Okulların açılmasıyla birlikte Metro İstanbul’da kış tarifesine geçiliyor. Yolcu yoğunluğuna göre seferler artırılırken günlük 512 ek sefer yapılacak.

Metro İstanbul, okulların açılmasıyla birlikte tüm metro hatlarında kış tarifesine geçileceğini duyurdu. Bugün başlayacak yeni tarifede ilk ve son tren saatleri değişmeyecek, ancak gün içindeki sefer sıklıkları yolcu yoğunluğuna göre yeniden düzenlenecek.

Yeni uygulamayla birlikte Metro İstanbul hatlarında günlük 512 ek sefer yapılacak. Bu seferlerle toplam 492 bin 390 kişilik ek yolculuk kapasitesi oluşturulacak. Metro İstanbul, düzenlemenin trafikten yaklaşık 426 bin aracın çekilmesine katkı sağlayacağını açıkladı.

İstanbul’da metro kullananlar dikkat! Kış tarifesi bugün başlıyor

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İşletmemizde bulunan tüm hatlarımızda 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Kış Tarifesi işletmesine geçilecektir.

Tüm hatlarda ilk ve son tren saatleri aynı olmakla birlikte, hatların yolcu yoğunlukları analiz edilerek gün içerisindeki sefer sıklıklarında değişiklikler yapılmıştır. 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla tüm hatlarımızda günlük toplam 512 ilave sefer gerçekleştirerek 492.390 ek yolculuk kapasitesi sağlayacağız. Böylelikle trafikten yaklaşık 426.109 araç çekilmiş olacak.

İstanbul’da metro kullananlar dikkat! Kış tarifesi bugün başlıyor

Güncel tarife bilgilerini sefer tarifeleri sayfamızdan sorgulayabilir ya da istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranlarından öğrenebilirsiniz.

İstanbul’da metro kullananlar dikkat! Kış tarifesi bugün başlıyor

Ayrıca; 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi günü, saat 06.00 ile 16.00 arasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarında ücretsiz hizmet verilmesi kararı alınmıştır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan tüm hatlarda ücretsiz seyahat edilebilecektir.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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