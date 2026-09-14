Öğrencileri haber alamayınca acı gerçek ortaya çıktı: Bursalı güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu
Bursa Atıcılar Spor Kompleksi’nde uzun yıllardır güreş antrenörlüğü yapan Zeki Gümüş, odasında hareketsiz halde bulundu. Kendisine ulaşamayan öğrencilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Gümüş’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şampiyon sporcular yetiştiren Gümüş’ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bursa spor camiası, Atıcılar Spor Kompleksi’nden gelen acı haberle sarsıldı. Türk güreşine uzun yıllar hizmet eden antrenör Zeki Gümüş'ten bir süre haber alamayan öğrencileri, durumdan şüphelenerek kendisinin bulunduğu odaya girdi.
Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine spor kompleksine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
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ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yıllarını güreş sporuna adayan Zeki Gümüş'ün çok sayıda sporcu yetiştirdiği öğrenildi. Gümüş'ün yetiştirdiği sporcular arasında milli sporcu Zeki Akgül'ün de bulunduğu belirtildi.
Gümüş'ün kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.