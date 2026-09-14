Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Halde 50, pazarda 80 lira! Rekolte düşük, üretici memnun değil

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Halde 50, pazarda 80 lira! Rekolte düşük, üretici memnun değil

İncir hasadı Ürünlü Mahallesi'nde başladı. Bu yıl hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak başlayan hasattan üretici memnun değil. Geçen yıla göre rekoltenin yüzde 75 civarında azaldığını ifade eden üreticiler, incirin sebze hallerinde yaklaşık 50 liradan işlem gördüğünü ancak pazarda ise 70-80 liraya müşteri bulduğunu aktardı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İbradı'nın yaklaşık 800 metre rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen Bursa siyah incirlerinde hasat mesaisi başladı. Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta başlayan hasat, bu yıl hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak başladı. Üretici Mesut Şanlı, bu yıl incirde ciddi rekolte kaybı yaşandığını belirterek, düşüşün temel nedeninin yaz aylarında yaşanan hava şartları olduğunu söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
1000 rakımda üretiliyor, 600 liradan satılıyor! Verim iyi, üretici memnun
EKONOMİ

1000 rakımda üretiliyor, 600 liradan satılıyor! Verim iyi, üretici memnun

"REKOLTE YÜZDE 75 DÜŞTÜ"

İncir üreticisi Mesut Şanlı, geçen yıla göre rekoltenin yüzde 75 civarında azaldığını ifade ederek, "Geçen yıla göre rekoltemizde yüzde 75 düşüş oldu. Yaz aylarında yağan yağmurların etkisiyle erkek incirler erken çıktı ve döküldü. Ağaçtaki koruk yaklaşık 15-20 gün sonra oluştu. Erkek inciri zamanında aşılama imkanımız da olmadı. Bunun etkisiyle incirlerin bir kısmı döküldü ve rekoltede ciddi düşüş yaşandı" dedi.
Hasata hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay geç başladıklarını belirten Şanlı, "Geçen yıl 13 Ağustos tarihinde hasada başlamıştık. Bu yıl ise hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay geç başladık. Ağaçlarda incirler seyrek olduğu için meyveler daha iri oldu. Bir incirin ağırlığı 100-150 grama kadar geliyor. İncirlerimiz hem daha iri hem de tadı ve aroması yüksek" diye konuştu.

Halde 50, pazarda 80 lira! Rekolte düşük, üretici memnun değil
Başlık ResmiHalde 50, pazarda 80 lira! Rekolte düşük, üretici memnun değil

"KİMYASAL MADDE VE GÜBRE KULLANMIYORUZ"

Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen incirlerin doğal yöntemlerle üretildiğini vurgulayan Şanlı, "İncirlerimizde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanmıyoruz. Bu nedenle incirlerimiz doğal ve kaliteli. Ancak bu yıl üretimde yaşanan düşüşün yanı sıra piyasanın da kötü olması bizi oldukça üzüyor" ifadelerini kullandı.
İncirin fiyatının beklentilerinin altında kaldığını belirten Şanlı, ihracatın olmamasının piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Şanlı, "Şu anda sebze hallerinde yaklaşık 50 liradan işlem görüyor. Pazarda ise 70-80 liraya müşteri buluyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri bu yıl ihracatın olmaması. Aynı üzüm gibi 50 liraya satılıyor" dedi.

Halde 50, pazarda 80 lira! Rekolte düşük, üretici memnun değil
Başlık ResmiHalde 50, pazarda 80 lira! Rekolte düşük, üretici memnun değil


Üreticiler, rekoltedeki büyük düşüş ve düşük fiyatlar nedeniyle sezonu buruk geçirirken, Ürünlü'nün doğal ortamda yetişen Bursa siyah incirlerinin iriliği ve lezzetinin ise bu yıl dikkat çektiğini ifade etti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞAL DETAYINA DİKKAT
ŞAL DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın eşi adliyeye sevk edildi
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
Türkiye genelinde yüzlerce kişi yakalandı
9 AYDA 6. ZAM!
9 AYDA 6. ZAM!
Orta Doğu'daki savaş mutfağa da ateş düşürdü
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
İzmarit, boya… Faili meçhulde her iz mercek altında
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Terim 'ilk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
Düğündeki konuşması gündem olmuştu!
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
3 sandalye farkı ülkeyi kilitledi!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
Şirketin yaptığı 'imza' hatası pahalıya patladı
DURUMU AĞIR
DURUMU AĞIR
Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü!
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
Yunanistan'da 'Aşil Kalkanı' krizi büyüyor
4 ÜNLÜ BANKADAN FAİZ TAHMİNİ!
4 ÜNLÜ BANKADAN FAİZ TAHMİNİ!
Altın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
Kameralar ona döndü: Durmayınca kutuyu önünden aldılar
SARI KODLU UYARI GELDİ
SARI KODLU UYARI GELDİ
Sağanak yağmur var, sıcaklıklar çakılacak
YÖNETİM ARTIK TERA'DA!
YÖNETİM ARTIK TERA'DA!
Pusula Holding ve Katılımevim'de yeni dönem
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
Bakan Göktaş'tan çarpıcı açıklamalar
GIDADA YENİ YASAK
GIDADA YENİ YASAK
Domuz ve böcek kaynaklı aromalara geçit yok
SOKAK ÇETELERİNE GEÇİT YOK!
SOKAK ÇETELERİNE GEÇİT YOK!
Türkiye genelinde “Sokaklar Güvende” operasyonu
ANKARA'DA İMZALAR ATILACAK
ANKARA'DA İMZALAR ATILACAK
Türk pasaportuyla seyahatte büyük kolaylık!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İran'ın ortasında 50 saatlik operasyon! ABD'li iki subay böyle kurtarıldı
İran'ın ortasında 50 saatlik operasyon! ABD'li iki subay böyle kurtarıldı
Kaydet
2,53 promilli dehşet ‘Geliyorum’ demiş! 2 gencin can verdiği kazada korkunç görüntü! Zikzak çizerek yolu zor bitirmiş
2 gencin can verdiği kazada korkunç görüntü!
Kaydet
Kayserispor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig 7. hafta
Kayserispor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig 7. hafta
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.