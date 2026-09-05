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12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazete'de! Hangi ülkelere büyükelçi atandı?

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12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazete'de! Hangi ülkelere büyükelçi atandı?
Fotoğraf Başlığı 12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazetede! Hangi ülkelere büyükelçi atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.Dışişleri Bakanlığı bünyesinde de önemli değişikliklere gidildi. Büyükelçi atamaları kapsamında Türkiye'yi temsil edecek yeni isimler görevlendirildi. Peki, hangi ülkelere büyükelçi atandı?

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri gereğince yapılan büyükelçi ve rektör atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre:

Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu,

Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay,

Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Yavuz,

Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Suriye Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran,

Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Havva Yonca Gündüz Özçeri,

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel,

İran İslâm Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan,

Bosna Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, AGİT Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alınarak yerine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir atandı.

Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuhadar da merkeze alındı.

12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazetede! Hangi ülkelere büyükelçi atandı?
Başlık Resmi12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazetede! Hangi ülkelere büyükelçi atandı?

Rektör Atamaları

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir,

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy,

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar,

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına Prof. Dr. Hüseyin Karaman,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz,

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al,

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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