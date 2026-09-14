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Dünya

Türk pasaportuyla seyahatte büyük kolaylık! Ankara'da imzalar atılacak

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Türk pasaportuyla seyahatte büyük kolaylık! Ankara'da imzalar atılacak

Türk pasaportu taşıyan yolcuların havalimanlarındaki geçişlerini doğrudan ilgilendiren yeni bir uygulama gündemde. 

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında seyahatlerin daha kolay hale getirilmesi amacıyla ortak bir pasaport kontrol sistemi üzerinde çalışma başlatıldı.

Türk pasaportuyla seyahatte büyük kolaylık! Ankara'da imzalar atılacak

HAVALİMANLARINDA ORTAK PASAPORT NOKTASI

İçişleri Bakanı Çiftçi, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamaya benzer şekilde TDT vatandaşlarının havalimanlarında pasaport kontrolünden daha hızlı geçmesini sağlayacak ortak kontrol noktaları üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Plan kapsamında üye ülke vatandaşları için havalimanlarında ayrı pasaport kontrol noktalarının oluşturulması hedefleniyor. TDT ülkeleri arasında kimlik kartıyla seyahat seçeneği de görüşülen başlıklar arasında yer aldı.

Uygulamanın hangi ülkelerde ve ne zaman başlayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Türk pasaportuyla seyahatte büyük kolaylık! Ankara'da imzalar atılacak

"TÜRKPOL" İÇİN İLK ADIM

Astana'daki toplantının önemli başlıklarından biri de Türkiye'nin önerdiği "TÜRKPOL" oldu. Interpol ve Europol'e benzer bir yapıda tasarlanan TÜRKPOL'un, kurulması planlanan Suçla Mücadele Konseyi'nin icra kolu olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Türkiye'nin önerisi Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın içişleri bakanlarınca olumlu karşılandı. Çiftçi, hedefi şöyle anlattı:

"Böylece suç ve suçlularla mücadelede bilgi paylaşımımızı, koordinasyonumuzu ve ortak hareket kabiliyetimizi daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacağız."

Türk pasaportuyla seyahatte büyük kolaylık! Ankara'da imzalar atılacak

ANLAŞMA İÇİN ANKARA HEDEFİ

Suçla Mücadele Konseyi'nin örgütlü suçlar, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumar gibi alanlarda ülkeler arasındaki koordinasyonu artırması planlanıyor.

Konseyin kuruluş anlaşmasının gelecek ay Ankara'da yapılacak TDT Liderler Zirvesi'nde imzalanması hedefleniyor.

Türk pasaportuyla seyahatte büyük kolaylık! Ankara'da imzalar atılacak

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Astana temasları kapsamında Türkiye ile Kazakistan arasında Geri Kabul Anlaşması da imzalandı. Anlaşmayla göç alanındaki iş birliğinin hukuki zemini güçlendirilirken, iki ülkenin topraklarında yasal dayanağı bulunmayan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin usuller belirlendi.

Taraflar ayrıca sınır aşan ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimi ve kolluk birimleri arasındaki doğrudan iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Çiftçi, görüşmelerin iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecek dönem yol haritasının belirlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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