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3. Sayfa

Uzaklaştırma kararı vardı: Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

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Uzaklaştırma kararı vardı: Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde, hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S., eşi Narin S.’yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından İsmail S.’nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

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Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı’nda meydana gelen olayda, yaklaşık 1,5 yıldır hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen İsmail S. (47), eşi Narin S.’nin (46) sahibi olduğu tur şirketine gitti.

EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından İsmail S., eşine tabancayla ateş etti. Daha sonra aynı silahla kendisini vuran İsmail S. de olay yerindqe hayatını kaybetti.

Uzaklaştırma kararı vardı: Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti
Başlık ResmiUzaklaştırma kararı vardı: Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

SAHİL GÜVENLİKTE GÖREV YAPIYORDU

Olayın ardından yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. İsmail S.’nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri da tamamlandı.

İki çocukları bulunan çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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