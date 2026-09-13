Antalyalı Ahmet, büyük hayalini gerçekleştirdi: Naylon çadırdan Hacettepe Tıp'a

Baba ve anne orman işçisi... Yaylada naylon çadırda kalan ailenin oğlu Ahmet Deniz yaz tatilini çalışarak geçiriyor. Onca zorluğa rağmen YKS’de derece yapıp hayali olan Hacettepe Tıp Fakültesini kazanan Ahmet, okulunun açılışını bekliyor.

Antalya’nın Akseki ilçesinde ormanda kurdukları naylon çadırda kalarak kesim işçisi olarak çalışan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin 18 yaşındaki oğlu Ahmet, zor şartlara rağmen Türkiye 636’ncısı olarak kazandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde dersbaşı yapacağı günü heyecanla bekliyor.

Baba Mehmet Deniz, oğlunun başarısından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek “Onun başarısıyla bütün gençler için başarının önünde hiçbir engel olmadığını, imkânsız diye bir şey bulunmadığını gördük. Ahmet’in başarısının diğer gençlerimize de umut olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Antalyalı Ahmet, büyük hayalini gerçekleştirdi: Naylon çadırdan Hacettepe Tıpa

Anne Yıldız Deniz de “Başta öğretmenleri olmak üzere oğluma destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ahmet Deniz ise ailesinin daha iyi şartlarda yaşamasını istediğini anlatarak “Ailemi bu zorlu hayattan kurtarmayı istedim. Bu düşünce bana çalışırken güç verdi” diye konuştu. Sınava hazırlanan gençlere önerilerde bulunan Deniz “Telefon ve sosyal medyadan biraz uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar dikkati çok dağıtıyor. Hedefe ulaşmak için düzenli, sabırlı ve isteyerek çalışmak gerekiyor” diye konuştu.

Ahmet Deniz “Bundan sonraki hedefim, ülkeme ve milletime faydalı, iyi bir Türk hekimi olmak. Başta ailem olmak üzere üzerimde emeği bulunan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası