Antalya'da elektrik şebekesinde yürütülecek bakım, yatırım ve deplase çalışmaları nedeniyle AEDAŞ tarafından Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik, Elmalı, Akseki, Döşemealtı, Kumluca, Kaş, Demre, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş ilçelerinde planlı kesintiler yaşanacak. 14, 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde uygulanması planlanan kesintiler nedeniyle vatandaşlar, yaşadıkları bölgede elektriklerin ne zaman kesileceğini ve enerjinin hangi saatte yeniden verileceğini araştırmaya başladı. İşte, Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül programı...

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül AEDAŞ programı duyuruldu. Bazı bölgelerde çalışmalar sabah erken saatlerde başlarken bazı mahallelerde kesintilerin 16.00 veya 17.00'ye kadar sürmesi planlanıyor. Akseki'den Alanya'ya, Aksu'dan Muratpaşa'ya, Kepez'den Manavgat'a kadar çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak.

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16-17 EYLÜL AEDAŞ

AKSEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSEKİ,MERKEZ GÜÇLÜKÖY,MERKEZ GÜÇLÜKÖY Mah. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSEKİ,MERKEZ GÜMÜŞDAMLA,MERKEZ GÜNYAKA,MERKEZ KUYUCAK,MERKEZ SALİHLER,MERKEZ ÇINARDİBİ bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSEKİ,MERKEZ GÜÇLÜKÖY,MERKEZ GÜÇLÜKÖY Mah. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-17 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSEKİ,MERKEZ BADEMLİ,MERKEZ BADEMLİ Mah. bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni:

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ALTINTAS,MERKEZ ALTINTAŞ KARA ASLAN,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31118 Sk.,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31184,MERKEZ ALTINTAŞ PAPATYA bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplese Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ATATURK 40 SK.,MERKEZ ATATURK 52 SK.,MERKEZ ATATÜRK 40,MERKEZ ATATÜRK 43,MERKEZ ATATÜRK Mah. 40 Sk.,MERKEZ ATATÜRK Mah. 46 Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY 39,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 21045 Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 22098;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. SARDUNYA Sk.,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. TUĞÇE Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ANDIZLI,MERKEZ ALTINOVA ORTA SERİN,MERKEZ DÜDENBAŞI Mah. 2301 Sk.,MERKEZ MENDERES,MERKEZ MENDERES Mah. 10 NOLU Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. YUNUS EMRE Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah.,ZEYTİNLİK bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ALTINTAŞ BİRLİK M.PAŞA ORTAK,MERKEZ ALTINTAŞ MAVİLER,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31121,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. BİRLİK M.PAŞA ORTAK Sk.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. .;ANTALYA,MURATPAŞA,ERMENEK,ERMENEK Mah.,MERKEZ ERMENEK,MERKEZ ERMENEK Mah.,MERKEZ GÜZELOBA MAH.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. ÖRDEK ÇİFTLİĞİ K.Ev.,MERKEZ GÜZELOBA ÖRDEK ÇİFTLİĞİ bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ GÜZELYURT İNCELER bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KARAÖZ,KARAÖZ KARAÖZ,KÖSELER KARAÖZ Mah.,MERKEZ KARAÖZ,MERKEZ KARAÖZ Mah.,MERKEZ KAYADİBİ ANTALYA ISPARTA YOLU,MERKEZ KAYADİBİ Mah. 14004,MERKEZ KAYADİBİ Mah. NALBANTLAR Sk.,MERKEZ MANDIRLAR Mah. 29160,ORTAKÖY ORTAKÖY;BURDUR,BUCAK,KARGI KÖYÜ MERKEZ Mah.,KARGI KÖYÜ TAŞDİBİ Mah.,KARGI KÖYÜ ÇOBANLAR Mah.,KARGI Köyü MERKEZ,KARGI Köyü TAŞDİBİ Mah. bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ .,MERKEZ ÇAMKÖY 32,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 13268 ADA 3-1 PARSEL;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTIAYAK 8260,MERKEZ ALTIAYAK Mah. 8275 Sk.,MERKEZ ALTIAYAK Mah. FEVZİ ÇAKMAK Cd,MERKEZ ALTIAYAK YUNUS EMRE,MERKEZ GAZİ 240,MERKEZ GAZİ ATATURK BLV.,MERKEZ GAZİLER 8260,MERKEZ GAZİLER 8275,MERKEZ GAZİLER Mah. 245 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 246 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK 7911,MERKEZ ZEYTİNLİK FEVZİ ÇAKMAK,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah. 7903 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah. FEVZİ ÇAKMAK Cd bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ATATURK 67 SK.,MERKEZ ATATURK FINIKE SK.,MERKEZ ATATÜRK -,MERKEZ ATATÜRK 39,MERKEZ ATATÜRK Mah. 22008,MERKEZ ATATÜRK Mah. 22061,MERKEZ CAMKOY,MERKEZ CİHADİYE 67,MERKEZ CİHADİYE 74,MERKEZ CİHADİYE Mah. 23028,MERKEZ CİHADİYE Mah. 61 Sk.,MERKEZ FETTAHLI,MERKEZ FETTAHLI Mah.,MERKEZ GAZİLER MH 273 SK,MERKEZ GAZİLER MH 294 SK,MERKEZ GAZİLER MH. 204 SK,MERKEZ GAZİLER MH. 295 SK.,MERKEZ PINARLI 67,MERKEZ PINARLI 74,MERKEZ PINARLI Mah. 23074,MERKEZ PINARLI Mah. 24019,MERKEZ ÇAMKÖY,MERKEZ ÇAMKÖY Mah.;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GAZİLER 290,MERKEZ GAZİLER 294,MERKEZ GAZİLER Mah. 290 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 294 Sk. bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ELİKESİK,MERKEZ ELİKESİK Mah. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ CUMHURİYET EĞRİKÖPRÜ,MERKEZ CUMHURİYET Mah. LİMON Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. UÇAK ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ CUMHURİYET TURUNÇ,MERKEZ CİKCİLLİ 106,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. 229 Sk.,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. HACIBABA Cd,MERKEZ CİKCİLLİ SARAYBELENİ bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ AKDAM Mah. MUSALAR Sk.,MERKEZ AVSALLAR MEHMET AKİF,MERKEZ AVSALLAR Mah. KADİRİLER Cd,MERKEZ AVSALLAR Mah. KARAÇALTI Cd,MERKEZ AVSALLAR ZEYTİNLİK,MERKEZ OBA Mah. ALİEFENDİ Sok,MERKEZ TÜRKLER AVSALLAR bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ŞIHLAR KARAKİSE,MERKEZ ŞIHLAR MERKEZ,MERKEZ ŞIHLAR Mah. MUSTURLU Sk.,MERKEZ ŞIHLAR Mah. YENİALİLER Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 10:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ DEMİRTAŞ CUMHURİYET,MERKEZ DEMİRTAŞ ESKİ ANTALYA YOLU,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. AKÇA Sk.,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. SİTELER Cd bölgelerinde 14/09/2026 10:00:00 - 14/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KONAKLI GÖLTAŞ,MERKEZ KONAKLI KANAL,MERKEZ KONAKLI Mah. GÖLTAŞ Sk.,MERKEZ KONAKLI Mah. TAŞKENT Sk.,MERKEZ PAYALLAR DEREYATAK,MERKEZ PAYALLAR Mah. TÜRBE Cd,MERKEZ PAYALLAR TÜRBE bölgelerinde 15/09/2026 13:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 14:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KESTEL KARA KOYAK SK.,MERKEZ YAYLALI Mah. SÖYLEMEZ MEVKİİ bölgelerinde 15/09/2026 14:00:00 - 15/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KONAKLI Mah. KANAL Sk.,MERKEZ KONAKLI Mah. MENDERES Cd,MERKEZ PAYALLAR 14107,MERKEZ PAYALLAR MENDERES,MERKEZ PAYALLAR Mah. DEVECİLER Sk.,MERKEZ PAYALLAR Mah. YUNUS EMRE Sk. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR BARIŞ,MERKEZ MAHMUTLAR MEHMET ÇAKIR,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 215 NOLU Sk.,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 216 NOLU Sk. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR 141 NOLU,MERKEZ MAHMUTLAR GÖVEZ,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 141 NOLU Sk.,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. TÖNGETLER Sk. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ AKÇATI,MERKEZ AKÇATI Mah.,MERKEZ UĞURLU,MERKEZ UĞURLU Mah. DİBEKTAŞ Sk. bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



DEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-15 09:00:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ KAPAKLI,MERKEZ KAPAKLI Mah.,MERKEZ Kapaklı Mah.,MERKEZ YAVU ESELER,MERKEZ YAVU Mah. ESELER Sk.,MERKEZ YAVU Mah. ESELER/1,MERKEZ ÇEVRELİ Mah. ÇEVRELİ Sk.,MERKEZ ÇEVRELİ Mah. ÇEVRELİ/17 bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ ÇIPLAKLI 2008,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 2002 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 2009 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI ÇIPLAKLI;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ BAŞKÖY,MERKEZ BAŞKÖY Mah.,MERKEZ ODABAŞI Mah. 9745 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5735 Sk.,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5741;ANTALYA,KEPEZ,.,DUACI Mah. 27869 ada 22-23 par DUACI Mah. 27869 ada 22-23 par,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1703 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1700 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1712 Sk.,MERKEZ DUACI,MERKEZ DUACI Mah.,MERKEZ GÖÇERLER 3412,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3410 Sk.,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3412 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1700 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1703 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. ÇIPLAKLI Cd bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,.BADEMAĞACI MAHALLESİ DİBEKLİ .BADEMAĞACI MAHALLESİ DİBEKLİ,MERKEZ AKKOÇ,MERKEZ AKKOÇ Mah.,MERKEZ KOVANLIK,MERKEZ KOVANLIK Mah. bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ HACIYUSUFLAR,MERKEZ HACIYUSUFLAR Mah. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ BOZHÜYÜK,MERKEZ GÖKPINAR,MERKEZ GÖLOVA,MERKEZ GÖLOVA Mah.,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. AKKULAK TEPE,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. GÖKPINAR,MERKEZ MACUN BAYINDIR KOYU YOLU,MERKEZ YENİ Mah. ANTALYA Cd,MERKEZ YENİ Mah. ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR,MERKEZ YENİ ORMAN EVLER KOOPERATİFİ 1,MERKEZ YENİ ORMAN EVLER KOOPERATİFİ 2,MERKEZ ÖZDEMİR bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ HACIYUSUFLAR,MERKEZ HACIYUSUFLAR Mah. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,. . bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ BÜYÜKSÖĞLE,MERKEZ GEÇMEN,MERKEZ GÖKPINAR 129,MERKEZ GÖKPINAR GÖKPINAR MÜCAVİR,MERKEZ GÖKPINAR Mah. 102 Sk.,MERKEZ GÖKPINAR Mah. 120 Sk.,MERKEZ KOCAPINAR,MERKEZ KOCAPINAR Mah.,MERKEZ KÜÇÜKSÖĞLE,MERKEZ YENİ Mah. 9190 Sk.,MERKEZ YENİ Mah. HUZUR Sk. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)

FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Güvenlik

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ YEŞİLYURT 113,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. ATATÜRK (KÖŞKLÜKAVAK) Cd,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. ŞAHİN TEPESİ Cd,MERKEZ YEŞİLYURT YAKA,MERKEZ İSKELE KÖŞKLÜKAVAK,YEŞİLYURT Mah. ŞAHİN TEPESİ Cd YEŞİLYURT Mah. ŞAHİN TEPESİ Cd bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Güvenlik Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)

GAZİPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ CUMHURİYET KIŞLA BUCAĞI,MERKEZ CUMHURİYET Mah. BAYRAKLI TEPE Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. İPEK 2 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET İPEK,MERKEZ PAZARCI KEMER,MERKEZ PAZARCI Mah. FATİH SULTAN MEHMET Cd,MERKEZ PAZARCI Mah. KEMER Cd,MERKEZ PAZARCI UĞUR MUMCU 4 bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



GÜNDOĞMUŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GÜNDOĞMUŞ,MERKEZ KALECİK,MERKEZ KARABUL,MERKEZ SERİNYAKA,MERKEZ SERİNYAKA Mah.,MERKEZ ÇİÇEKOLUK bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 05:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,. 37 ADA 27 PARSEL,MERKEZ ANDİFLİ LİMAN,MERKEZ ANDİFLİ Mah. LİMAN Sk.,MERKEZ ANDİFLİ Mah. NECİPBEY Cd,MERKEZ ANDİFLİ ORTAOKUL bölgelerinde 14/09/2026 05:00:00 - 14/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ANDİFLİ Mah. 109 Sk.,MERKEZ ANDİFLİ Mah. GÖKKUŞAĞI Cd,MERKEZ DERE,MERKEZ GÖKÇEÖREN GOKSEKI SK.,MERKEZ GÖKÇEÖREN MERKEZ,MERKEZ GÖKÇEÖREN Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ GÖKÇEÖREN Mah. İZNE Sk.,MERKEZ PINARBAŞI 105 ADA 2 PARSEL,MERKEZ PINARBAŞI Mah.,MERKEZ PINARBAŞI PINARBAŞI,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ YENİKÖY Mah.,MERKEZ ÇUKURBAĞ KOCAKÖY,MERKEZ ÇUKURBAĞ Mah.,MERKEZ ÇUKURBAĞ ÇAMURKÖY bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DÜDENBAŞI 2364;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DOĞUYAKA 1191,MERKEZ DOĞUYAKA 1206,MERKEZ DOĞUYAKA Mah. 1206 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE 1169/1,MERKEZ YEŞİLDERE 1187,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 1187 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 2882 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ ÇIPLAKLI 2008,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 2002 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 2009 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI ÇIPLAKLI;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ BAŞKÖY,MERKEZ BAŞKÖY Mah.,MERKEZ ODABAŞI Mah. 9745 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5735 Sk.,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5741;ANTALYA,KEPEZ,.,DUACI Mah. 27869 ada 22-23 par DUACI Mah. 27869 ada 22-23 par,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1703 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1700 Sk.,MERKEZ AKTOPRAK Mah. 1712 Sk.,MERKEZ DUACI,MERKEZ DUACI Mah.,MERKEZ GÖÇERLER 3412,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3410 Sk.,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 3412 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1700 Sk.,MERKEZ VARSAK KARŞIYAKA Mah. 1703 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,ALTINOVA ORTA Mah. ALTINOVA Cd ALTINOVA ORTA Mah. ALTINOVA Cd,MERKEZ ALTINOVA ORTA 4 NOLU,MERKEZ MENDERES 9 NOLU,MERKEZ MENDERES Mah. 9 NOLU Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. ŞELALE Sk.,MERKEZ MENDERES ŞELALE bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ATATURK 40 SK.,MERKEZ ATATURK 52 SK.,MERKEZ ATATÜRK 40,MERKEZ ATATÜRK 43,MERKEZ ATATÜRK Mah. 40 Sk.,MERKEZ ATATÜRK Mah. 46 Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY 39,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 21045 Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 22098;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. SARDUNYA Sk.,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. TUĞÇE Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ANDIZLI,MERKEZ ALTINOVA ORTA SERİN,MERKEZ DÜDENBAŞI Mah. 2301 Sk.,MERKEZ MENDERES,MERKEZ MENDERES Mah. 10 NOLU Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. YUNUS EMRE Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah.,ZEYTİNLİK bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,ALTINOVA ORTA Mah. ALTINOVA Cd ALTINOVA ORTA Mah. ALTINOVA Cd,MERKEZ ALTINOVA ORTA 4 NOLU,MERKEZ MENDERES 9 NOLU,MERKEZ MENDERES Mah. 9 NOLU Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. ŞELALE Sk.,MERKEZ MENDERES ŞELALE bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ .,MERKEZ ÇAMKÖY 32,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 13268 ADA 3-1 PARSEL;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTIAYAK 8260,MERKEZ ALTIAYAK Mah. 8275 Sk.,MERKEZ ALTIAYAK Mah. FEVZİ ÇAKMAK Cd,MERKEZ ALTIAYAK YUNUS EMRE,MERKEZ GAZİ 240,MERKEZ GAZİ ATATURK BLV.,MERKEZ GAZİLER 8260,MERKEZ GAZİLER 8275,MERKEZ GAZİLER Mah. 245 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 246 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK 7911,MERKEZ ZEYTİNLİK FEVZİ ÇAKMAK,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah. 7903 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah. FEVZİ ÇAKMAK Cd bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA ORTA DAĞ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. DAĞ Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. ÖZEN Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ÖZEN,MERKEZ ALTINOVA SİNAN 5 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 104 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 5 NOLU Sk. bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ATATURK 67 SK.,MERKEZ ATATURK FINIKE SK.,MERKEZ ATATÜRK -,MERKEZ ATATÜRK 39,MERKEZ ATATÜRK Mah. 22008,MERKEZ ATATÜRK Mah. 22061,MERKEZ CAMKOY,MERKEZ CİHADİYE 67,MERKEZ CİHADİYE 74,MERKEZ CİHADİYE Mah. 23028,MERKEZ CİHADİYE Mah. 61 Sk.,MERKEZ FETTAHLI,MERKEZ FETTAHLI Mah.,MERKEZ GAZİLER MH 273 SK,MERKEZ GAZİLER MH 294 SK,MERKEZ GAZİLER MH. 204 SK,MERKEZ GAZİLER MH. 295 SK.,MERKEZ PINARLI 67,MERKEZ PINARLI 74,MERKEZ PINARLI Mah. 23074,MERKEZ PINARLI Mah. 24019,MERKEZ ÇAMKÖY,MERKEZ ÇAMKÖY Mah.;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GAZİLER 290,MERKEZ GAZİLER 294,MERKEZ GAZİLER Mah. 290 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 294 Sk. bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA Mah. 203 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 21 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. AKDENİZ Blv bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 10,MERKEZ LİMAN 8,MERKEZ LİMAN Mah. 3 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 8 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 7,MERKEZ LİMAN BARIŞ MANÇO,MERKEZ LİMAN Mah. 7 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 1,MERKEZ LİMAN 3 bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA 199,MERKEZ HURMA 200,MERKEZ LİMAN 17,MERKEZ LİMAN 20,MERKEZ LİMAN Mah. 199 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 22 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 13,MERKEZ LİMAN 9,MERKEZ LİMAN Mah. 16 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 20 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN Mah. 33 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 36 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 27 bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00



Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN Mah. BOĞAÇAYI Cd bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 18,MERKEZ LİMAN 37,MERKEZ LİMAN Mah. 34 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN,MERKEZ LİMAN 23,MERKEZ LİMAN Mah. 25 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN Mah. 31 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 21,MERKEZ LİMAN 25 bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ HURMA 208,MERKEZ HURMA Mah. 208 Sk.,MERKEZ LİMAN 22,MERKEZ LİMAN 24,MERKEZ LİMAN Mah. 19 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 24 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 36,MERKEZ LİMAN 39,MERKEZ LİMAN Mah. 39 Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. 41 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN 32.,MERKEZ LİMAN Mah. 32. Sk.,MERKEZ LİMAN Mah. Sk. bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN ATATÜRK bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 00:30:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ LİMAN BOĞAÇAYI bölgelerinde 14/09/2026 00:30:00 - 14/09/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE Mah. GÜZLE Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:30:00 - 14/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-09-14 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,. 162 ADA 6 PARSEL,MERKEZ KÜÇÜKLÜ,MERKEZ KÜÇÜKLÜ Mah. bölgelerinde 14/09/2026 09:30:00 - 14/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ KIZILALİLER,MERKEZ KIZILALİLER Mah.,MERKEZ KIZILCADAĞ KIZILCADAG KIZILALILER YOLU bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,. 162 ADA 6 PARSEL,MERKEZ KÜÇÜKLÜ,MERKEZ KÜÇÜKLÜ Mah. bölgelerinde 15/09/2026 09:30:00 - 15/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,. 162 ADA 6 PARSEL,MERKEZ KAYABAŞ,MERKEZ KAYABAŞ Mah.,MERKEZ KÜÇÜKLÜ,MERKEZ KÜÇÜKLÜ Mah.,MERKEZ ÇIVGALAR;BURDUR,ÇAVDIR,.,MERKEZ BAYIR,MERKEZ FATİH,MERKEZ PAZAR ANTALYA,MERKEZ PAZAR FEVZİ PAŞA,MERKEZ PAZAR Mah. ANTALYA,MERKEZ PAZAR Mah. FEVZİ PAŞA,MERKEZ YEŞİL,MERKEZ ÇEŞME bölgelerinde 15/09/2026 10:00:00 - 15/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE Mah. GÜZLE Sk. bölgelerinde 16/09/2026 09:30:00 - 16/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)

KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 409,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. ŞİRKETLER Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA ŞİRKETLER,MERKEZ KUM GÜZELCE,MERKEZ KUM Mah. GÜZELCE Sk. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KARŞIYAKA BARBAROS,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. BARBAROS Cd,MERKEZ KARŞIYAKA SARIKESİK,MERKEZ KUM Mah. SARIKESİK Sk. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KARŞIYAKA ŞEKERCİLER,MERKEZ MERKEZ KOCAKESİK bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-17 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. ANTALYA Cd,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. KABAARMUT Sk.,MERKEZ KUM BEYLİK KUMU,MERKEZ KUM MEZARLIKLI KUM,MERKEZ KUM Mah. bölgelerinde 17/09/2026 09:00:00 - 17/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ODAÖNÜ,MERKEZ ODAÖNÜ Mah. AŞAĞI OBA Sk. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ILICA 187,MERKEZ ILICA 401,MERKEZ ILICA Mah. 171 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. FEVZİ CAKMAK Blv,MERKEZ KAVAKLI Mah. CUMHURİYET_4,MERKEZ SARILAR 3116,MERKEZ SARILAR 3121,MERKEZ SARILAR Mah. 3115 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 3118 Sk. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. ŞİRİNLER K.Ev.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. ŞİRİNLER Sk.,MERKEZ EVRENSEKİ İNCİRLİPINAR,MERKEZ EVRENSEKİ ŞİRİNLER,MERKEZ GÜLTEPE,MERKEZ GÜLTEPE Mah.,MERKEZ HATİPLER,MERKEZ HATİPLER Mah. KIZILAĞAÇ Sk.,MERKEZ HATİPLER Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ ILICA 424,MERKEZ ILICA ANTALYA (ILICA),MERKEZ ILICA Mah. 422 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. 436 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 3137 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 3138 Sk.,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ YENİKÖY Mah. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ Y.PAZARCI KORDON,MERKEZ Y.PAZARCI Mah. 4052 Sk.,MERKEZ Y.PAZARCI Mah. KORDON Cd,MERKEZ Y.PAZARCI MİMAR SİNAN bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SARILAR 3042,MERKEZ SARILAR 3046,MERKEZ SARILAR Mah. 3042 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 3047 Sk.,MERKEZ Y.PAZARCI Mah. 4001 Sk. bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,KALEMLER Mah. KALEMLER Mah.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. SEKİ K.Ev.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. YAPARLAR K.Ev.,MERKEZ EVRENSEKİ SEKİ,MERKEZ EVRENSEKİ YAPARLAR,MERKEZ HATİPLER 137,MERKEZ HATİPLER Mah. 168 Sk.,MERKEZ ILICA 137,MERKEZ ILICA 208,MERKEZ ILICA Mah.,MERKEZ KALEMLER,MERKEZ KALEMLER Mah.,MERKEZ ÇOLAKLI DELİİMAMLI,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. DELİİMAMLI K.Ev.,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. Sk. bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-09-16 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EVRENSEKİ EVREN,MERKEZ EVRENSEKİ KÖMÜRCÜLER,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. EVREN K.Ev.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. KÖMÜRCÜLER K.Ev.,MERKEZ ÇOLAKLI,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. 2104 Sk.,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. ÇEVRE YOLU Blv,ÇOLAKLI Mah. ÇOLAKLI Mah. bölgelerinde 16/09/2026 09:00:00 - 16/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 01:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DENİZ 127,MERKEZ DENİZ 134,MERKEZ DENİZ Mah. 123 Sk.,MERKEZ DENİZ Mah. 134 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 01:00:00 - 14/09/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 01:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DENİZ 124,MERKEZ DENİZ Mah. 124 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 01:00:00 - 14/09/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 01:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ KISLA,MERKEZ KIŞLA 59,MERKEZ KIŞLA CUMHURİYET bölgelerinde 14/09/2026 01:00:00 - 14/09/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 01:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DENİZ 131,MERKEZ DENİZ 132,MERKEZ DENİZ Mah. 131 Sk.,MERKEZ DENİZ Mah. 133 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 01:00:00 - 14/09/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 01:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DENİZ 126,MERKEZ DENİZ Mah. 126 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 01:00:00 - 14/09/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 01:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DENİZ Mah. 122 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 01:00:00 - 14/09/2026 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DÜDENBAŞI 2364;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DOĞUYAKA 1191,MERKEZ DOĞUYAKA 1206,MERKEZ DOĞUYAKA Mah. 1206 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE 1169/1,MERKEZ YEŞİLDERE 1187,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 1187 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 2882 Sk. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GEBIZLI 1121 SK.,MERKEZ GEBİZLİ 1112,MERKEZ GEBİZLİ 1121,MERKEZ GEBİZLİ Mah. 1112 Sk.,MERKEZ GEBİZLİ Mah. AŞIK VEYSEL Cd,MERKEZ KIZILARIK 2835,MERKEZ KIZILARIK 2837 SK.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2784 Sk.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2837 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE 1168,MERKEZ YEŞİLDERE AŞIK VEYSEL,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 2851 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. AŞIK VEYSEL Cd bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ BAYINDIR 327,MERKEZ BAYINDIR Mah. 326 Sk.,MERKEZ BAYINDIR Mah. 327 Sk.,MERKEZ BAYINDIR PINAR,MERKEZ MELTEM 6.,MERKEZ MELTEM TOROSLAR,MERKEZ SOĞUKSU 300,MERKEZ SOĞUKSU 311,MERKEZ SOĞUKSU Mah.,SOĞUKSU Mah. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ALTINTAŞ BİRLİK M.PAŞA ORTAK,MERKEZ ALTINTAŞ MAVİLER,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. 31121,MERKEZ ALTINTAŞ Mah. BİRLİK M.PAŞA ORTAK Sk.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. .;ANTALYA,MURATPAŞA,ERMENEK,ERMENEK Mah.,MERKEZ ERMENEK,MERKEZ ERMENEK Mah.,MERKEZ GÜZELOBA MAH.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. ÖRDEK ÇİFTLİĞİ K.Ev.,MERKEZ GÜZELOBA ÖRDEK ÇİFTLİĞİ bölgelerinde 15/09/2026 09:00:00 - 15/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)



SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00



Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .105 ADA 5 PARSEL,MERKEZ AKBAŞ,MERKEZ AKBAŞ Mah.,MERKEZ BELKIS,MERKEZ DENİZTEPESİ CİNLİ CAMİ,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. CİNLİ CAMİ Sk.,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. DENİZTEPESİ 41,MERKEZ KÜRÜŞ Mah. PINARBAŞI,MERKEZ SARIABALI,MERKEZ SARIABALI Mah. bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:00:00 - 16:00:00



Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .BELPINAR bölgelerinde 14/09/2026 09:00:00 - 14/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-14 09:30:00 - 16:30:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANAKÇI,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 2,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 4 bölgelerinde 14/09/2026 09:30:00 - 14/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-15 09:30:00 - 16:30:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANDIR KAZIM KARABEKİR,MERKEZ ÇANDIR Mah. KAZIM KARABEKİR Cd,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÜÇTEPE Cd,MERKEZ ÇANDIR ÜÇTEPE bölgelerinde 15/09/2026 09:30:00 - 15/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:30:00 - 16:30:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANDIR KAZIM KARABEKİR,MERKEZ ÇANDIR Mah. KAZIM KARABEKİR Cd,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÜÇTEPE Cd,MERKEZ ÇANDIR ÜÇTEPE bölgelerinde 16/09/2026 09:30:00 - 16/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-16 09:30:00 - 16:30:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,KARADAYI Mah.,KARADAYI Mah. KARADAYI Mah.,MERKEZ AKÇAALAN Mah. 4312 Sk.,MERKEZ AKÇAALAN Mah. AKÇAALAN 3,MERKEZ GEDİK Mah. 7037,MERKEZ GEDİK Mah. 7043,MERKEZ KARADAYI,MERKEZ KARADAYI Mah.,MERKEZ MERKEZ 1091,MERKEZ MERKEZ 1109,MERKEZ MERKEZ Mah. 2132 Sk.,MERKEZ ORTA 1091,MERKEZ ORTA 1104,MERKEZ ORTA Mah. 1104 Sk.,MERKEZ ORTA Mah. 1109 Sk. bölgelerinde 16/09/2026 09:30:00 - 16/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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