İstanbul’da binlerce ailenin beklediği TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları bugün başladı. 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak konutlar için e-Devlet kapısı açıldı, başvurulardan hiçbir ücret alınmayacak.

İstanbul’da dar gelirli aile ve yeni evli çiftler için heyecan verici bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye’de bir ilk hayata geçiriliyor.

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak, 15 bin konut ilk kez uygulanacak özel bir modelle kiralık olarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Projenin ilk etabında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.

İstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor

KİRALIK KONUTLAR NEREDE OLACAK?

İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak.

Kiralık sosyal konutların 360’ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de; 330’u Maltepe, Tuzla ve Kartal’da; 291’i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da; 90’ı ise Arnavutköy’de bulunacak.

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak.

İstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak.

Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak.

Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.

İstanbul’da TOKİ kiralık sosyal konut için beklenen gün geldi! Başvurular bugün başlıyor

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası