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Ekonomi

AJet'ten indirimli bilet fırsatı! Standart koltuklar 99 lira

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AJet'ten indirimli bilet fırsatı! Standart koltuklar 99 lira

AJet'ten seyahat severlerin ilgisini çekebilecek yurt içi uçuşlarda indirim kampanyasını başlattı. Kampanyaya göre, AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletlerini "AJet.com sitesi ve AJet Mobil" uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Yurt içi kampanyası boyunca standart koltuklar 99 TL, ön sıralar 199 TL – 299 TL ve acil çıkış koltukları 349 TL olacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Bu dönemdeki 28 Ekim-1 Kasım, 13 Kasım-22 Kasım, 31 Aralık-4 Ocak tarihleri ise kampanya kapsamı dışında tutulacak.

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STANDART KOLTUKLAR 99 LİRA

Kampanya kapsamında koltuk seçiminde indirim yapılarak standart koltuklar 99 lira, ön sıralar 199-299 lira ve acil çıkış koltukları 349 liradan satışa sunuldu.

İndirimli biletler sadece "AJet.com sitesi ve AJet Mobil" uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

AJetten indirimli bilet fırsatı! Standart koltuklar 99 lira
Başlık ResmiAJetten indirimli bilet fırsatı! Standart koltuklar 99 lira
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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