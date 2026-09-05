Denizli'de dorsesi açık giden tır EDS levhasını yerinden söktü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yükünü boşalttıktan sonra dorsesini kapatmayı unutan tırın dorsesi Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) levhasına çarparak devirdi.

Denizli'de yükü boşaltmasının ardından açık unuttuğu dorse ile yolda giden tır Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle EDS direği yerinden sökülüp devrildi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi çevre yolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre; bir iş yerine dorsesindeki yükü boşalttıktan sonra dorseyi kapatmayı unutan sürüsü Denizli yönünden Sarayköy yönüne doğru yola çıktı. Dorsesi açık olarak yoluna devam eden tır, Bozburun Körlüğü Kavşağa yaklaştığında Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile levhası parçalara ayrılıp yıkıldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı sonrasında bölgeye polis ekipleri gönderildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Parçalanan levha parçalarının yola saçılması nedeniyle yol polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldığı için trafikte aksamalar meydana geldi.

Denizlide dorsesi açık giden tır EDS levhasını yerinden söktü

Tırın dorsesi açık biçimde seyir etmesi ve levhaya çarpması anı arkasından gelen diğer sürücülerin araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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