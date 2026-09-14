İzmir'de elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan kesinti programında 15 ve 16 Eylül 2026 tarihlerinde Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Seferihisar, Narlıdere, Bayraklı ilçelerinde çalışma yapılacağı bildirildi. İşte, GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül listesi...

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül programına göre Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Seferihisar, Narlıdere, Bayraklı ilçelerinde çalışmalar yapılacak. GDZ Elektrik tarafından detaylı planlı kesinti listesi ise vatandaşlara duyuruldu.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16 EYLÜL GDZ ELEKTRİK

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3812545

Fatih (2405. Sk., 2406. Sk., 2407. Sk., 2409. Sk., 2410. Sk., 2412. Sk., 2416. Sk., 2417. Sk., 2418. Sk., 2419. Sk., 2420. Sk., Gençlik Cd., Mehmet Sevindik Cd., Münir Nurettin Bayrav Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Şehit Samet Kırcalı, Yazar Namık Kemal Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3812549

B. Hayrettin Paşa (29 Ekim Cumhuriyet Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd.), Fatih (2401. Sk., 2402. Sk., 2402/1. Sk., 2404. Sk., 2405. Sk., 2405/1. Sk., 2406. Sk., 2416. Sk., 2416/1. Sk., Gençlik Cd., Kazım Dirik Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Necmi Pehlivan Cd., Yazar Namık Kemal Cd.), Mimar Sinan (2604. Sk., 2605. Sk., 2605/1. Sk., 2606. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2612. Sk., 2613. Sk., 2614. Sk., 2615. Sk., 2616. Sk., 2617. Sk., 2618. Sk., Kazım Dirik Cd., Mevlana Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Yavuz Selim Cd.)

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3813707

Kültür (669 Sk., 698. Sk., 699. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 723. Sk., Çamlık Cd.), Kurtuluş (669 Sk., 669. Sk., 670. Küme Evleri, 674. Sk., 675. Sk., 676. Sk., 678. Sk., 680. Sk., 683. Sk., 686. Sk., 688. Sk., 689. Sk., 692. Sk., Çamlık Cd., Güzelhisar Cd., TUNA)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812550

Yeşilova (Göl Çıkmazı Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812554

Yeşilova (Göl Çıkmazı Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812579

Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812610

Elifli (Elifli Köyü İç Yolu, Elifli Küme Evleri)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812611

Elifli (Bayındır Yolu Cd., Elifli Küme Evleri)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812616

Elifli (Bağlar Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812618

Elifli (Bağlar Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812632

Elifli (Bağlar Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812633

Elifli (Bağlar Sk., Beylik Kümesi Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812635

Elifli

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812662

Tokatbaşı (Eğitim Sk., Kantar Sk., Serçe Sk., Tokatbaşı Köyü İç Yolu)

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812664

Tokatbaşı (Eğitim Sk., Güney Sk., Kantar Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3812668

Tokatbaşı (Eğitim Sk., Tokatbaşı Köyü İç Yolu, Yüksel Topal Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812606

Göçbeyli (29 Ekim Cd., Alhatlı Cd., Arslanlar Sk., Çakıl Sk., Çalışkan Sk., Dallık Cd., Döşeme Sk., Horoz Sk., Kadife Kafe Sk., Karahan Sk., Kartal Sk., Kazım Dirik Cd., Kozluca Cd., Kumlukaya Sk., Kumru Kaya Sk., Mescit Cd., Mümin Sk., Özkan Sk., Palamut Sk., Rahmi Bey Sk., Şakir Sk., Selvi Sk., Solaklar Sk., Taşlık Sk., Uygar Sk., Vatan Sk., Yılmazlar Sk., Zümrüt Sk.)

Planlandı

14.09.2026

14:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812608

Kozluca (Kozluca Köyü İç Yolu, Kozluca Merkez Küme Evleri)

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812617

Aşağıılgındere (Aşağıılgındere Köyü İç Yolu), Ilgıncaber (Ilgıncaber Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812622

Yalnızdam (Yalnızdam Köyü İç Yolu)

Planlandı

16.09.2026

10:05 - 17:05

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812625

Muratlar (Muratlar Köyü İç Yolu), Yalnızdam

Planlandı

16.09.2026

10:10 - 17:10

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3812629

Muratlar (Muratlar Köyü İç Yolu)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3813359

Avunduk (Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu), Balaban (Balaban Köyü), Maruflar (Maruflar Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809853

Atatürk (857/1. Sk., 858. Sk., 859. Sk., 860. Sk., 861. Sk., 862. Sk., 862/1. Sk., 863. Sk., 871. Sk., Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Ziya Gökalp Cd.), İnönü (797. Sk., 803. Sk., 803/2. Sk., 804. Sk., Hürriyet Cd.)

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3814469

Atatürk (Barbaros Cd., Hürriyet Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd.)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 14:30

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3814575

Kemalpaşa

Planlandı

15.09.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815086

Atatürk (829. Sk., 829/1. Sk., 829/2. Sk., 830. Sk., 830/1. Sk., 831. Sk., 832. Sk., 832/1. Sk., 839/1. Sk., 839/2. Sk., 840. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 845. Sk., 846. Sk., 847. Sk., 847/1. Sk., 852. Sk., 893. Sk., 893/1. Sk., 893/2. Sk., 893/3. Sk., 894. Sk., 896. Sk., 910. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, İstiklal Cd., Yavuz Cd., Ziya Gökalp Cd.), Doğanlar (1401/1. Sk., 1406. Sk., 1408. Sk., 1410. Sk., 1420. Sk., 1420/1. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 1426. Sk., 1427. Sk., 1429. Sk., 1430. Sk., 1432. Sk., 1480. Sk., 1480/1. Sk., 1481. Sk., 1482. Sk., 1483. Sk., 1483/1. Sk., 1484. Sk., 1484/1. Sk., 1486. Sk., 1491. Sk., 1509. Sk., 1521. Sk., 1521/1. Sk., 1523. Sk., 1530. Sk., 1530/1. Sk., 1530/2. Sk., 1530/3. Sk., 1550. Sk., 1550/1. Sk., 1550/2. Sk., 1550/4. Sk., 1553. Sk., 1555. Sk., 1556. Sk., 1558. Sk., 1559. Sk., 1561. Sk., 1562. Sk., 1563. Sk., 1564. Sk., 1565. Sk., 1566. Sk., 1567. Sk., 1574. Sk., 1574/1. Sk., 1574/3. Sk., 1575. Sk., 1575/1. Sk., 1580. Sk., 1582. Sk., 1600. Sk., 1601. Sk., 1602. Sk., 1603. Sk., 1604. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1614. Sk., 1615. Sk., 1650. Sk., 1654. Sk., 1655. Sk., 1656. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1659. Sk., 1660. Sk., 1661. Sk., 1661/1. Sk., 1661/2. Sk., 7404/5. Sk., 7404/6. Sk., Bursa İzmir Otoyolu, Okul Sk.), Ergene (454. Sk., 455. Sk., 455/1. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 540. Sk.), Erzene (113. Sk., 113/13. Sk., 116/10. Sk., 116/11. Sk., 116/12. Sk., 116/13. Sk., 116/17. Sk., 116/18. Sk., 116/19. Sk., 116/20. Sk., 116/8. Sk., 119/1. Sk., 124/1. Sk., Ankara Cd., Cengizhan Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Hasan Ali Yücel Cd., Park İçi Yolu), Evka 3 (101. Sk., 101/1. Sk., 101/2. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/2. Sk., 108/5. Sk., 112. Sk., 112/4. Sk., 113. Sk., 119/1. Sk., 124. Sk., 125/7. Sk., 125/9. Sk., 126/10. Sk., 126/11. Sk., 126/12. Sk., 126/13. Sk., 126/14. Sk., 126/16. Sk., 126/17. Sk., 126/18. Sk., 126/4. Sk., 126/9. Sk., 127. Sk., 127/1. Sk., 127/11. Sk., 127/12. Sk., 127/13. Sk., 127/14. Sk., 127/15. Sk., 127/16. Sk., 127/17. Sk., 127/18. Sk., 127/19. Sk., 127/2. Sk., 127/20. Sk., 127/21. Sk., 127/23. Sk., 127/24. Sk., 127/25. Sk., 127/3. Sk., 127/4. Sk., 127/5. Sk., 127/6. Sk., 127/7. Sk., 127/8. Sk., Ankara Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Park İçi Yolu, Şehit Taha Carım Cd., Şehitler Cd.), Kazımdirik (153. Sk., 154. Sk., 157. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 175. Sk., Süvari Cd.), Kızılay (471. Sk., 473. Sk., 475. Sk., 502. Sk., 502/1. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 508. Sk., 508/1. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 511/1. Sk., 511/3. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 513/1. Sk., 513/2. Sk., 513/3. Sk., 514. Sk., 514/1. Sk., 514/2. Sk., Bornova Gençlik Ve Spor Park İçi Yolu, Hürriyet Cd., İstiklal Cd., Ziya Gökalp Cd.), Mevlana (1700. Sk., 1701. Sk., 1701/1. Sk., 1701/2. Sk., 1701/3. Sk., 1701/4. Sk., 1701/5. Sk., 1701/6. Sk., 1701/7. Sk., 1701/8. Sk., 1702. Sk., 1702/2. Sk., 1704. Sk., 1704/1. Sk., 1707. Sk., 1707/1. Sk., 1707/10. Sk., 1707/11. Sk., 1707/2. Sk., 1707/3. Sk., 1707/4. Sk., 1707/5. Sk., 1707/8. Sk., 1707/9. Sk., 1709. Sk., 1710. Sk., 1710/2. Sk., 1710/3. Sk., 1710/4. Sk., 1710/5. Sk., 1711. Sk., 1711/3. Sk., 1711/4. Sk., 1711/5. Sk., 1711/6. Sk., 1711/7. Sk., 1711/9. Sk., 1712. Sk., 1712/1. Sk., 1712/2. Sk., 1712/3. Sk., 1712/4. Sk., 1712/5. Sk., 1713/2. Sk., 1715. Sk., 1719. Sk., 1719/1. Sk., 1719/2. Sk., 1719/3. Sk., 1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., 1732. Sk., 1734. Sk., 1738/1. Sk., 1776. Sk., 1776/10. Sk., 1776/11. Sk., 1776/13. Sk., 1776/14. Sk., 1776/15. Sk., 1776/16. Sk., 1776/17. Sk., 1776/18. Sk., 1776/19. Sk., 1776/20. Sk., 1776/21. Sk., 1776/22. Sk., 1776/23. Sk., 1776/4. Sk., 1776/5. Sk., 1776/6. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk., 1776/9. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Park İçi Yolu), Yunus Emre (7402/5. Sk., 7402/6. Sk., 7402/7. Sk., 7402/8. Sk., 7402/9. Sk., 7408/6. Sk., 7524. Sk., İzmir Aydın Otoyolu Bağlantısı)

Planlandı

15.09.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815092

Ergene (2. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 454. Sk., 455. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 461. Sk., 461/1. Sk., 523. Sk., 526. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 531/1. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 533/1. Sk., 534. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 540/1. Sk., 541. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 549. Sk., 550. Sk., 552. Sk., 552/1. Sk., 552/2. Sk., 553. Sk., 553/1. Sk., 554. Sk., 555. Sk., Mustafa Kemal Cd., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Erzene (1. Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 2. Sk., 23. Sk., 31. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 45. Sk., 51. Sk., 53. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 60. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 80. Sk., Ankara Cd., Bornova Cumhuriyet Meydanı, Gençlik Cd., İstanbul Cd., Kazım Karabekir Cd., Türkeli Cd., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), İnönü (733. Sk., 735. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 738. Sk., 739. Sk., 741. Sk., 744. Sk., 748. Sk., 751/1. Sk., 753. Sk., 754. Sk., 755. Sk., 756. Sk., 756/2. Sk., 758. Sk., 759. Sk., 760. Sk., 761. Sk., 762. Sk., 763. Sk., 763/1. Sk., 763/2. Sk., 763/3. Sk., 764. Sk., 764/1. Sk., 764/2. Sk., 765. Sk., 767. Sk., 768. Sk., 769. Sk., 769/1. Sk., 771. Sk., 772/1. Sk., 773/1. Sk., 784. Sk., 785. Sk., 806. Sk., 982. Sk., 994. Sk., 995. Sk., 997. Sk., 998. Sk., Ersoy Cd., Özdar Cd., Park İçi Yolu, Şehit Mustafa Cd., Turgut Reis Cd.), Kazımdirik, Kızılay (467. Sk., 468. Sk., 469. Sk., 470. Sk., 471. Sk., 472. Sk., 472/1. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 476. Sk., 476/1. Sk., 477. Sk., 483. Sk., 487. Sk., 490. Sk., 491. Sk., 491/1. Sk., 492. Sk., 493. Sk., 497. Sk., 498. Sk., 498/1. Sk., 499. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 506/1. Sk., 514. Sk., 702. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 718. Sk., 719. Sk., 727. Sk., 728. Sk., Ersoy Cd., Park İçi Yolu)

Planlandı

15.09.2026

06:00 - 06:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815095

Ergene (2. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 454. Sk., 455. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 461. Sk., 461/1. Sk., 523. Sk., 526. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 531/1. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 533/1. Sk., 534. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 540/1. Sk., 541. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 549. Sk., 550. Sk., 552. Sk., 552/1. Sk., 552/2. Sk., 553. Sk., 553/1. Sk., 554. Sk., 555. Sk., Mustafa Kemal Cd., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Erzene (1. Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 2. Sk., 23. Sk., 31. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 45. Sk., 51. Sk., 53. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 60. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 80. Sk., Ankara Cd., Bornova Cumhuriyet Meydanı, Gençlik Cd., İstanbul Cd., Kazım Karabekir Cd., Türkeli Cd., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), İnönü (733. Sk., 735. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 738. Sk., 739. Sk., 741. Sk., 744. Sk., 748. Sk., 751/1. Sk., 753. Sk., 754. Sk., 755. Sk., 756. Sk., 756/2. Sk., 758. Sk., 759. Sk., 760. Sk., 761. Sk., 762. Sk., 763. Sk., 763/1. Sk., 763/2. Sk., 763/3. Sk., 764. Sk., 764/1. Sk., 764/2. Sk., 765. Sk., 767. Sk., 768. Sk., 769. Sk., 769/1. Sk., 771. Sk., 772/1. Sk., 773/1. Sk., 784. Sk., 785. Sk., 806. Sk., 982. Sk., 994. Sk., 995. Sk., 997. Sk., 998. Sk., Ersoy Cd., Özdar Cd., Park İçi Yolu, Şehit Mustafa Cd., Turgut Reis Cd.), Kazımdirik, Kızılay (467. Sk., 468. Sk., 469. Sk., 470. Sk., 471. Sk., 472. Sk., 472/1. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 476. Sk., 476/1. Sk., 477. Sk., 483. Sk., 487. Sk., 490. Sk., 491. Sk., 491/1. Sk., 492. Sk., 493. Sk., 497. Sk., 498. Sk., 498/1. Sk., 499. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 506/1. Sk., 514. Sk., 702. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 718. Sk., 719. Sk., 727. Sk., 728. Sk., Ersoy Cd., Park İçi Yolu)

Planlandı

15.09.2026

06:00 - 06:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815101

Atatürk (829. Sk., 829/1. Sk., 829/2. Sk., 830. Sk., 830/1. Sk., 831. Sk., 832. Sk., 832/1. Sk., 839/1. Sk., 839/2. Sk., 840. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 845. Sk., 846. Sk., 847. Sk., 847/1. Sk., 852. Sk., 893. Sk., 893/1. Sk., 893/2. Sk., 893/3. Sk., 894. Sk., 896. Sk., 910. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, İstiklal Cd., Yavuz Cd., Ziya Gökalp Cd.), Doğanlar (1401/1. Sk., 1406. Sk., 1408. Sk., 1410. Sk., 1420. Sk., 1420/1. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 1426. Sk., 1427. Sk., 1429. Sk., 1430. Sk., 1432. Sk., 1480. Sk., 1480/1. Sk., 1481. Sk., 1482. Sk., 1483. Sk., 1483/1. Sk., 1484. Sk., 1484/1. Sk., 1486. Sk., 1491. Sk., 1509. Sk., 1521. Sk., 1521/1. Sk., 1523. Sk., 1530. Sk., 1530/1. Sk., 1530/2. Sk., 1530/3. Sk., 1550. Sk., 1550/1. Sk., 1550/2. Sk., 1550/4. Sk., 1553. Sk., 1555. Sk., 1556. Sk., 1558. Sk., 1559. Sk., 1561. Sk., 1562. Sk., 1563. Sk., 1564. Sk., 1565. Sk., 1566. Sk., 1567. Sk., 1574. Sk., 1574/1. Sk., 1574/3. Sk., 1575. Sk., 1575/1. Sk., 1580. Sk., 1582. Sk., 1600. Sk., 1601. Sk., 1602. Sk., 1603. Sk., 1604. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1614. Sk., 1615. Sk., 1650. Sk., 1654. Sk., 1655. Sk., 1656. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1659. Sk., 1660. Sk., 1661. Sk., 1661/1. Sk., 1661/2. Sk., 7404/5. Sk., 7404/6. Sk., Bursa İzmir Otoyolu, Okul Sk.), Ergene (454. Sk., 455. Sk., 455/1. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 540. Sk.), Erzene (113. Sk., 113/13. Sk., 116/10. Sk., 116/11. Sk., 116/12. Sk., 116/13. Sk., 116/17. Sk., 116/18. Sk., 116/19. Sk., 116/20. Sk., 116/8. Sk., 119/1. Sk., 124/1. Sk., Ankara Cd., Cengizhan Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Hasan Ali Yücel Cd., Park İçi Yolu), Evka 3 (101. Sk., 101/1. Sk., 101/2. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/2. Sk., 108/5. Sk., 112. Sk., 112/4. Sk., 113. Sk., 119/1. Sk., 124. Sk., 125/7. Sk., 125/9. Sk., 126/10. Sk., 126/11. Sk., 126/12. Sk., 126/13. Sk., 126/14. Sk., 126/16. Sk., 126/17. Sk., 126/18. Sk., 126/4. Sk., 126/9. Sk., 127. Sk., 127/1. Sk., 127/11. Sk., 127/12. Sk., 127/13. Sk., 127/14. Sk., 127/15. Sk., 127/16. Sk., 127/17. Sk., 127/18. Sk., 127/19. Sk., 127/2. Sk., 127/20. Sk., 127/21. Sk., 127/23. Sk., 127/24. Sk., 127/25. Sk., 127/3. Sk., 127/4. Sk., 127/5. Sk., 127/6. Sk., 127/7. Sk., 127/8. Sk., Ankara Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Park İçi Yolu, Şehit Taha Carım Cd., Şehitler Cd.), Kazımdirik (153. Sk., 154. Sk., 157. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 175. Sk., Süvari Cd.), Kızılay (471. Sk., 473. Sk., 475. Sk., 502. Sk., 502/1. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 508. Sk., 508/1. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 511/1. Sk., 511/3. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 513/1. Sk., 513/2. Sk., 513/3. Sk., 514. Sk., 514/1. Sk., 514/2. Sk., Bornova Gençlik Ve Spor Park İçi Yolu, Hürriyet Cd., İstiklal Cd., Ziya Gökalp Cd.), Mevlana (1700. Sk., 1701. Sk., 1701/1. Sk., 1701/2. Sk., 1701/3. Sk., 1701/4. Sk., 1701/5. Sk., 1701/6. Sk., 1701/7. Sk., 1701/8. Sk., 1702. Sk., 1702/2. Sk., 1704. Sk., 1704/1. Sk., 1707. Sk., 1707/1. Sk., 1707/10. Sk., 1707/11. Sk., 1707/2. Sk., 1707/3. Sk., 1707/4. Sk., 1707/5. Sk., 1707/8. Sk., 1707/9. Sk., 1709. Sk., 1710. Sk., 1710/2. Sk., 1710/3. Sk., 1710/4. Sk., 1710/5. Sk., 1711. Sk., 1711/3. Sk., 1711/4. Sk., 1711/5. Sk., 1711/6. Sk., 1711/7. Sk., 1711/9. Sk., 1712. Sk., 1712/1. Sk., 1712/2. Sk., 1712/3. Sk., 1712/4. Sk., 1712/5. Sk., 1713/2. Sk., 1715. Sk., 1719. Sk., 1719/1. Sk., 1719/2. Sk., 1719/3. Sk., 1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., 1732. Sk., 1734. Sk., 1738/1. Sk., 1776. Sk., 1776/10. Sk., 1776/11. Sk., 1776/13. Sk., 1776/14. Sk., 1776/15. Sk., 1776/16. Sk., 1776/17. Sk., 1776/18. Sk., 1776/19. Sk., 1776/20. Sk., 1776/21. Sk., 1776/22. Sk., 1776/23. Sk., 1776/4. Sk., 1776/5. Sk., 1776/6. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk., 1776/9. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Park İçi Yolu), Yunus Emre (7402/5. Sk., 7402/6. Sk., 7402/7. Sk., 7402/8. Sk., 7402/9. Sk., 7408/6. Sk., 7524. Sk., İzmir Aydın Otoyolu Bağlantısı)

Planlandı

16.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815176

Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815188

Rafet Paşa (5146. Sk., 5149. Sk., 5149/1. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815355

Atatürk

Planlandı

15.09.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815360

Atatürk (834. Sk., 835. Sk., 836/1. Sk., 840. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 842/1. Sk., 843. Sk., 845/1. Sk., 846. Sk., 847. Sk., 848. Sk., 849. Sk., 850. Sk., 850/1. Sk., 851. Sk., 852. Sk., 852/1. Sk., 853. Sk., 854. Sk., 855. Sk., 856. Sk., 857. Sk., 857/1. Sk., 858. Sk., 858/1. Sk., 858/2. Sk., 858/3. Sk., 858/4. Sk., 859. Sk., 861/1. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 883. Sk., 884. Sk., 887. Sk., 888. Sk., 889. Sk., 890. Sk., 890/1. Sk., 891. Sk., 893. Sk., 894. Sk., 895. Sk., 896. Sk., 896/1. Sk., 897. Sk., 898. Sk., 900. Sk., 905. Sk., 910. Sk., 911. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 923. Sk., 924. Sk., Fehmi Yiğin Cd., Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Yavuz Cd., Ziya Gökalp Cd.), İnönü (729. Sk., 730. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 785. Sk., 785/1. Sk., 786. Sk., 787. Sk., 787/1. Sk., 789. Sk., 789/1. Sk., 790. Sk., 791. Sk., 792. Sk., 794. Sk., 795. Sk., Antalyalı Hakkı Çavuş Parkı İçi Yolu, Çocuk Parkı İçi Yolu, Ersoy Cd., Hürriyet Cd., Şehit Mustafa Cd.), Kızılay (728. Sk., Ersoy Cd., Hürriyet Cd.)

Planlandı

16.09.2026

01:00 - 01:30

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3815361

Atatürk (834. Sk., 835. Sk., 836/1. Sk., 840. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 842/1. Sk., 843. Sk., 845/1. Sk., 846. Sk., 847. Sk., 848. Sk., 849. Sk., 850. Sk., 850/1. Sk., 851. Sk., 852. Sk., 852/1. Sk., 853. Sk., 854. Sk., 855. Sk., 856. Sk., 857. Sk., 857/1. Sk., 858. Sk., 858/1. Sk., 858/2. Sk., 858/3. Sk., 858/4. Sk., 859. Sk., 861/1. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 883. Sk., 884. Sk., 887. Sk., 888. Sk., 889. Sk., 890. Sk., 890/1. Sk., 891. Sk., 893. Sk., 894. Sk., 895. Sk., 896. Sk., 896/1. Sk., 897. Sk., 898. Sk., 900. Sk., 905. Sk., 910. Sk., 911. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 923. Sk., 924. Sk., Fehmi Yiğin Cd., Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Yavuz Cd., Ziya Gökalp Cd.), İnönü (729. Sk., 730. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 785. Sk., 785/1. Sk., 786. Sk., 787. Sk., 787/1. Sk., 789. Sk., 789/1. Sk., 790. Sk., 791. Sk., 792. Sk., 794. Sk., 795. Sk., Antalyalı Hakkı Çavuş Parkı İçi Yolu, Çocuk Parkı İçi Yolu, Ersoy Cd., Hürriyet Cd., Şehit Mustafa Cd.), Kızılay (728. Sk., Ersoy Cd., Hürriyet Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3815096

Germiyan

Planlandı

16.09.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3815099

Germiyan

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3815089

Mordoğan

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3815119

Mordoğan

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti



KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

15.09.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3813739

Yalı (6524. Sk., Caher Dudayev Blv., Flamingo Cd.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814341

İmbatlı (1595. Sk., 1595/3. Sk., 6070. Sk., 6092. Sk., 6092/1. Sk., 6092/2. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., Anadolu Cd., Karşıyaka İlçe Devlet Hastanesi)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814345

İmbatlı (1595. Sk., 1595/1. Sk., 1595/2. Sk., 1595/5. Sk., 1777/9. Sk., 6070. Sk., 6071/1. Sk., 6085. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., Ali Alp Böke Cd., Anadolu Cd.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814349

İmbatlı (6086. Sk., 7402. Sk., 7406. Sk., 7408. Sk., 7409. Sk., 7410. Sk., 7410/1. Sk., 7410/2. Sk., 7500. Sk., 7500/1. Sk., 7501. Sk., 7506. Sk.), Örnekköy (7500. Sk., 7500/1. Sk., 7500/2. Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814353

Örnekköy (7400 1. Çıkmazı, 7401. Sk., 7402. Sk., 7415. Sk., 7416. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7424. Sk., 7426. Sk., 7457/1. Sk., 7458. Sk., 7510. Sk., 7510/1. Sk., 7511. Sk., 7514. Sk., 7515. Sk., 7517. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd., Şehit Komando Onbaşı Yüksel Yavuz Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814356

İmbatlı (1825. Sk., 6070. Sk., 6070/1. Sk., 6070/3. Sk.), Örnekköy (1847. Sk., 1847/4. Sk., 1847/9. Sk., 7450. Sk., 7451. Sk., 7452. Sk., 7453. Sk., 7454. Sk., 7454/1. Sk., 7455/1. Sk., 7458. Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814357

Örnekköy (1847/4. Sk., 7401. Sk., 7417. Sk., 7418. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7421/2. Sk., 7425. Sk., 7425/1. Sk., 7427. Sk., 7429. Sk., 7459. Sk., 7460. Sk., 7461. Sk., 7462. Sk., Baş Pehlivan Karaali Cd.)

Planlandı

16.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3814955

Bostanlı (1671. Sk., 1771. Sk., 1774. Sk., Cengiz Kocatoros Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti



KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3813074

Ulucak Cumhuriyet (113/1. Sk., 113/2. Sk., 130. Sk., 9113. Sk., 9113/2. Sk., 9125. Sk., 9128. Sk., 9139. Sk., 9150. Sk., 9150/1, 9244. Sk., Şehit Pilot Erdoğan Çallı Cd., Turgut Özal Blv.), Ulucak İstiklal (9144. Sk., Gazi Blv.)

Planlandı

15.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3813087

Mehmet Akif Ersoy (152. Sk., 161. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 173. Sk., 174. Sk., Öğretmen Tahir Tunca Cd., Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Cd.)

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3813819

Akalan (1552. Sk., 1554. Sk., Ankara Cd.), Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (İzmir Ankara Cd.), Aşağıkızılca, Çambel (Ambarkavak Sk., Ankara Cd., İzmir Ankara Cd.), Mehmet Akif Ersoy, Yukarıkızılca Merkez

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti



KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3813208

Arpaseki

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3813209

Arpaseki, Taştepe

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814437

Çayağzı (Tekke Küme Evleri)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814438

Çayağzı (Çayağzı Merkez Sk.)

Planlandı

14.09.2026

10:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814439

Çayağzı (Çayağzı Merkez Sk., CENİKLİ), Karaburç (Bağarası Küme Evleri)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814966

Cevizli (DOĞANCI), Doğancılar (Doğancı Küme Evleri, Doğancılar Köyü İç Yolu, Doğancılar Yolu)

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814968

Doğancılar (Doğancı Küme Evleri, Doğancılar Köyü İç Yolu, Doğancılar Yolu)

Planlandı

15.09.2026

10:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814971

Doğancılar (Ayvazcılar Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814977

Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Düzova Küme Evleri), Çanakçı (Çanakçı Küme Evleri), Çömlekçi (Çömlekçi Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814984

Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Düzova Küme Evleri), Çömlekçi (Gözlübaba Küme Evleri), Suludere (Suludere Merkez Sk.)

Planlandı

16.09.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3814988

Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri), Suludere (Cevizdalları Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, Suludere Merkez Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3814351

Irmak (526. Sk., 528. Sk., 528/1. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 534. Sk., 9506. Sk., 9516. Sk., 9520. Sk., 9521. Sk., 9523. Sk., 9524. Sk., 9524/1. Sk., 9527. Sk., Büyük Menderes Cd.), İsmet İnönü (1211/1. Sk.)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3814354

Kazımpaşa, Zeytinlik (20/1. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9028/1. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3814355

Irmak (9500. Sk., 9501. Sk., 9502. Sk., 9503. Sk., 9509. Sk., Büyük Menderes Cd., Çanakkale Asfaltı Cd., Doktor Burhan Özfatura Cd., Vali Kutlu Aktaş Cd.), Zeytinlik (9021. Sk., 9028/1. Sk., 9029/1. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd.)

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3815183

Camiikebir (313. Sk.), Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Musabey (300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu), Yıldırım (35/17. Sk., 35/9. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3815192

Ahıhıdır (1608. Sk., 3 Eylül Sk., Cıkmaz, Eski Mahkeme Cd., Fabrika Sk., Hasan Fikri Sk., İzmir Cd., Kesikköy Sk., Kiremitçi Sk., Sabancı Sk., Şehit Kemal Cd., Şen Sk., Şevki Bey Sk., Taşhan Sk., Tevfik Fikret Gç. Sk., Türbe Sk., Yeni Sk.), Camiikebir (Arasta Cd., Deniz Sk., Eski Mahkeme Cd., Hocazade Sk., İpek Pazarı Sk., Mehmet Paşa Geçidi Sk., Mektebi Fevziye Sk., Pazarbaşı Geçidi Sk., Şehit Kemal Cd., Soğan Pazarı Sk.), Gaybi (Adnan Menderes Cd., Eski Mahkeme Cd., Hacıbaki Sk., Hamam Sk., Hasırcı Sk., İsmail Efendi Sk., İzmir Cd., Yahya Efendi Sk., Yeni Sk.), Kazımpaşa (1. Gaziosmanpaşa Sk., 1. Güven Sk., 1. Hıdırlık Sk., 1. Kayaalp Sk., 1214. Sk., 1214/1. Sk., 1526. Sk., 2. Güven Sk., 2. Hıdırlık Sk., 2. Kayaalp Sk., 3. Hıdırlık Sk., 3. Kayaalp Sk., 4. Kayaalp Sk., 5. Kayaalp Sk., 6. Kayaalp Sk., Berber Sk., Cezayir Sk., Doğan Sk., Eski Seyrek Köy Yolu Sk., Gazi Osman Paşa Sk., Göçmen Sk., Güven Sk., Hisarlık Sk., İdris Efendi Sk., İsa Efendi Sk., İzmir Cd., Kara Hüseyin Sk., Karataş Sk., Kayaalp Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Çıkmazı Sk., Meltem Sk., Nizami Sk., Ömer Efendi Sk., Paspan Sk., Şehit Ali İhsan Kalmaz Cd., Şevki Bey Sk.), Mermerli (İmaret Sk., Yahya Efendi Sk.), Seydinnasrullah (1532. Sk., 1533. Sk., Aydınlık Sk., Cezayir Sk., Dellal Sk., İsa Efendi Sk., İzmir Cd., Karataş Sk., Menekşe Sk., Nizami Sk., Paspan Sk., Sahil Sk., Şevki Bey Sk.), Tülbentli (Adnan Menderes Cd., Cıkmaz, Dağ Geçidi Sk., Dellal Gç. Sk., Dellal Sk., İkiz Çeşme Sk., İsmail Efendi Sk., İzmir Cd., Yahya Efendi Sk.), Zafer (1. Bayır Sk., 1. Cebel Sk., 1. Havadar Gç., Başarı Sk., Bayır Sk., Cebel Sk., Cezayir Sk., Dağ Geçidi Sk., Dağ Sk., Depo Sk., Dik Sk., Divrikli Sk., Gündoğdu Sk., Hacı İsmail Bayır Sk., Hacı İsmail Sk., Havadar Sk., İkiz Çeşme Sk., Nikbolu Sk., Şehit Hüseyin Keçici Sk., Su Deposu Yanı Mevkii Küme Evleri, Taş Sk., Tepe Sk., Top Sk., Yeni Taş Sk., Yokuş Sk., Zafer Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3815195

Gaybi (Çukur Bahçe Sk., Hacıbaki Sk., Hasırcı Sk., İmaret Sk., Yahya Efendi Sk.), Mermerli (Çukur Bahçe Gç. Sk., Doktor Selahattin Özkurt Cd., Ertuğrul Geçidi Sk., Eski Pazar Gç., İmaret Sk., Mermerli Sk., Mithatpaşa Gç., Yahya Efendi Sk.)

Planlandı

16.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3815228

Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti



ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814302

Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814305

Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814381

Türkmen (İzmir Yolu Güzergahı Küme Evleri, İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri, Ordu Cd.), Üç Eylül (İzmir Yolu Güzergahı Küme Evleri, Ordu Cd.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814961

Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814964

Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.)

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3814969

Bademli (Bademli-Ödemiş Yolu, Çakallar Küme Evleri, Hacıahmetler Sk., Kaleiçi Sk., Mahmutoğlu Sk., Serin Sk., Yenikahve Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815000

Bademli, Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815003

Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815008

Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Seyrekli, Üç Eylül (Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815011

Üçkonak (Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Zeytinucu Küme Evleri)

Planlandı

16.09.2026

14:00 - 19:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815058

Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Emmioğlu (Balabanlı Yolu Cd.), İlkkurşun (Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri), Karakova (Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri), Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Alabaş Küme Evleri, Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Sekiköy (İzmir Ödemiş Yolu, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri), Suçıktı (Manastır Küme Evleri, Suçıktı Küme Evleri), Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Türkmen, Üç Eylül (2. Kabaklı Özü Mevki, Bacaksız Kuyu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, İrse Gölü Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca Orman Mevki, Koca Orman Mevkii, Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, Seyrekli Küme Evleri, Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii), Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri), Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri, Yusufdere Küme Evleri)

Planlandı

20.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3815240

Çamyayla, Horzum (Çalı Sk., Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sk., Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, isimsiz, Taşlı Sk., Yakup Fidan Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3815053

Payamlı (5016. Sk., 5018. Sk., 5024. Sk., 5030. Sk., 5032. Sk., 5036. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5042. Sk., 5059. Sk., 5061. Sk., 5063. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5067. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5071. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5079. Sk., 5081. Sk., 5083. Sk., 5095. Sk., 5099. Sk., 5101. Sk., 5103. Sk., 5105. Sk., Barış Cd., Deniz Cd., Ege Payamlı Cd., Koca Yusuf Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu Cd., Şehit Hava Üsteğmen Hasan Demirel Cd.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3815059

Payamlı (5040. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5048. Sk., 5054. Sk., 5070. Sk., 5072. Sk., 5074. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5083. Sk., 5085. Sk., 5087. Sk., 5089. Sk., 5105. Sk., 5109. Sk., 5113. Sk., 5115. Sk., 5117. Sk., 5137. Sk., Deniz Cd., Ege Payamlı Cd., Koca Yusuf Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Menderes Cd., Yaşar Doğu Cd.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3815072

Mersin Alanı (6003. Sk., 6007. Sk., 6011. Sk., 6011/1. Sk., 6015. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6021. Sk., 6065. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6100. Sk., 6102. Sk., 6104. Sk., 6106. Sk., 6108. Sk., 6110. Sk., Cumhuriyet Cd., Ürkmez Cd.)

Planlandı

14.09.2026

14:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3815077

Bengiler (6243. Sk., 6245. Sk., 6247. Sk., 6249. Sk., 6251. Sk., 6253. Sk., 6255. Sk., 6257. Sk., 6290. Sk., 6292. Sk., 6294. Sk., 6296. Sk., 6298. Sk., 6300. Sk., Millet Cd., Sahil Sk., Ürkmez Cd.), Payamlı (Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Yunus Emre Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti



TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3814967

Gökçen (Arif Sk., Asya Sk., Ayaz Sk., Ballı Çıkmazı Sk., Bereketli Sk., Beste Sk., Beyaz Sk., Bilim Sk., Bostan Sk., Can Sk., Ceren Sk., Dibek Sk., Dilek Çıkmazı Sk., Ecevit Cd., Gazi Atatürk Cd., Gökçen Zafer Meydanı, Göldere Küme Evleri, Gülistan Sk., Hacı Ali Sk., Hal Sk., Hamiyet Sk., İncir Sk., İsmet İnönü Cd., Karabekir Sk., Kemer Sk., Kıymet Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Melek Sk., Menderes Blv., Mesut Sk., Mine Sk., Molla Sk., Oba Sk., Sabır Çıkmazı Sk., Sağlık Sk., Şahin Sk., Saka Sk., Şakar Sk., Saray Sk., Şehit Mahmut Moran Cd., Şehit Seyhan Kafalı Cd., Sıla Sk., Stadyum Sk., Sude Sk., Tire Cd., Umut Çıkmazı Sk., Yamaç Sk., Yaşar Çınarlı Sk., Yasemin Sk., Yeşim Sk.), Kahrat (Abdi İpekçi Cd., Aslan Çıkmazı Sk., Bahar Çıkmazı Sk., Barbaros Hayrettin Sk., Barış Çıkmazı Sk., Batı Küme Evleri, Beyaz Çıkmazı Sk., Beyazıt Sk., Bilge Sk., Birlik Çıkmazı Sk., Buldanlı Çıkmazı Sk., Çağdaş Sk., Çilek Sk., Çınar Çıkmazı Sk., Ecevit Cd., Eğri Sk., Esnaf Sk., Evrim Sk., Gazi Atatürk Cd., Genç Sk., Gonca Çıkmazı Sk., Güler Çıkmazı Sk., Gültekin Sk., Gurbet Sk., Gürgen Sk., Hakim Çıkmazı Sk., Hasret Çıkmazı Sk., Hatıra Sk., Hürriyet Sk., Huzur Çıkmazı Sk., İlkokul Sk., Irmak Sk., İşlek Çıkmazı Sk., İsmet İnönü Cd., İstiklal Sk., İzzet Halil Çıkmazı Sk., Kahraman Sk., Karanfil Sk., Kemal Sk., Kızılcahavlu Cd., Kocaoğlan Çıkmazı Sk., Kooperatif Çıkmazı, Köprü Sk., Koreli Çıkmazı Sk., Kostak Sk., Medet Çıkmazı Sk., Mehmet Şerif Kılınç Sk., Mimar Sk., Nur Sk., Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı Sk., Özden Sk., Özgen Sk., Serdar Sk., Set Sk., Sevgi Çıkmazı Sk., Şimşek Sk., Sultan Sk., Tamer Sk., Tekeli Sk., Tevfik Özer Sk., Tuna Çıkmazı Sk., Türkmen Sk., Uğur Mumcu Çıkmazı Sk., Ümit Sk., Yağız Çıkmazı Sk., Yalçın Çıkmazı Sk., Yıldırım Sk., Yonca Sk., Zeybek Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3815024

4 Eylül (Arif Kesercioğlu Sk., Barış Sk., Burak Bey Cd., Doğan Cd., Fatih Cd., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Hasan Polatkan Cd., Mehmet Gürer Cd., Oruç Reis Cd., Sabunhane Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Şen Sk., Yağhane Cd., Yunus Emre Cd.), Cumhuriyet (Fatih Cd., Ful Park Sk., Ful Sk., İstasyon Cd., Nişancı Paşa Cd., Samim Üzer Cd., Ziya Gökalp Cd.), Dumlupınar (1. Harlak Sk., 2. Harlak Sk., 2. Yavançeşme Sk., 2. Yavukoğlu Sk., Bahar Sk., Dibek Meydanı Sk., Dik Sk., Gürler Sk., Harlak Meydanı, Karadut Sk., Şanizade Cd., Üzümcü Gç. Sk., Yavançeşme Sk.), Fatih (19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Bahadır Sk., Başak Sk., Behçet Kadı Sk., Buhar Sk., Çam Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Dicle Sk., Duru Sk., Duygu Sk., Efe Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., Hacı Hafız Bekir Hoca Cd., Halim Ertürk Cd., Hurşit Seni Cd., İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., İmam Hatip Cd., İstasyon Cd., Levent Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Melisa Sk., Millet Cd., Mimar Sinan Cd., Mimoza Sk., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saim Falakalı Cd., Samim Üzer Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Sevinç Sk., Tevfik Helvacıoğlu Sk., Turgut Özal Blv., Türker Sk., Ulus Cd., Vakıf Sk., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.), Hürriyet (İnan Cd., İstasyon Cd., Zafer Cd.), İbni Melek (Burak Bey Cd., Doğan Cd., Hilal Sk., Kesikbaş Sk., Manolya Sk., Mustafa Kemal Cd., Nil Sk., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Sema Sk., Şen Sk., Turgut Özal Blv., Ufuk Sk., Ülkü Cd., Yunus Emre Cd.), Ketenci (1. Alamadan Sk., 1. Dere Sk., 2. Alamadan Sk., 2. Kızlarçeşme Sk., 2. Tekin Sk., 3. Kızlar Çeşme Sk., Alamadan Sk., Ara Sk., Armağan Sk., Hamzaağa Sk., Hekim Sk., Kavaklaraltı Sk., Kısakuyu Sk., Kızlarçeşme Sk., Leylak Sk., Sabunhane Cd., Şanizade Cd., Şehit İsa Yüksel Cd., Tekin Çıkmazı Sk., Yeniceköy Sk.), Turan (1. Dere Sk., 1. Selvili Mescit Sk., Çukurküp Sk.)

Planlandı

16.09.2026

14:00 - 19:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3815058

Derebaşı, Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3813117

Altıntaş (2. Başak Sk., 2. Ziraat Sk., Akış Sk., Avuçalan Sk., Bayko Sk., Çağlar Sk., Cevizli Sk., Yamaç Sk., Zafer Cd., Ziraat Sk.), Sıra (2. Ziraat Sk., Bahar Sk., Ziraat Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3814346

Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Avcar Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Dündarlı Küme Evleri, Esen Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Mavigök Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Camiatik (Dörtyol Sk., Mestan Dayı Sk.), İskele (Bebek Sk.), Rüstem (Ates Sk., Ayışığı Sk., Bal Sk., Bebek Sk., Bilgi Sk., Bilim Sk., Çam Sk., Güzel Sk., Karlı Sk., Özbekyolu Cd., Pınarlı Sk., Üzüm Sk.), Sıra (Avcar Sk., Bahar Sk., Çuha Sk., Günebakan Sk., Hercai Sk., Kasımpatı Sk., Kişniş Sk., Menekşe Sk., Mestan Dayı Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Radika Sk., Sümbül Sk., Volkan Sk., Zambak Sk.), Torasan (623. Sk., 623/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Özbekyolu Cd.), Yaka (Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3814461

Ovacık (16000. Sk., 16002. Sk., 16003. Sk., 16004. Sk., 16005. Sk., 16006. Sk., 16010. Sk., 16012. Sk., Ovacık Cd.), Yenice

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3814463

Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

15.09.2026

10:30 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3814481

Gülbahçe (12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12117. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12127. Sk., Gülbahçe Cd., Yeni Karaburun Yolu)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815091

Torasan (505. Sk., 507. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 527. Sk., 558. Sk., 560. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 587. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., Kemal Ertan Cd.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815094

Barbaros (7021/2. Sk., 7028. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815096

Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

16.09.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815099

Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815109

Özbek (6115. Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:40 - 16:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815115

Altıntaş (Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Mavice Sk.), Torasan (622. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Pınardere Sk., Sakarya Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:20 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3815121

Altıntaş (Mavice Sk.), Torasan (621. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Pınardere Sk.), Yaka (Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Erdoğan Ker Cd., Tan Sk., Yeşilmişik Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti



BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

16.09.2026

09:30 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3809851

Kozağaç (211/1. Sk., 211/2. Sk., 217/2. Sk., 217/3. Sk., 220. Sk., 220/1. Sk., 220/2. Sk., 220/3. Sk., 220/5. Sk., 220/6. Sk., 222/2. Sk., 222/3. Sk., 222/4. Sk., 240. Sk., 240/1. Sk., 240/5. Sk., 248/1. Sk., 249. Sk., 273. Sk., 273/1. Sk., 273/2. Sk., 274. Sk., 276. Sk., 276/1. Sk., 277. Sk., 282. Sk., 282/1. Sk., 282/4. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3812956

29 Ekim (2144. Sk., 2148. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.)

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3812972

29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3813106

29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3813116

29 Ekim (2144. Sk., 2148. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3815331

29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2171. Sk., 2172. Sk., 2173. Sk., 2252. Sk., Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Balcıbağ Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2045. Sk., 2047. Sk., 2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., 2053. Sk., 2058. Sk., Bahçebağ Sk., Camialtı Sk., Gazi Hasan Şen Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3815343

Kaynaklar Merkez (2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2023. Sk., 2031. Sk., 2032. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2039. Sk., 2041. Sk., 2043. Sk., 2046. Sk., Atatürk Cd., Gürlek Sk., Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı, Mehmet Memiş Sk., Öğretmen Mustafa Balcı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk., Şehit İslam Yeşil Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3815349

Kaynaklar Merkez

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3815350

29 Ekim (Atatürk Cd.), Kaynaklar Merkez (2001. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2025. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2053. Sk., 2054. Sk., 2055. Sk., 2058. Sk., 2101. Sk., 2101/1. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., Atatürk Cd., Celiloğlu Sk., Gazi Hasan Şen Sk., Kabakçılar Sk., Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı, Öğretmen Mustafa Balcı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk., Şehit İslam Yeşil Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3815444

Gaziler (1080. Sk., 1080/1. Sk., 1084. Sk., 1084/3. Sk., 1084/4. Sk., 1100/1. Sk., 1100/2. Sk., 1100/3. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.), Yaylacık (46/1. Sk., 46/3. Sk., 46/4. Sk., 46/5. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.)

Planlandı

16.09.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3815448

Gaziler (1052. Sk., 1052/1. Sk., 1052/2. Sk., 1054. Sk., 1054/1. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.), Şirinkapı (1052. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.), Yaylacık (1018. Sk., 1020. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1028. Sk., 1030. Sk., 175. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 186/7. Sk., 190. Sk., 190/3. Sk., 190/4. Sk., 190/5. Sk., 190/6. Sk., 190/7. Sk., 190/8. Sk., 190/9. Sk., 191/1. Sk., 191/2. Sk., 191/3. Sk., 191/4. Sk., 191/5. Sk., 191/7. Sk., 191/8. Sk., 191/9. Sk., 46/1. Sk., 46/6. Sk., 46/7. Sk., 46/8. Sk., 46/9. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Şehit Jandarma Komando Er Engin Demirci Parkı, Yavuz Sultan Selim Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti



ÇİĞİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

15.09.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3813739

Ataşehir (8292. Sk., 8294/1. Sk., Flamingo Cd.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3815081

Aydınlıkevler (6782. Sk., 6786. Sk., 6787. Sk., 6787/1. Sk., 6788. Sk., 6789. Sk., 6790. Sk., 6791. Sk., 6793. Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3815259

Atatürk

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti



NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3814412

Altıevler (Ali Bey Sk., Barbaros Sk., Çağlar Yücel Sk., Derviş Sk., Gürler Cd., Hızır Reis Sk., İnci Sk., Levent Cd., Murat Sk., Piri Reis Sk., Şahin Sk., Sanayi Sk., Sülün Sk., Temel Reis Sk., Turgut Reis Sk., Uygar Sk., Uz Sk.)

Planlandı

15.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

AG Direkten Kesme Açma

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3815025

Çatalkaya (Bayır Sk., Kültür Sk., Ozan Sk., Özgür Sk., Tuna Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti



GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

15.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3814990

Kahramandere (2369. Sk., 827. Sk.), Yelki (2369. Sk., 2373. Sk., 2387. Sk., 2401. Sk., 2409. Sk., 2419. Sk., 2421. Sk., 2425. Sk., 2427. Sk., 2445. Sk., 2447. Sk., 2452. Sk., 2460. Sk., 2468. Sk., 2474. Sk., 2476. Sk., 2482. Sk., 2484. Sk., 2484/2. Sk., 2494. Sk., 2701. Sk., 2702. Sk., Adnan Menderes Cd., Seferihisar Cd.)

Planlandı

15.09.2026

13:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3814997

Yelki (2447. Sk., 2455 Sk., 2460. Sk., 2701. Sk., 2702. Sk., 2703. Sk., 2703/1. Sk., 2704. Sk., 2704/1. Sk., 2705. Sk., 2706. Sk.)

Planlandı

16.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3815005

Kahramandere (Ali İhsan Gedik Cd.), Siteler (408. Sk., 460. Sk., 833. Sk., Abdullah Baydar Cd.)

Planlandı

16.09.2026

13:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3815018

Mustafa Kemal Paşa (2101. Sk., 2103. Sk., 2131. Sk., 2133. Sk., 2139. Sk., 2147. Sk., 2151. Sk., 2155. Sk., 2161. Sk., 2165. Sk., 2188. Sk., 2190. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 15-16 Eylül! GDZ Elektrik (Bornova, Urla, Buca, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Bergama, Menemen, Güzelbahçe, Aliağa, Tire, Çiğli, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık) planlı kesinti

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3814456

Alpaslan (1615/14. Sk., 1615/15. Sk., 1615/18. Sk., 1615/6. Sk., 1615/7. Sk., 1620/10. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/29. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/64. Sk., 1620/65. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/13. Sk., 1615/15. Sk., 1615/16. Sk., 1615/19. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 2181/10. Sk., 2181/7. Sk., 2181/8. Sk., 2181/9. Sk., 2188/4. Sk., 2188/6. Sk., 2191. Sk.)

Planlandı

14.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3814460

Alpaslan (1615/7. Sk.), Cengizhan (1615/13. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 2181. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2188. Sk., 2188/2. Sk., 2188/3. Sk., 2188/4. Sk.)

Planlandı

15.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3815355

Osmangazi (569. Sk., 569/2. Sk., 569/3. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 579. Sk., 580. Sk., 581. Sk., 582. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 597. Sk., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., İbrahim Racı Cad.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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