küresel versiyonu Orta Doğu’da tanıtılacak.

Markanın ilk ihracat pazarının Birleşik Arap Emirlikleri olması beklenirken Freelander 8’in Türkiye veya Avrupa’da satışa çıkıp çıkmayacağı henüz açıklanmadı.

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