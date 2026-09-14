Samsung’un yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy A08, şirketin bölgesel internet sitesinde listelendi. 6.000 mAh batarya, LPDDR5X bellek, 50 MP kamera ve IP64 sertifikasıyla gelen modelin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung, giriş seviyesindeki Galaxy A serisini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Galaxy A07’nin halefi olarak geliştirilen Galaxy A08’in tasarımı ve teknik özellikleri, şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Telefonun öne çıkan yenilikleri arasında büyütülen batarya, daha hızlı bellek teknolojisi ve uzun yazılım desteği bulunuyor. Ancak Galaxy A08 yalnızca 4G bağlantı sunuyor; cihazda 5G desteği yer almıyor.

BATARYA KAPASİTESİ 6.000 MAH’YE ÇIKTI

Samsung Galaxy A08, 6.000 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Böylece önceki modelde kullanılan 5.000 mAh bataryaya kıyasla yüzde 20 kapasite artışı sağlanıyor.

Samsung henüz telefonun şarj gücünü resmi ürün sayfasında belirtmedi. Bu nedenle cihazın kaç watt hızlı şarjı destekleyeceği şimdilik kesinleşmiş değil.

Telefonun ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde PLS LCD ekran bulunuyor. Panel, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük sunuyor. Cihaz 8 mm kalınlığa ve 197 gram ağırlığa sahip.

Samsung Galaxy A08 ortaya çıktı: 6.000 mAh batarya ve 6 yıl güncelleme desteği

İŞLEMCİNİN ADI AÇIKLANMADI

Galaxy A08’de sekiz çekirdekli ve 2,2 GHz’ye kadar çıkabilen bir işlemci kullanılıyor. Teknik değerler MediaTek Helio G99’u işaret etse de Samsung, yonga setinin ticari adını henüz doğrulamadı.

Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri LPDDR5X bellek kullanması. Samsung’un açıklamasına göre telefon, pazara bağlı olarak 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle sunulacak. RAM Plus özelliği sayesinde depolama alanının bir bölümü sanal bellek olarak da kullanılabilecek.

Depolama tarafında 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Ayrı microSD kart yuvası ise kapasitenin 2 TB’ye kadar artırılmasına imkan tanıyor. Böylece kullanıcıların ikinci SIM kart ile hafıza kartı arasında seçim yapması gerekmiyor.

Samsung Galaxy A08 ortaya çıktı: 6.000 mAh batarya ve 6 yıl güncelleme desteği

ARKADA 50 MP KAMERA BULUNUYOR

Telefonun arkasında 50 MP çözünürlüklü ana kamera ile 2 MP’lik yardımcı sensörden oluşan ikili sistem görev yapıyor. Ana kamerada otomatik odaklama bulunurken optik görüntü sabitleme sunulmuyor.

Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor. Galaxy A08, en fazla 1080p çözünürlükte ve saniyede 30 kare video kaydedebiliyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.3 ve USB-C bulunuyor. Son yıllarda birçok telefondan kaldırılan 3,5 mm kulaklık girişinin korunması da modelin dikkat çeken ayrıntıları arasında. Buna karşılık telefonda stereo hoparlör bulunmuyor.

Samsung Galaxy A08 ortaya çıktı: 6.000 mAh batarya ve 6 yıl güncelleme desteği

ALTI BÜYÜK ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK

Samsung, Galaxy A08 için altı nesle kadar Android işletim sistemi yükseltmesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

One UI 9 arayüzüyle listelenen telefonda Google Circle to Search, Quick Share, Smart Switch ve SmartThings gibi özellikler de bulunuyor. Kişisel verilerin korunması için EAL5+ sertifikalı Knox Vault güvenlik sistemi kullanılıyor.

Galaxy A08 ayrıca IP64 sertifikasına sahip. Bu sertifika cihazın toza ve su sıçramalarına karşı korunduğunu gösteriyor.

SAMSUNG GALAXY A08 TÜRKİYE FİYATI BELLİ DEĞİL

Galaxy A08; koyu mavi, gümüş ve yeşil renk seçenekleriyle hazırlanıyor. Yurt dışı fiyatının yaklaşık 170 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Samsung Türkiye henüz telefonun satış tarihini veya fiyatını açıklamadı. Galaxy A serisinin önceki üyesi Galaxy A07 5G Türkiye’de 14.499 TL’den satışa sunuluyor.

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