Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ahilik vurgusu: Eşsiz bir medeniyet tasavvurudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Ahilik Haftası programı kapsamında tanıtılan “Türkistan’dan Anadolu’ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik” kitabına başyazısıyla katkı sundu.

Emrah Özcan ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahilik geleneğinin sadece bir esnaf teşkilatı olmadığını belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nın ve Türk Dünyası Asrı’nın inşasında, küresel adaletsizliklere, vahşi rekabete ve merhametini yitirmiş modern iktisadi çarklara karşı vereceğimiz en güçlü cevap, ecdadımızın Ahilik şuurunu çağdaş bir vizyonla yeniden ihya etmektir” dedi.

İNANÇTA SEBATI, DİLDE AÇIKLIĞI, SÖZDE DÜZGÜNLÜĞÜ, MALDA HELALLİĞİ...

Ahiliğin yalnızca bir esnaf ve sanatkâr örgütlenmesinden ibaret olmadığını kaydeden Erdoğan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Tarih, yalnızca akıp giden zamanın yahut geçmişte yaşanmış hadiselerin kronoloiik bir dökümü olarak görülemez. Tarih, milletlerin hafızası, medeniyetlerin kök hücresi ve geleceğe yön veren sarsılmaz bir pusuladır. Balkanlardan Orta Asya'ya Kafkasya’dan Afrika'ya uzanan o devasa gönül coğrafyası asırlar boyunca ayakta tutan en mühim unsur, bizi biz yapan ortak kültürel değerlerimize olan güçlü aidiyetimizdir. Bu aidiyetin en müşahhas, en köklü ve cemiyet hayatımızı derinden şekillendiren nişanelerinden biri de şüphesiz, Ahilik geleneğidir.

Ahilik, salt bir esnaf ve sanatkâr örgütlenmesi olmanın çok ötesindedir. İnançta sebatı, dilde açıklığı, sözde düzgünlüğü ve malda helalliği esas alan, ticareti ve emeği yüksek bir ahlak nizamıyla teçhiz eden eşsiz bir medeniyet tasavvurudur. Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında ilim, irfan ve kardeşlikle yanan meşale, Ahi Evran-ı Veli'nin rehberliğinde Anadolu'yu mayalamış, topyekûn bir medeniyetin manevi ve iktisadi direncini oluşturmuştur. Ahi Evran'ın, 'Hak ile sabır dileyip gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' seklindeki derin hikmeti, yüzyıllar boyunca zanaatın, üretimin ve toplumsal barışın temel dayanağı olmuştur.

Alvarlı Efe Hazretlerinin; ‘Alanda satanı gözet, satanda alanı gözet, kârında kalanı gözet, Mevladan al, Mevlaya ver’ mısraları bu kadim felsefenin adalete, kanaate ve diğerkâmlığa verdiği önemi en veciz sekilde hülasa etmektedir. Bozkırın tezenesi merhum Neşet Ertaş ustamızın ‘Dünyada hiçbir şey bizim değil, bizim olan verdiğimiz emektir’ sözü, alın terinin hiçbir ideolojiye veya hizbe ipotek edilemeyecek kadar mukaddes olduğunun altını çizmektedir.”

| Kaynak: EMRAH ÖZCAN Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: EMRAH ÖZCAN

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