Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı Kayseri'de oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak. Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor, haftanın kapanış mücadelesinde üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde ''Kayserispor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

Kayserispor-İstanbulspor maçı için geri sayım başladı. Karşılaşmaya saatler kala "Kayserispor-İstanbulspor hangi kanalda?", "Kayserispor-İstanbulspor maçı saat kaçta?", ve "Maç nerede oynanacak?" araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Kayserispor-İstanbulspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



Kayserispor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig 7. hafta

KAYSERİSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Metro Holding Kayserispor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Kayserispor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig 7. hafta

KAYSERİSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre karşılaşmanın orta hakemi Turgut Doman olacak.

Doman'ın yardımcılıklarını Mehmet Pekmezci ve Barış Çiçeksoyu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası