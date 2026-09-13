AfD'li liderden tepki çeken sözler: "Sınır dışı hamlesinde silahlara ihtiyacımız olacak"

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD'nin başbakan adayı Ulrich Siegmund, silah üretimini partisinin planladığı 'geriye göç ve sınır dışı etme hamlesiyle' ilişkilendirdi. Siegmund'un sözleri siyasi partiler ve sosyal medyada tepki çekti.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçimini kazanan Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) başbakan adayı Ulrich Siegmund'un silah üretimi ve sınır dışı politikasıyla ilgili açıklamaları tepki çekti.

Siegmund, Magdeburg Eyalet Meclisi'nde AfD'nin kurucu grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrailli silah şirketi Elbit'in Saksonya-Anhalt'ta üretim yapma planına ilişkin soruya cevap veren Siegmund, AfD'nin silah üretimine kategorik olarak karşı olmadığını söyledi.

"SINIR DIŞI HAMLESİNDE İHTİYACIMIZ OLACAK"

Siegmund, "Silah üretimini genel olarak şeytanlaştırmıyoruz, çünkü ilerideki geriye göç ve sınır dışı etme hamlesinde elbette buna uygun araçlara da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Silah üretiminin "iç güvenlik, ülkenin istikrarı ve ulusal savunma" açısından gerekli olabileceğini savunan Siegmund, "Bunun farkındayız, bu şeyler gökten zembille inmez" dedi.

Siegmund, eyalette kurulması planlanan üretim tesisinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, tesiste ne üretildiğinin, hangi koşullar altında üretim yapıldığının ve bu nedenle yabancı çatışmalara karışma tehlikesi bulunup bulunmadığının dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi.

SİEGMUND'UN SÖZLERİNE TEPKİ

Siegmund'un açıklamaları siyasi partiler ve sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi Grup Başkanı Katja Paehle, Siegmund'un sözlerinin "yeni bir boyuta işaret ettiğini" söyledi.

Paehle, Saksonya-Anhalt'tan insanların toplu olarak sınır dışı edileceği duyurulurken silah üretiminin gündeme getirilmesinin, şiddetin siyasi araç olarak ele alındığını gösterdiğini ifade etti. Açıklamaların basit bir dil sürçmesi veya yanıltıcı ifade olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Paehle, bunun "siyasi bir tehdit" olduğunu belirtti.

Saksonya-Anhalt'ta hükümet kurma sürecinde önemli bir aktör konumunda bulunan BSW'nin Eş Başkanı Fabio De Masi de AfD'yi eleştirdi. De Masi, AfD'nin silahlanmayı desteklediğini belirterek Elbit'in eyalette üretim yapmasını "geriye göç için silah teknolojisinin kullanımıyla" ilişkilendiren açıklamayı hedef aldı.

"BUNA ETNİK TEMİZLİK DENİR"

Eski Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Ruprecht Polenz ise Siegmund'un açıklamalarına ilişkin "Buna etnik temizlik denir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli savunma şirketi Elbit Systems, Saksonya-Anhalt eyaletinin Sangerhausen beldesinde üretim tesisi kurmayı planlıyor. Şirket, insansız hava araçları, obüsler, roketatarlar ile iletişim ve kendini koruma sistemleri gibi ürünler geliştirip üretiyor.

Saksonya-Anhalt'taki eyalet meclisi seçimlerinde AfD oyların yüzde 43,8'ini alarak açık ara birinci parti olmuş, ancak tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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