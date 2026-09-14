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Eti Maden 106 sürekli işçi alacak! İşçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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Eti Maden 106 sürekli işçi alacak! İşçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, farklı işletmelerinde görevlendirilmek üzere toplam 106 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda alım yapılacak ilçelere yer verildi. Peki, ETİ Maden işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

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ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 106 sürekli işçi alınacak. Kurumun duyurusuna göre alımlar Bandırma, Bigadiç, Kırka ve Emet'te bulunan işletmeler için gerçekleştirilecek.

İşçi kontenjanlarının işletmelere göre dağılımında en yüksek pay Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne ayrıldı. Buna göre Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne 14, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne 2, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 3 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 87 işçi alınacak. Böylece toplam istihdam sayısı 106 olacak.

Eti Maden 106 sürekli işçi alacak! İşçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Başlık ResmiEti Maden 106 sürekli işçi alacak! İşçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adayların 21 Eylül 2026 tarihinde İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak ilanları takip ederek kendi durumlarına uygun pozisyonlara başvurmaları gerekecek.Başvuru koşulları, öğrenim şartları ve pozisyon bazındaki diğer kriterler İŞKUR ilanında ayrıntılı olarak yer alacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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