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Talimatlar Pensilvanya'dan verilmiş! Kuriş'i FETÖ yönetiyordu

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Talimatlar Pensilvanya'dan verilmiş! Kuriş'i FETÖ yönetiyordu

FETÖ elebaşı, 17-25 yargı darbesinden önce Arif Ahmet Denizolgun’a mektup yazmış. Birlikte olalım teklifi reddedilince de Alihan Kuriş’e oynamış.

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Hükûmete 2013 yılında yargı darbesi düzenleyen FETÖ’nün, 17-25 Aralık öncesi merhum Arif Ahmet Denizolgun’a da bir mektupla “birlikte hareket etme” teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik soruşturması ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin dosyasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Tanık sıfatıyla ifade veren Mahmut Kösemusul, 17-25 Aralık sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Denizolgun’un kendilerine Fethullah Gülen’den bir mektup geldiğini anlattığını söyledi.

Kösemusul’un ifadesine göre, Gülen merhum Denizolgun’a hükûmete karşı birlikte hareket etmeyi teklif etti. Denizolgun “Biz devletimizin yanında dururuz” diyerek karşı çıktı.

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“KURİŞ’İ FETÖ YÖNLENDİRDİ”

Tanıklardan Rüstem Şahin de “Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi” ifadesini verdi.

Şahin, FETÖ’nün devletin ve hükûmetin yanında yer almak istediği gerekçesiyle Arif Ahmet Denizolgun’un yapılanmanın başında bulunmasını istemediğini ve yerine Alihan Kuriş’in geçmesini uygun gördüğünü anlattı. Şahin ayrıca Denizolgun’un ölümüne yakın dönemde Alihan Kuriş’in en yoğun temasının FETÖ çevreleriyle yaptığını, FETÖ bağlantılı olduğunu söylediği kişilerin Ümraniye’deki merkezde Kuriş’in yanında bulunduğunu beyan etti.

Şahin, merhum Arif Ahmet Denizolgun’un hükûmetle temas kurduğunu, FETÖ’nün bunu engellemek için Kuriş ile plan kurduğu yönünde kanaati olduğunu söyledi.

Rüstem Şahin, Kuriş’e yakın isimlerin fitre, zekât ve kurban derisi başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan topladığı paraları kayıt dışı şekilde bir havuzda toplayıp Almanya ve Hollanda başta olmak üzere yurt dışına çıkardığını aktardı.

Tanık, Almanya’da oluşturulan bir FETÖ merkezinin finansmanının da yapılanma adına toplanan paralarla karşılandığını ifade etti.

CİNAYETTE PARMAĞI VAR

Tanık Yunus Koz 8 Eylül 2016 sabahı Ümraniye’deki merkeze gittiğinde, Denizolgun henüz defnedilmeden Alihan Kuriş’in lider ilan edildiğini anlattı. Koz’un ifadesine göre merkezde bulunanlara Kuriş’e biat etmeleri istendi. Koz “Arif Ahmet Denizolgun’un öldürülmesinde FETÖ’nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Tanıklardan Hüseyin Yılmaz da tutuklu Alihan Kuriş’in yapılanma içinde önemli bir sorumluluğu ve tecrübesi bulunmamasına rağmen aynı gün başa geçtiğini öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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