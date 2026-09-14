Gaziantep FK-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11'ler! Marco Asensio sakat mı, neden yok?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında deplasmanda puan mücadelesi verecek. Ligde geride kalan dört haftada istediği istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Gaziantep deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Gaziantep FK ise sahasında güçlü rakibine karşı üç puan arayacak. Marco Asensio sakat mı, neden yok merak edilirken Gaziantep FK-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11'ler de şekillenmeye başladı.
Gaziantep FK-Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel 11'ler gündemde. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede düdük hakem Mehmet Türkmen'e ait olacak. Peki, Marco Asensio sakat mı, neden yok?
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Tobiasz, Abena, Arda, Perez, Kerim, Meleke, Maxim, Gidado, Kozlowski, Halil, Soreșcu
Fenerbahçe: Ederson, Nathan Aké, Škriniar, Brown, Semedo, Guendouzi, Kanté, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Murio
MARCO ASENSİO SAKAT MI, NEDEN YOK?
Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Marco Asensio, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-lacivertli futbolcunun sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig 5. hafta karşılaşması 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.