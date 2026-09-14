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Dünya

İşgalci İsrail "yaklaşanı vururuz" deyip Lübnan’ın kritik noktalarına el koydu

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İşgalci İsrail, Lübnan’ın güneyinde yaklaşık 700 kilometrekarelik alanı kapsayan bölgeyi genişletmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı Israel Katz, bölgeye yaklaşanları hedef almakla tehdit ederken Hizbullah silahsızlandırılana kadar çekilmeyeceklerini söyledi.

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan’ın güneyinde yer alan kritik Ali et-Tahir bölgesini işaret ederek buraya yaklaşan herkesin doğrudan hedef alınacağını duyurdu. Askeri birliklerin bölgedeki hakimiyeti tamamen ele geçirmek üzere son hazırlıkları yaptığını belirten Katz, yürütülen operasyonlarda Hizbullah’ın tünel ağlarının yerle bir edildiğini ve çok sayıda örgüt üyesinin etkisiz kılındığını iddia etti.

İsrailli Bakan, Hizbullah’ın ya da başka bir grubun bölgede yeniden konuşlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

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Ali et-Tahir sırtının İsrail tarafından "sarı hat" olarak adlandırılan bölgenin ve Lübnan toprakları içerisinde tek taraflı ilan edilen "güvenlik bölgesinin" parçası olduğunu belirten Katz, söz konusu alanın yaklaşık 700 kilometrekarelik bir bölgeyi kapsadığını ifade etti.

İşgalci İsrail yaklaşanı vururuz deyip Lübnan’ın kritik noktalarına el koydu
Başlık Resmiİşgalci İsrail yaklaşanı vururuz deyip Lübnan’ın kritik noktalarına el koydu

Katz ayrıca, Hizbullah’ın Lübnan genelinde silahsızlandırılması tamamlanana kadar İsrail ordusunun bölgeden çekilmeyeceğini ve askerlerini yeniden konuşlandırmayacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı’nın açıklamalarına Lübnan yönetimi veya Hizbullah tarafından henüz cevap verilmedi.

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İsrail ordusu perşembe günü Ali et-Tahir sırtında geniş çaplı bir patlama gerçekleştirmişti. Ordu, patlamada 2 kilometreden uzun bir alana yayılan Hizbullah tünel ağı ile çeşitli altyapıların imha edildiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bölgeyi "İran dışındaki en büyük İran tesisi" olarak nitelendirmişti.

İşgalci İsrail yaklaşanı vururuz deyip Lübnan’ın kritik noktalarına el koydu
Başlık Resmiİşgalci İsrail yaklaşanı vururuz deyip Lübnan’ın kritik noktalarına el koydu
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Litani Nehri’nin kuzeyinde, Kfar Tibnit ile Nebatiye el-Fevka arasında bulunan Ali et-Tahir sırtı, Lübnan’ın güneyindeki geniş bir bölgeye hâkim olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

Netanyahu, ay başında İsrail güçlerinin bölgede yürüttüğü "temizleme" operasyonunun tamamlandığını ileri sürmüştü.

Lübnan’ın resmi verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana İsrail’in saldırılarında yaklaşık 4 bin 400 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 500 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerdeki varlığını sürdürüyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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