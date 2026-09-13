Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Dokuz yıllık bekleyiş sona erecek! Tesla Roadster için tarih belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dokuz yıllık bekleyiş sona erecek! Tesla Roadster için tarih belli oldu

Tesla, yıllardır ertelenen yeni nesil Roadster’ı 1 Ekim 2026’da tanıtacağını açıkladı. Baştan tasarlandığı belirtilen elektrikli hiper otomobilin, SpaceX tarafından geliştirilen soğuk gaz iticilerine sahip özel bir versiyonla sahneye çıkması bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Tesla’nın 2017 yılında gösterdiği ancak bir türlü üretime geçiremediği yeni nesil Roadster için yeni bir tarih açıklandı. Şirket, sosyal medya hesabından “Go for launch” mesajıyla paylaştığı görselde 1 Ekim’e işaret etti. Elon Musk da paylaşımı “Yeni Tesla Roadster tanıtımı 10.01” ifadesiyle doğruladı.

Fırlatmaya hazır” anlamına gelen mesaj, tanıtımda yalnızca güncellenmiş bir elektrikli spor otomobilin gösterilmeyeceğini düşündürüyor. Tesla’nın, SpaceX teknolojilerinden yararlanan ve kısa süreliğine yerden yükselebileceği ileri sürülen Roadster versiyonunu da sergilemesi bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Direksiyonsuz yolculuk başladı! Tesla’nın robotaksisi yollara indi
TEKNOLOJİ

Direksiyonsuz yolculuk başladı! Tesla’nın robotaksisi yollara indi

İLK PROTOTİP 2017 YILINDA GÖSTERİLMİŞTİ

İkinci nesil Tesla Roadster ilk kez Kasım 2017’de tanıtılmış ve teslimatların 2020 yılında başlayacağı açıklanmıştı. Ancak batarya geliştirme çalışmaları, tedarik sorunları ve Tesla’nın diğer projelere öncelik vermesi nedeniyle üretim takvimi defalarca ertelendi.

Tesla, aradan geçen sürede Roadster için 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026’yı işaret eden farklı açıklamalar yaptı. Elon Musk son olarak otomobilin 2026 içerisinde yeniden tanıtılacağını belirtmiş, nisan ve yaz ayları için konuşulan tarihler de gerçekleşmemişti.

1 Ekim duyurusu bu nedenle Roadster’ın ilk kesinleşen takvimi değil. Ancak tarihin Tesla’nın kurumsal hesabından yayımlanan özel bir tanıtım görseliyle açıklanması, etkinlik hazırlıklarının ileri bir aşamaya ulaştığını gösteriyor.

ROADSTER BAŞTAN TASARLANMIŞ OLABİLİR

2017 yılında gösterilen prototipin doğrudan seri üretime aktarılmayacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Tesla, Model S Plaid parçalarından yararlanmayı planladığı önceki yaklaşımı bırakarak Roadster’ı karbon fiber gövdeli yeni bir hiper otomobile dönüştürdü.

Bu nedenle Tesla’nın internet sitesinde hala gösterilen teknik değerlerin 1 Ekim’de tanıtılacak otomobil için geçerli olup olmadığı bilinmiyor.

Şirket, ilk prototip için 0’dan 96 km/saat hıza yaklaşık 1,9 saniyede çıkacağını, azami hızın 400 km/s’yi aşacağını ve menzilin yaklaşık 1.000 kilometreye ulaşacağını açıklamıştı.

SPACEX İTİCİLERİ OTOMOBİLİN KARAKTERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Yeni Roadster’ın en sıra dışı özelliğinin SpaceX ile geliştirilen soğuk gaz itici sistemi olması bekleniyor. “A71” kod adıyla anılan sistemin, aracın arka koltuklarının bulunduğu bölüme yerleştirilecek yüksek basınçlı bir tanktan besleneceği ileri sürülüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Tesla Eylül ayı fiyat listesi: Model Y ne kadar oldu?
T-OTOMOBİL

Tesla Eylül ayı fiyat listesi: Model Y ne kadar oldu?

Otomobilin çevresine yerleştirilen iticilerin hızlanma, frenleme ve viraj performansına destek olması planlanıyor. Elon Musk daha önce SpaceX paketli Roadster’ın 0’dan 96 km/s hıza yaklaşık 1,1 saniyede çıkabileceğini ve kısa süreliğine havalanabileceğini iddia etmişti.

Basında yer alan bilgilere göre tanıtımın SpaceX’in Teksas’taki test tesisinde yapılması ve iticilerle donatılan özel aracın uzaktan kontrol edilerek gösterilmesi değerlendiriliyor.

Roadster’ın 1 Ekim’de sahneye çıkması, teslimatların kısa süre içinde başlayacağı anlamına gelmeyebilir. Musk’ın daha önce yaptığı açıklamalar, üretimin tanıtımdan 12 ila 18 ay sonra başlayabileceğine işaret ediyor. Bu takvim korunursa ilk teslimatlar 2027’nin sonu veya 2028 içerisinde gerçekleşebilir.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SENARİSTLER İFADE VERECEK
SENARİSTLER İFADE VERECEK
Kozinoğlu soruşturmasında 'Kurtlar Vadisi Pusu' detayı
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
Galatasaray tek attı, üç aldı
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
İsrail-GKRY hattında dikkat çeken operasyon
TESLİMAT FORMÜLÜNÜ YAZDILAR
TESLİMAT FORMÜLÜNÜ YAZDILAR
ABD Kongre raporunda F-35 sürprizi!
"GÖRMEZDEN GELMEK ZOR"
İsrail basınından Erdoğan itirafı!
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
Orban hat-trick yaptı, Amedspor farklı kazandı
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
BU ADADA YAŞAYANA 5 BİN EURO
BU ADADA YAŞAYANA 5 BİN EURO
Türkiye'nin yanı başında! Kesenin ağzını açtılar...
NÜFUSUNU 235'E KATLADI
NÜFUSUNU 235'E KATLADI
1.700 kişilik ilçeye 400 bin ziyaretçi geldi
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
GÜNEŞ İLE ANLAŞMA YAKIN
G.Saray derbisinde takımın başında olabilir
"SAMSUN'A MÜJDELERLE GELDİM"
17 milyar TL'lik dev sağlık tesisi resmen açıldı
"KIRIKKALE'DEN YOLA ÇIKARDIK"
Bir kente daha 'hızlı tren' müjdesi! Uraloğlu duyurdu
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
BAKAN FİDAN CEVAP VERDİ
Suriye'de Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu
GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI
GERÇEK MESLEĞİ ŞAŞIRTTI
'Başkomiserim' dedi, kameraya yakalandı!
18 GÜNLÜK SEFERDE KEŞFEDİLDİ
18 GÜNLÜK SEFERDE KEŞFEDİLDİ
Tonlarca altın fışkıran yatağın değerine paha biçilemiyor
"HEMEN HAYATA GEÇİRİLMELİ"
Türkiye ve Suriye'den kritik mesajlar
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
"GOL VE ASİSTLERLE DÖNECEK"
Eski hocası, Fenerbahçe’nin 23'lük yıldızını anlattı
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
Geminin altına zulalanan 350 kilo zehir...
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Freelander 8, Guinness rekoru kırdı: 6.002 metreye tırmandı
Freelander 8, Guinness rekoru kırdı!
Kaydet
Selçuk İnan'dan Galatasaray taraftarına:
İnan'dan G.Saray taraftarına: "Hepsi kalbimde"
Kaydet
Sınır kapılarında yeni dönem! Türk pasaportu olana ayrıcalık geliyor
Türk pasaportu olana ayrıcalık geliyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.