“Taşacak Bu Deniz” dizisinde oynadığı Oruç Furtuna karakteriyle dikkat çeken oyuncu Burak Yörük, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Tuana Yılmaz ile Roma’da evlendi. Çiftin düğününden ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisinde canlandırdığı Oruç Furtuna karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Yörük, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi! Düğünden ilk kareler geldi

Uzun süredir birlikte olan Yörük ve Tuana Yılmaz, aileleri ile birkaç yakın dostunun katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğününden karelerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte evlilikleri de ortaya çıktı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi! Düğünden ilk kareler geldi

EVLİLİK İDDİALARI GERÇEKMİŞ

Ağustos ayında Tuana Yılmaz’ın resmi belgelerinde “Yörük” soyadının yer alması, çiftin gizlice evlendiği yönündeki iddiaları gündeme getirmişti. O dönemde sessizliğini koruyan Yörük ve Yılmaz, haklarında çıkan söylentilere ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi! Düğünden ilk kareler geldi

Haftalar boyunca gündemde kalan evlilik iddialarına çift, düğünlerinden yaptıkları paylaşımlarla son noktayı koydu. Böylece Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’ın evlendiği kesinleşmiş oldu.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi! Düğünden ilk kareler geldi

GELİNLİĞİYLE BEĞENİ TOPLADI

Tuana Yılmaz’ın düğünde tercih ettiği gelinlik de sosyal medyanın dikkatini çekti. Sade ve zarif tasarımıyla öne çıkan, A kesim ve kare yakalı gelinlik Yılmaz’a yakıştırıldı. Ünlü şarkıcının gelinlik tercihi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi! Düğünden ilk kareler geldi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası