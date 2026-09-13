Bankalar bu defa iPhone alamayanlar için devreye kirdi! Kiralama ücretleri dikkat çekti

Iphone'nun yeni modellerinin Türkiye fiyatı 250 bin TL'yi geçti. Bankalar buna çare olarak kiralama dönemi başlattı. Artık bu yöntem ile bir ya da iki yıl boyunca iPhone 18 sahibi olabilirsiniz.

Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'yu da tanıttı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 65’ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül’de başladı. Bu modeller satışa 18 Eylül’de çıkacak.

iPhone Pro'nun 256 GB'lık modelinin başlangıç fiyatı 137 bin 999 TL olarak açıklandı. 512 GB 154 bin 999 TL, 1 TB 188 bin 999 TL, 2 TB ise 243 bin 999 TL.

iPhone 18 Pro Max 256 GB 149 bin 999, 512 GB 166 bin 999, 1 TB 200 bin 999, 2 TB ise 255 bin 999 TL'den satışa sunuldu.

NTV'de yer alan habere göre bazı bankalar, bu yüksek fiyatlara çare olarak 12 ve 24 ay vadeli iPhone kiralama paketleri hazırladı. Her bir modele göre ayrı ayrı ödeme tablosu çıkarıldı.

iPhone Pro Max 256 GB 24 ay kiralandığında bankaya aylık 7 bin 150 lira ödenecek. Toplam ücret 171 bin 600 olacak.

Kiralama şartlarına göre müşteri istediği modeli seçecek. Banka kredi puanına baktıktan sonra onay verirse telefon müşteriye teslim edilecek. Kiralama işlemi bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapılmaya başladı.

Araba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi! Bankalar devreye girdi, aylık seçenekler belli oldu

İŞTE KİRALAMA FİYATLARI

Bir bankanın kiralama seçeneklerine göre 256 GB iPhone Pro Max için seçenekler şöyle:

24 aylık sabit ödeme 7 bin 150 lira, 22 bin 612 lira ilk ödemeyle 23 ay 6 bin 110 lira, 37 bin 687 liralık ilk ödemeyle 23 ay 5 bin lira, 52 bin 762 liralık ilk ödemeyle ise 23 ay boyunca 4 bin lira ödenecek.

Bankalar, kiralamak isteyenlere 124 bin liralık tek ödemeyle 24 ay telefonu kiralamayı da öneriyor. Bu durumda da telefon süre bitiminde bankaya iade edilecek.

iPhone'un 2 TB'lik en üst modelinde, 24 ay vadelide aylık kira 13 bin lira civarında.

TELEFON TAMİRİNİ BANKA YAPIYOR

İşlem kiralama olduğu için telefon, süre bitiminde veriler silinerek bankaya geri verilecek. Bankalar kiralama döneminde 4 defa onarım hakkı tanıyor.

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