Türk pasaportuyla seyahatte büyük kolaylık! Ankara'da imzalar atılacak

"TÜRKPOL" İÇİN İLK ADIM

Astana'daki toplantının önemli başlıklarından biri de Türkiye'nin önerdiği "TÜRKPOL" oldu. Interpol ve Europol'e benzer bir yapıda tasarlanan TÜRKPOL'un, kurulması planlanan Suçla Mücadele Konseyi'nin icra kolu olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Türkiye'nin önerisi Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın içişleri bakanlarınca olumlu karşılandı. Çiftçi, hedefi şöyle anlattı:

"Böylece suç ve suçlularla mücadelede bilgi paylaşımımızı, koordinasyonumuzu ve ortak hareket kabiliyetimizi daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacağız."