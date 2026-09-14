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ASKİ su kesintisi programı 14 Eylül... Ankara'da sular ne zaman gelecek?

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ASKİ su kesintisi programı 14 Eylül... Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) su kesintisi programı bölgedeki vatandaşlar tarafından merak edildi. Elmadağ, Beypazarı, Polatlı ve Çamlıdere ilçelerinde şebeke arızaları ve elektrik kesintisi nedeniyle bazı bölgelere su verilemiyor. ASKİ’nin duyurusunda, 14 Eylül 2026 tarihli planlanan onarım saatleri paylaşıldı. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 14 Eylül 2026 Pazartesi günü üç ilçede planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Elmadağ, Beypazarı, Polatlı ve Çamlıdere ilçelerinde yaşanan su kesintisinden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor. ASKİ’nin paylaştığı bilgilere göre, kesintilerin nedenleri ve su verilmesi planlanan saatler ilçelere göre farklılık gösteriyor. Ekiplerin arızaları gidermek için sahadaki çalışmaları sürüyor.

14 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ASKİ su kesintisi programı 14 Eylül... Ankarada sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ su kesintisi programı 14 Eylül... Ankarada sular ne zaman gelecek?
ASKİ su kesintisi programı 14 Eylül... Ankarada sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ su kesintisi programı 14 Eylül... Ankarada sular ne zaman gelecek?
Editör : ÖZGE YİĞİT
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