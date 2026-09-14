Trump’tan itiraf: Çin bizi, biz de onları gözetliyoruz

Çin’in İran’a Ürdün’deki ABD ve müttefiklerine ait hava üslerinin uydu görüntülerini sağlamış olabileceği iddiası Trump’a soruldu. Çin’in ABD’yi gözetlediğini kabul eden Trump, "Onlar bizim yaptığımızı yapıyor. Biz de onları gözetliyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ticaretten Ukrayna ve İran savaşlarına, yapay zekâdan savunma sanayisine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Çin’den ithal edilen otomobillere uygulanan yüksek gümrük vergilerini savunan Trump, Çin araçlarını ABD pazarının dışında tuttuğunu belirtti. Yüzde 100 ila 150 arasında değişen tarifelere dikkat çeken Trump, “Onları dışarıda tutan benim” dedi.

Trump’tan istihbarat savaşı itirafı: Çin bizi gözetliyor, biz de onları gözetliyoruz

"ÇİN BİZİ, BİZ ONLARI GÖZETLİYORUZ"

Trump, Avrupa’nın Çin otomobilleri karşısında “yıkıma uğradığını” savunarak ABD’nin bu konuda daha sert bir politika izlediğini ifade etti.

Çin’in Boeing uçakları satın almasını içeren bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı sorulan Trump ise “Her anlaşmayı ben yaparım” cevabını verdi.

Çin’in İran’a, Ürdün’deki ABD ve müttefiklerine ait hava üslerinin uydu görüntülerini sağlamış olabileceği yönündeki iddialar da Trump’a soruldu. Çin’in ABD’ye yönelik istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü kabul eden Trump, "Onlar bizim yaptığımızı yapıyor. Çin’in bizi gözetlediğini söylediklerinde ‘Haklısınız’ diyorum. Biz de onları gözetliyoruz" dedi.

"SAVAŞ KASIMDA BİTEBİLİR"

İran tarafının anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, “İran ile savaş kasımdaki ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak. Bununla birlikte yakıt fiyatları da çok hızlı düşecek ancak iyi olmayan hiçbir anlaşma yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

Trump’tan istihbarat savaşı itirafı: Çin bizi gözetliyor, biz de onları gözetliyoruz

UKRAYNA'YA RUSYA UYARISI

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya’daki dizel rafinerilerini hedef almamasını istediğini söyledi.

Ukrayna’nın Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırılarının yakıt fiyatlarını artırdığını savunan Trump, Rusya’nın küresel dizel tedarikinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Trump’tan istihbarat savaşı itirafı: Çin bizi gözetliyor, biz de onları gözetliyoruz

Trump, saldırıların yakıtın dünya piyasalarına ulaşmasını zorlaştırdığını söyleyerek bunun “dünyaya zarar veren bir durum” olduğunu ifade etti. Savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin ise herhangi bir tarih vermedi.

ABD PATRİOT ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR

ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahların ardından kendi stoklarını hızla yenilediğini belirten Trump, Patriot hava savunma sistemlerinin üretiminin artırıldığını açıkladı.

Trump’tan istihbarat savaşı itirafı: Çin bizi gözetliyor, biz de onları gözetliyoruz

“Hiç olmadığı kadar fazla Patriot üretiyoruz” diyen Trump, Patriot füzelerinin yanı sıra Tomahawk füzeleri ve diğer silahların üretimini artırmak amacıyla yeni tesislerin kurulduğunu söyledi.

Trump, ABD’nin hâlâ büyük bir silah stokuna sahip olduğunu ancak bazı sistemlerden önemli miktarda mühimmatın Ukrayna’ya gönderildiğini belirtti.

"KANADA ANLAŞILMASI EN ZOR ÜLKE"

Kanada yönetimine yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, ülkeyle anlaşmanın son derece zor olduğunu söyledi.

“Kanada, anlaşılması en zor ülke” diyen Trump, Kanada liderlerini eleştirirken Kanada halkının ise “harika” olduğunu belirtti.

Trump ayrıca yeni tarifelerin gündeme geleceğini söyleyerek 1 Ocak’ta uygulanması planlanan otomobil tarifelerine dikkat çekti.

Trump’tan istihbarat savaşı itirafı: Çin bizi gözetliyor, biz de onları gözetliyoruz

"YAPAY ZEKÂYI KİM KAZANIRSA O KAZANIR"

Yapay zekânın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, teknolojinin zararından çok fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

“Yapay zekâyı kim kazanırsa o kazanır” ifadelerini kullanan Trump, yapay zekâda lider olan ülkenin önemli bir stratejik üstünlük elde edeceğini belirtti.

ABD’nin şu anda bu alanda açık ara önde olduğunu savunan Trump, yapay zekânın ülkesinin geleceği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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