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Ekonomi

TÜİK temmuz ayı dış ticaret haddini açıkladı! İhracat birim değer endeksi yüzde 8 arttı

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TÜİK temmuz ayı dış ticaret haddini açıkladı! İhracat birim değer endeksi yüzde 8 arttı

Temmuz ayı dış ticaret endeks verilerine göre, ihracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2, ithalat birim değer endeksi de yüzde 12,8 arttı. Ayrıca endekste gıda ve tütün verileri de dikkat çekti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5 artış yaşandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,0 arttı, yakıtlarda yüzde 39,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,9 AZALDI

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,4 arttı, yakıtlarda yüzde 30,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 azaldı.

TÜİK temmuz ayı dış ticaret haddini açıkladı! İhracat birim değer endeksi yüzde 8 arttı
Başlık ResmiTÜİK temmuz ayı dış ticaret haddini açıkladı! İhracat birim değer endeksi yüzde 8 arttı

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,8 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 23,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,1 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,9 AZALDI

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3 arttı, yakıtlarda yüzde 8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı.

TÜİK temmuz ayı dış ticaret haddini açıkladı! İhracat birim değer endeksi yüzde 8 arttı
Başlık ResmiTÜİK temmuz ayı dış ticaret haddini açıkladı! İhracat birim değer endeksi yüzde 8 arttı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 139,6 iken 2026 Temmuz ayında yüzde 2,7 oranında artarak 143,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 149,4 iken 2026 yılı Temmuz ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 142,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,7 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 125,7 iken 2026 Temmuz ayında yüzde 8,7 oranında azalarak 114,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 129,2 iken 2026 yılı Temmuz ayında yüzde 6,9 oranında azalarak 120,3 oldu.

TÜİK temmuz ayı dış ticaret haddini açıkladı! İhracat birim değer endeksi yüzde 8 arttı
Başlık ResmiTÜİK temmuz ayı dış ticaret haddini açıkladı! İhracat birim değer endeksi yüzde 8 arttı

DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI TEMMUZ AYINDA 91,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Temmuz ayında 95,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,0 puan azalarak, 2026 yılı Temmuz ayında 91,3 oldu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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