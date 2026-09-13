Dokuz yıllık bekleyiş sona erecek! Tesla Roadster için tarih belli oldu

Tesla, yıllardır ertelenen yeni nesil Roadster’ı 1 Ekim 2026’da tanıtacağını açıkladı. Baştan tasarlandığı belirtilen elektrikli hiper otomobilin, SpaceX tarafından geliştirilen soğuk gaz iticilerine sahip özel bir versiyonla sahneye çıkması bekleniyor.

Tesla’nın 2017 yılında gösterdiği ancak bir türlü üretime geçiremediği yeni nesil Roadster için yeni bir tarih açıklandı. Şirket, sosyal medya hesabından “Go for launch” mesajıyla paylaştığı görselde 1 Ekim’e işaret etti. Elon Musk da paylaşımı “Yeni Tesla Roadster tanıtımı 10.01” ifadesiyle doğruladı.

“Fırlatmaya hazır” anlamına gelen mesaj, tanıtımda yalnızca güncellenmiş bir elektrikli spor otomobilin gösterilmeyeceğini düşündürüyor. Tesla’nın, SpaceX teknolojilerinden yararlanan ve kısa süreliğine yerden yükselebileceği ileri sürülen Roadster versiyonunu da sergilemesi bekleniyor.

İLK PROTOTİP 2017 YILINDA GÖSTERİLMİŞTİ

İkinci nesil Tesla Roadster ilk kez Kasım 2017’de tanıtılmış ve teslimatların 2020 yılında başlayacağı açıklanmıştı. Ancak batarya geliştirme çalışmaları, tedarik sorunları ve Tesla’nın diğer projelere öncelik vermesi nedeniyle üretim takvimi defalarca ertelendi.

Tesla, aradan geçen sürede Roadster için 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026’yı işaret eden farklı açıklamalar yaptı. Elon Musk son olarak otomobilin 2026 içerisinde yeniden tanıtılacağını belirtmiş, nisan ve yaz ayları için konuşulan tarihler de gerçekleşmemişti.

1 Ekim duyurusu bu nedenle Roadster’ın ilk kesinleşen takvimi değil. Ancak tarihin Tesla’nın kurumsal hesabından yayımlanan özel bir tanıtım görseliyle açıklanması, etkinlik hazırlıklarının ileri bir aşamaya ulaştığını gösteriyor.

ROADSTER BAŞTAN TASARLANMIŞ OLABİLİR

2017 yılında gösterilen prototipin doğrudan seri üretime aktarılmayacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Tesla, Model S Plaid parçalarından yararlanmayı planladığı önceki yaklaşımı bırakarak Roadster’ı karbon fiber gövdeli yeni bir hiper otomobile dönüştürdü.

Bu nedenle Tesla’nın internet sitesinde hala gösterilen teknik değerlerin 1 Ekim’de tanıtılacak otomobil için geçerli olup olmadığı bilinmiyor.

Şirket, ilk prototip için 0’dan 96 km/saat hıza yaklaşık 1,9 saniyede çıkacağını, azami hızın 400 km/s’yi aşacağını ve menzilin yaklaşık 1.000 kilometreye ulaşacağını açıklamıştı.

SPACEX İTİCİLERİ OTOMOBİLİN KARAKTERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Yeni Roadster’ın en sıra dışı özelliğinin SpaceX ile geliştirilen soğuk gaz itici sistemi olması bekleniyor. “A71” kod adıyla anılan sistemin, aracın arka koltuklarının bulunduğu bölüme yerleştirilecek yüksek basınçlı bir tanktan besleneceği ileri sürülüyor.

Otomobilin çevresine yerleştirilen iticilerin hızlanma, frenleme ve viraj performansına destek olması planlanıyor. Elon Musk daha önce SpaceX paketli Roadster’ın 0’dan 96 km/s hıza yaklaşık 1,1 saniyede çıkabileceğini ve kısa süreliğine havalanabileceğini iddia etmişti.

Basında yer alan bilgilere göre tanıtımın SpaceX’in Teksas’taki test tesisinde yapılması ve iticilerle donatılan özel aracın uzaktan kontrol edilerek gösterilmesi değerlendiriliyor.

Roadster’ın 1 Ekim’de sahneye çıkması, teslimatların kısa süre içinde başlayacağı anlamına gelmeyebilir. Musk’ın daha önce yaptığı açıklamalar, üretimin tanıtımdan 12 ila 18 ay sonra başlayabileceğine işaret ediyor. Bu takvim korunursa ilk teslimatlar 2027’nin sonu veya 2028 içerisinde gerçekleşebilir.

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