Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır! İşte kamp kadrosu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki son antrenmanın ardından kamp kadrosu da belli oldu.
Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK karşılaşmasına çevrildi. Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, kritik mücadele öncesi son çalışmasını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği maç kadrosu da netleşti.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, son antrenmanın ardından Gaziantep'e hareket ederek maç saatini beklemeye başladı.
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FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP FK KADROSU
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Gaziantep FK karşılaşması için belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: