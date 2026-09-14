Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi

Yeni eğitim- öğretim dönemi için ilk ders zili bugün çalacak, İstanbul’da haftanın ilk iş günü olması ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün ilk ders zilinin çalması ile başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeniden ders başı yapacakken, yeni dönemin ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul D100 Karayolu Haliç Köprüsü ve çevresinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik oluştu.

İstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi
Başlık Resmiİstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi
ÖNERİLEN HABERLER
Okullarda ilk ders zili önlemlerle çalacak! 30 bin görevli sahada, kameralar 24 saat kayıt yapacak
EĞİTİM

Okullarda ilk ders zili önlemlerle çalacak! 30 bin görevli sahada, kameralar 24 saat kayıt yapacak

ANKARA'DA TRAFİK OLUŞTU

İstanbul dışında trafik yoğunluğu yaşansan bir diğer il de Ankara oldu. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Samsun Yolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi
Başlık Resmiİstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi

İLK DERS ZİLİ

Yeni dönemde müfredat değişikliklerinin yanı sıra veli görüşmelerinden okul güvenliğine kadar birçok alanda yeni uygulama hayata geçirilecek. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak. Artık veli görüşmeleri "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek, velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek.

İstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi
Başlık Resmiİstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi

BAKAN ÇİFTÇİ TEDBİRLERİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dün 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıklamıştı. Bakan Çiftçi, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada olacağını, anlık denetimlerle daha güvenli eğitim ortamı tesis edeceklerini bildirmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Okullarda ders zili çalmadan güvenlik seferberliği! Bakan Çiftçi tedbirleri sıraladı, 81 ilde binlerce görevli sahada
GÜNDEM

Okullarda ders zili çalmadan güvenlik seferberliği! Bakan Çiftçi tedbirleri sıraladı, 81 ilde binlerce görevli sahada

Çiftçi şunları söylemişti:

Emniyet ve jandarma ekiplerimiz, evlatlarımız için sahada. Anlık denetimlerle daha güvenli bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız"

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SOKAK ÇETELERİNE GEÇİT YOK!
SOKAK ÇETELERİNE GEÇİT YOK!
Türkiye genelinde “Sokaklar Güvende” operasyonu
YENİ PARTİ’DE İSİM KRİZİ
YENİ PARTİ’DE İSİM KRİZİ
Yargıtay izin vermedi
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
Yunanistan'da 'Aşil Kalkanı' krizi büyüyor
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
DURUMU AĞIR
DURUMU AĞIR
Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
Kameralar ona döndü: Durmayınca kutuyu önünden aldılar
"BİZİ BEKLEYEN KUPALAR VAR"
İsmail Kartal'dan şampiyonluk vurgusu
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
Bakan Göktaş'tan çarpıcı açıklamalar
GIDADA YENİ YASAK
GIDADA YENİ YASAK
Domuz ve böcek kaynaklı aromalara geçit yok
38 AY SONRA BİR İLK Mİ?
38 AY SONRA BİR İLK Mİ?
Piyasalarda 3 Fed senaryosu
LGBT İNLERİ DAĞITILDI
LGBT İNLERİ DAĞITILDI
Uyuşturucu, fuhuş, ahlaksızlık! Büyük temizlik
İŞTE FIRSATLAR VE RİSKLER
İŞTE FIRSATLAR VE RİSKLER
Altın alınır mı satılır mı?
SARI KODLU UYARI GELDİ
SARI KODLU UYARI GELDİ
Sağanak yağmur var, sıcaklıklar çakılacak
"SEÇİM, KANUNA UYGUN YAPILDI"
Vali Gül'den Özel'e 'Üsküdar' tepkisi
İSRAİL MUHALİFİ YAHUDİLER
İSRAİL MUHALİFİ YAHUDİLER
Siyah şapkaların ardındaki dünya
TROSSARD MEST EDİYOR
TROSSARD MEST EDİYOR
Belçikalı yıldız, Avrupa'da zirveye koşuyor
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR
Kiralık sosyal konut fırsatı için ilk adım!
İLK DERS ZİLİ ÇALIYOR!
İLK DERS ZİLİ ÇALIYOR!
30 bin görevli sahada, kameralar 24 saat kayıtta
PETROLÜN ATEŞİ YÜKSELİYOR!
PETROLÜN ATEŞİ YÜKSELİYOR!
Fiyatları boru hattı krizi vurdu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Okullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti
Okullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti
Kaydet
ÖZEL │ İspanyol gazetecilerden 'Barcelona' analizi! O isme dikkat çektiler: Yamal'dan daha tehlikeli
O isme dikkat çektiler: Yamal'dan daha tehlikeli
Kaydet
Letonya'da alkollü araç kullanan bakan görevden alındı! Başbakan bizzat duyurdu
Letonya'da alkollü araç kullanan bakan görevden alındı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.