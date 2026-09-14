Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul’da binlerce ailenin beklediği TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları bugün başladı. 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak konutlar için e-Devlet kapısı açıldı, başvurulardan hiçbir ücret alınmayacak.

Özetle
Kaydet
a- | +A

İstanbul’da dar gelirli aile ve yeni evli çiftler için heyecan verici bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye’de bir ilk hayata geçiriliyor.

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak, 15 bin konut ilk kez uygulanacak özel bir modelle kiralık olarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Dar gelirliye kiralanacak evler ilk kez görüntülendi! İşte İstanbul’daki TOKİ konutları
EMLAK

Dar gelirliye kiralanacak evler ilk kez görüntülendi! İşte İstanbul’daki TOKİ konutları

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Projenin ilk etabında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.

İstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor
Başlık Resmiİstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor

KİRALIK KONUTLAR NEREDE OLACAK?

İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak.

Kiralık sosyal konutların 360’ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de; 330’u Maltepe, Tuzla ve Kartal’da; 291’i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da; 90’ı ise Arnavutköy’de bulunacak.

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak.

İstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor
Başlık Resmiİstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak.

Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.

İstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor
Başlık Resmiİstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LGBT İNLERİ DAĞITILDI
LGBT İNLERİ DAĞITILDI
Uyuşturucu, fuhuş, ahlaksızlık! Büyük temizlik
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
Bakan Göktaş'tan çarpıcı açıklamalar
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
İSRAİL MUHALİFİ YAHUDİLER
İSRAİL MUHALİFİ YAHUDİLER
Siyah şapkaların ardındaki dünya
TROSSARD MEST EDİYOR
TROSSARD MEST EDİYOR
Belçikalı yıldız, Avrupa'da zirveye koşuyor
"BİZİ BEKLEYEN KUPALAR VAR"
İsmail Kartal'dan şampiyonluk vurgusu
80'LERDE BUNLAR OLUR MUYDU?
80'LERDE BUNLAR OLUR MUYDU?
Değişen sadece kıyafetler olmadı
177 SENE ÖNCE ÜZERİ KAPATILDI
177 SENE ÖNCE ÜZERİ KAPATILDI
Ayasofya’nın kayıp hatları aranıyor
YENİ PARTİ’DE İSİM KRİZİ
YENİ PARTİ’DE İSİM KRİZİ
Yargıtay izin vermedi
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR
Kiralık sosyal konut fırsatı için ilk adım!
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
Yunanistan'da 'Aşil Kalkanı' krizi büyüyor
HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLMUŞ
HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLMUŞ
Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
SENARİSTLER İFADE VERECEK
SENARİSTLER İFADE VERECEK
Kozinoğlu soruşturmasında 'Kurtlar Vadisi Pusu' detayı
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
ASLAN ZİRVEYİ BIRAKMADI
Galatasaray tek attı, üç aldı
"EN DÜŞÜĞÜNÜ ÖDEMELİYİZ"
Fed kararına günler kala faiz baskısı
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
HEPSİ BOYA KUTULARINDAN ÇIKTI
İsrail-GKRY hattında dikkat çeken operasyon
"HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM"
Okan Buruk'tan olay sözler
TESLİMAT FORMÜLÜNÜ YAZDILAR
TESLİMAT FORMÜLÜNÜ YAZDILAR
ABD Kongre raporunda F-35 sürprizi!
"GÖRMEZDEN GELMEK ZOR"
İsrail basınından Erdoğan itirafı!
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
DİYARBAKIR'DA GOL SAĞANAĞI
Orban hat-trick yaptı, Amedspor farklı kazandı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İşgalci İsrail
İşgalin adını 'güvenlik bölgesi' koydular!
Kaydet
Otobüs saniyeler içinde alev topuna dönmüş... Eyüpsultan’daki kazanın dehşet anları kamerada
Eyüpsultan’daki kazanın dehşet anları kamerada
Kaydet
Fed kararına günler kala Trump’tan faiz baskısı: Formül ne olursa olsun...
Fed kararına günler kala Trump’tan faiz baskısı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.