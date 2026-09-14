Ersun Yanal'dan çarpıcı iddia: Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı zevkle kovacaktır

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın önce istifa etmesi, sonrasında iknalar sonucu yeniden göreve dönmesiyle ilgili konuşan Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcılarından Ersun Yanal, "Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kaldığı maçın sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa etmesi ve ardından iknalar neticesinde geri dönmesinin yankıları devam ediyor.

İsmail Kartal'ın yaşadığı süreci yorumlayan Ersun Yanal, deneyimli teknik direktörün artık oyuncuların gözünde eski otoritesine sahip olamayacağını belirtti.

Yanal daha sonra yaşanan sürecin başkan Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasında bir soruna dönüştüğünü de belirtti.

Ersun Yanal

"BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAK"

İsmail Kartal'ı en iyi anlayan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Yanal, Aziz Yıldırım'ın Kartal'ı büyük bir zevkle kovacağını iddia etti.

SMEX Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, şunları söyledi:

Aziz Yıldırım

"İSMAİL KARTAL'I EN İYİ ANLAYAN BENİM"

“Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır.”

Canlı yayında söylediği bu sözlerin sonrasında Yanal, duruma dikkat çekmek için bir de sosyal medya paylaşımı yaptı.

İsmail Kartal

Sözlerinin olduğu videoyu alıntılayan tecrübeli çalıştırıcı, resmi sosyal medya sayfasından "Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır..." diyerek sözlerinin altını çizdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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