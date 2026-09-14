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Çığlıkları mahalleyi inletti! Balkona sıkıştırdığı kadını sopayla dövdü

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Adana'da bir adam, balkonda köşeye sıkıştırdığı kadını sopayla darbetti. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde korkunç görüntüler kaydedildi. İddiaya göre, bir erkek henüz bilinmeyen bir nedenle balkonda bulunan kadına sopayla saldırdı.

ÇIĞLIKLARI MAHALLEYİ İNLETTİ

Şiddet sırasında kadın, elindeki çarşafla sopaya karşı koymaya çalıştı. Kadının yardım çığlıkları mahallede yankılanırken, yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çığlıkları mahalleyi inletti! Balkona sıkıştırdığı kadını sopayla dövdü
Başlık ResmiÇığlıkları mahalleyi inletti! Balkona sıkıştırdığı kadını sopayla dövdü

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerde şahsın kadına sopa ile vurduğu, kadının ise kendisini korumaya çalıştığı görüldü. Bir süre devam eden olayın ardından şahıs, kadını saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdü.

Çığlıkları mahalleyi inletti! Balkona sıkıştırdığı kadını sopayla dövdü
Başlık ResmiÇığlıkları mahalleyi inletti! Balkona sıkıştırdığı kadını sopayla dövdü

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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