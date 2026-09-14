Yeni eğitim- öğretim dönemi için ilk ders zili bugün çalacak, İstanbul’da haftanın ilk iş günü olması ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün ilk ders zilinin çalması ile başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeniden ders başı yapacakken, yeni dönemin ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul D100 Karayolu Haliç Köprüsü ve çevresinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde trafik oluştu.

İstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi

ANKARA'DA TRAFİK OLUŞTU

İstanbul dışında trafik yoğunluğu yaşansan bir diğer il de Ankara oldu. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Samsun Yolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi

İLK DERS ZİLİ

Yeni dönemde müfredat değişikliklerinin yanı sıra veli görüşmelerinden okul güvenliğine kadar birçok alanda yeni uygulama hayata geçirilecek. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak. Artık veli görüşmeleri "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek, velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek.

İstanbul’da ilk ders zili trafiği! Haliç çevresi havadan görüntülendi

BAKAN ÇİFTÇİ TEDBİRLERİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dün 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıklamıştı. Bakan Çiftçi, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada olacağını, anlık denetimlerle daha güvenli eğitim ortamı tesis edeceklerini bildirmişti.

Çiftçi şunları söylemişti:

Emniyet ve jandarma ekiplerimiz, evlatlarımız için sahada. Anlık denetimlerle daha güvenli bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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