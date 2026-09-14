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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 14 Eylül otobüsler bedava mı?

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 14 Eylül otobüsler bedava mı?

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu taşıma kullanacak vatandaşların gözü 14 Eylül Pazartesi günü uygulanacak ulaşım kararlarına çevrildi. Okulların açılması nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla kapsamlı bir ulaşım planı hazırlanırken ''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 14 Eylül otobüsler bedava mı?'' soruları da gündeme getirildi.

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İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında belirli saatlerde ücretsiz ulaşım uygulaması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 14 Eylül otobüsler bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşımda ücretsiz hizmet planlaması yapıldı.

Hazırlanan ulaşım planına göre bilet entegrasyon sistemine dahil olan toplu taşıma araçlarının 14 Eylül'de 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermesi öngörülüyor.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 14 Eylül otobüsler bedava mı?
Başlık ResmiBugün toplu taşıma ücretsiz mi, 14 Eylül otobüsler bedava mı?

14 EYLÜL OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İstanbul'da okulların açıldığı gün uygulanması planlanan ücretsiz ulaşım kapsamında İETT otobüslerinin de yer alması bekleniyor.

14 Eylül Pazartesi günü saat 06.00-16.00 arasında İETT hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanması planlanıyor. İETT ayrıca eğitim öğretim yılının ilk gününde oluşabilecek yolcu yoğunluğuna karşı ek seferlerle hizmet verecek.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 14 Eylül otobüsler bedava mı?
Başlık ResmiBugün toplu taşıma ücretsiz mi, 14 Eylül otobüsler bedava mı?

BUGÜN METROBÜS VE METRO ÜCRETSİZ Mİ?

14 Eylül'de metrobüs ve Metro İstanbul'a bağlı hatların da ücretsiz olması planlandı. Bugün 06.00-16.00 saatleri arasında bilet entegrasyonuna dahil olan metrobüs ve metro seferlerinde yolculardan ücret alınmayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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