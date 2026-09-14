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Dünya

İran'ın ortasında 50 saatlik operasyon! ABD'li iki subay böyle kurtarıldı

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İki ABD Hava Kuvvetleri subayının İran'da düşürülmesiyle başlayan operasyonun ayrıntıları günler sonra açıklandı. Paraşütü parçalanan ve ağır yaralanan subaylardan biri İran güçlerine yakalanmadan yaklaşık 50 saat saklandı. ABD, subayı çıkarmak için 90'dan fazla askeri İran topraklarına indirirken CIA de İran güçlerini yanıltmak için operasyona dahil oldu.

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ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15E savaş uçağının 2 Nisan gecesi İran üzerinde düşürülmesinin ardından yürütülen kurtarma operasyonunun ayrıntıları açıklandı. "Dude 44" çağrı kodlu iki kişilik mürettebatın pilotu "Alpha", silah sistemleri subayı ise "Bravo" kod adıyla görev yapıyordu.

OPERASYON SIRASINDA NELER OLDU?

CBS News'in haberine göre yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki F-15E'nin o geceki hedefinde, İsfahan'ın güneyinde bulunan ve İran'ın insansız hava aracı ile füze programında kullanılan sanayi tesisleri vardı. Ancak Amerikan savaş uçağı operasyon sırasında İran güçlerinin omuzdan ateşlediği füzeyle vurularak düşürüldü.

ABD basınına konuşan Bravo saldırı anını "bir yük treninin çarpmasına" benzetti. Mürettebat uçağı kurtarmaya çalıştı ancak bunun mümkün olmadığının anlaşılması üzerine fırlatma koltuklarını kullandı.

İki subay İran topraklarına farklı noktalarda indi.

İranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı
Başlık Resmiİranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı

PARAŞÜTÜ HASAR GÖRDÜ, YERE ÇAKILDI

Bravo'nun paraşütü füze saldırısında hasar gördü. ABD'li subay, yaklaşık 70 ila 100 mil/saat hızla yere düştüğünü anlattı.

"Sadece bir an yukarı baktım ve paraşütümün olmadığını gördüm. Bu, hayatımda gördüğüm en korkunç şeydi. O anda durup, 'Tanrım, senin isteğin olsun. Ama bundan kurtulacaksam yardıma ihtiyacım var' diye dua ettim."

Sert düşüşte sırtı, kolu ve omzu kırılan Bravo, buna rağmen bulunduğu noktadan uzaklaşmayı başardı.

İranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı
Başlık Resmiİranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı

KIRIK KEMİKLERLE 7 BİN FİTLİK SIRTA TIRMANDI

Güneş doğduğunda bulunduğu bölgenin yüksek çöl vadileri ve sarp kayalıklarla çevrili olduğunu gören subay, yakalanmamak için daha yüksek bir noktaya çıkmaya karar verdi.

Kırıklarına rağmen yaklaşık 7 bin fit yüksekliğindeki sırt hattına tırmandı.

Bravo, o anlarda kendisini harekete geçiren düşünceyi şu sözlerle anlattı:

"Motivasyon eksikliğinin sizi İran televizyonuna çıkarmasına asla izin vermeyin."

İranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı
Başlık Resmiİranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı

İRAN GÜÇLERİ BİRKAÇ YÜZ METREYE KADAR YAKLAŞTI

ABD askeri kaynaklarına göre İran güçleri düşürülen mürettebatı bulmak için bölgede arama başlattı. İran medyasında uçağın enkazına ait görüntüler yayımlanırken, silahlı grupların mürettebatı aradığı görüntüler de internete yansıdı.

İranlı güçların Bravo'nun saklandığı noktaya birkaç yüz metre kadar yaklaştığı açıklandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, "İran kara kuvvetlerinin o iki adamı bulmaya yönelik açık bir niyeti vardı" dedi.

İranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı
Başlık Resmiİranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı

ALPHA 6 SAAT SONRA KURTARILDI

ABD ordusu ilk olarak Alpha'ya ulaştı. Yaklaşık 6 saat sonra düzenlenen gündüz operasyonunda Amerikan helikopterleri ateş altında kalmasına rağmen pilot bölgeden çıkarıldı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth operasyonu şöyle anlattı:

"İçeri girerken de çıkarken de baştan sona bir çatışma yaşandı. Ama Alpha'yı geri getirdiler."

Ancak aynı ekip Bravo'yu bulamayınca geri çekildi.

İranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı
Başlık Resmiİranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı

CIA İRAN GÜÇLERİNİ YANILTTI

Bravo'nun kurtarılmasında CIA de devreye girdi. Habere göre CIA, ABD'li subayı arayan İran güçlerini yanıltmak amacıyla çok yönlü bir aldatma operasyonu yürüttü ve subayın konumunu belirlemek için gizli teknolojiden yararlandı.

Bravo'nun bulunduğu bölgeye ulaşılmadan önce ABD bombardıman uçakları ve insansız hava araçları, yakın çevredeki İran Devrim Muhafızları unsurlarına saldırdı.

Ardından kara ve hava unsurlarının katıldığı kurtarma harekâtı başladı.

İranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı
Başlık Resmiİranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı

90'DAN FAZLA ABD ASKERİ İRAN TOPRAĞINA İNDİ

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Cooper'a göre operasyonda sahada 90'dan fazla Amerikan askeri görev yaptı. Havada birkaç yüz personel bulunurken destek faaliyetlerine katılanların sayısı birkaç bine ulaştı.

Kurtarma ekibi iki büyük arama-kurtarma uçağıyla çölde oluşturulan geçici piste indi. Buradan havalanan küçük "Little Bird" helikopterleri, birkaç mil uzaklıktaki sırt hattında saklanan Bravo'ya ulaştı.

Bravo kurtarma ekibini gördüğü anı şöyle anlattı:

"Hayatımın en harika anlarından biriydi."

Kurtarıcılarına söylediği ilk söz ise kısa oldu:

"Gidelim."

İranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı
Başlık Resmiİranın ortasında 50 saatlik operasyon! ABDli iki subay böyle kurtarıldı

KURTARMA UÇAKLARI ÇÖL KUMUNA SAPLANDI

Operasyon Bravo'ya ulaşılmasıyla bitmedi. Kurtarma uçaklarının iniş takımları geçici pistteki kuma saplandı ve 90'dan fazla ABD askeri bir süre İran topraklarında mahsur kaldı.

Başka bir ABD Hava Kuvvetleri biriminin müdahalesiyle personel bölgeden çıkarıldı.

ABD ordusu, hassas teknolojinin İran'ın eline geçmesini önlemek amacıyla geride kalan, her biri yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki iki uçağı ve Little Bird helikopterlerini imha etti.

50 SAAT SONRA İRAN'DAN ÇIKARILDI

Bravo, F-15E'nin düşürülmesinden yaklaşık 50 saat sonra kurtarıldı. Yaklaşık iki gün boyunca ağır yaralı halde, çok az yiyecek ve suyla İran'ın dağlık çöl bölgesinde saklanmayı başardı.

ABD'ye döndükten sonra yaşadıklarını "günümüzün bir hediyesi" olarak nitelendiren Bravo, operasyonun yalnızca kendi kurtarılmasından ibaret olmadığını söyledi:

"Bu, takım çalışmasının, eğitimin, inancın, kararların ve liderliğin hikâyesidir; Amerika'nın sözünü tutmak ve hiçbir adamı geride bırakmamak için ne yapmaya hazır olduğunun bir örneği olarak tarihe geçecek bir şeyin gerçekleştirilmesidir."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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