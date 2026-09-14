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Okullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti

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Okullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul'da öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. Kent genelindeki resmi ve özel okullarda 14 Eylül Pazartesi günü uygulanacak ders saatleri, ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla yeniden düzenlendi. Okullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek merak edilirken saat aralıkları öğrenciler ve veliler ile paylaşıldı.

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İstanbul'da yeni eğitim döneminin ilk gününde milyonlarca öğrencinin okullarına dönmesi beklenirken, toplu taşıma ve şehir trafiğinde oluşabilecek yoğunluğa karşı çeşitli önlemler alındı. Peki, okullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek?

Okullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti
Başlık ResmiOkullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul'da 14 Eylül 2026 Pazartesi günü eğitim öğretim yılının ilk dersleri saat 10.00'da başlayacak. Düzenleme sadece İstanbul genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsıyor.

Normal eğitim takviminin ilk gününde okul yollarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla ders başlangıç saatinde değişikliğe gidildi.

Okullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti
Başlık ResmiOkullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti

14 EYLÜL DERSLER NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'daki okullarda 14 Eylül Pazartesi günü ilk derslerin 15.00'te sona ermesi planlandı. Öğrenciler ilk eğitim gününde 10.00-15.00 saatleri arasında okulda olacak.

Uygulama yalnızca 14 Eylül Pazartesi 2026 okulların ilk günü için geçerli.

Okullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti
Başlık ResmiOkullar saat kaçta açılıyor, 14 Eylül dersler ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti

BUGÜN (14 EYLÜL) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da okulların açıldığı 14 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşımda da ücretsiz hizmet uygulanması yapılacak. Bilet entegrasyon sistemine dahil olan toplu taşıma araçlarında 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz ulaşım sağlanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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