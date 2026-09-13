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Spor

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır! İşte kamp kadrosu

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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır! İşte kamp kadrosu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki son antrenmanın ardından kamp kadrosu da belli oldu.

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Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK karşılaşmasına çevrildi. Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, kritik mücadele öncesi son çalışmasını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği maç kadrosu da netleşti.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır! İşte kamp kadrosu
Başlık ResmiFenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır! İşte kamp kadrosu

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, son antrenmanın ardından Gaziantep'e hareket ederek maç saatini beklemeye başladı.

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FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP FK KADROSU

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Gaziantep FK karşılaşması için belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muric.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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