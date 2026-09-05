Elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Eylül ayı fiyatları belli oldu. Şirket yeni ayda fiyatlarına herhangi bir zam yapmama kararı aldı.

Tesla’nın Eylül ayı fiyatları açıklandı. Marka son olarak Ağustos ayında giriş seviyesi hariç üst donanım seviyelerinde zam yapmıştı. Eylül ayında ise fiyatlar sabit tutuldu.

Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Eylül ayı Tesla Model Y fiyatları…

VERSİYON TEMMUZ FİYATI (TL) AĞUSTOS FİYATI (TL) EYLÜL FİYATI (TL) Tesla Model Y - Arkadan Çekiş 2.474.985 2.474.985 2.474.985 Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş 3.534.000 3.682.800 3.682.800 Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker 4.200.000 4.410.000 4.410.000 Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker 4.546.500 4.756.500 4.756.500

Tesla Eylül ayı fiyat listesi: Model Y ne kadar oldu?

FSD ABONELİK FİYATINA ZAM YOK

21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı.

Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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