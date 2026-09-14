Üzüm hasadı başladı. Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Kırtekeler mevkiinde kurutmalık üzümler, yüksek aroması nedeniyle yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Bin rakımda 300 dönümlük alanda üretilen üzümlerin üretici ise, verimden ve ürünün aromasından memnun. Bu yıl üzümlerin perakende kilosunun 600, toptan ise 550 lira civarında olduğu aktarıldı.

Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Kırtekeler mevkiinde yetiştirilen kurutmalık üzümlerde hasat başladı. Toplanan üzümler, yaklaşık bir hafta süren kurutma işleminin ardından temizlenerek paketleniyor. İlaç kullanılmadan yetiştirilen üzümler yüksek aroması nedeniyle yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık bin rakımda 300 dönümlük alanda üretilen üzümler şifa deposu olarak öne çıkıyor.

"ALIMLAR İÇİN GEÇEN YILDAN RANDEVU ALAN TOPTANCILARIMIZ VAR"

Üretici Necla Kırteke, kayısının yanında alternatif ürün olarak başladıkları üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir noktaya geldiklerini belirterek, "İlaçsız, tamamen organik üzümler yetiştiriyoruz. Piyasada oldukça meşhur olmuş bir üzümümüz var. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız ve kuruyemişçilerimiz var. Bu yıl hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Üretim miktarımız ailelerin bağ büyüklüğüne göre 500 kilo ile 5 ton arasında değişiyor" dedi.

1000 rakımda üretiliyor, 600 liradan satılıyor! Verim iyi, üretici memnun

"SU AZALDI ÜZÜME YÖNELDİK"

Ziyaettin Kırteke ise bölgedeki su kaynaklarının azalması nedeniyle kayısıya alternatif olarak üzüm yetiştiriciliğine yöneldiklerini ifade ederek, "Kayısı su istiyordu, bizim de suyumuz azaldığı için üzüme yöneldik. Şu anda verimimiz ve ürünün aroması mükemmel. Soğuklardan dolayı hasat bu yıl yaklaşık 10 gün gecikti. Yeni başladık ama verim ve aroma çok yüksek" ifadelerine kullandı Üzümlerin hasadın ardından toprağa serilerek kurutulduğunu aktaran Kırteke, kurutma işleminin yaklaşık 5-6 gün sürdüğünü, ardından ürünlerin temizlenerek kasalara alındığını söyledi.

1000 rakımda üretiliyor, 600 liradan satılıyor! Verim iyi, üretici memnun

"KİLOSU PERAKENDE 600, TOPTAN 550 LİRA"

Üretici Kırteke, geçen yıl toptan olarak kilosu 500 liradan satılan üzümün bu yıl perakende fiyatının 600 liraya ulaştığını belirterek, "Toptancılarımız şimdiden parayı ödeyelim üzümü bize ayırın diyorlar. Geçen sene toptan kilosunu 500 liradan vermiştik. Bu sene perakende 600, toptan ise 550 lira civarında fiyat oluşmaya başladı" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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