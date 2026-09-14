Sivas'ta kaybolan Büşra bebeğe ne oldu? Bakanlık devreye girdi, ailenin 4 çocuğu devlet korumasında

Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçmiş, annenin 'bebek satıldı' ifadeleri sonrası da aile üyeleri dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ailenin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında anne Elif Balıkçı'nın ifadesine başvuran jandarma ekipleri, bebeğin babası Yusuf Balıkçı, akrabaları M.R.B. (60) ve çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19), R.B. (45) ile ismi öğrenilemeyen bir veteriner hekimi gözaltına aldı.

4 ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Anne, çocuğunun babası tarafından satıldığını iddia ederken konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla ailenin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığı belirtildi.

Sivasta kaybolan Büşra bebeğe ne oldu? Bakanlık devreye girdi, ailenin 4 çocuğu devlet korumasında

Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 11 aylık bebeğe ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının ardından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın ilçe Jandarma Komutanlığına intikal etmesiyle birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından süreç yakından takip edilmeye başlanmıştır.

Sivasta kaybolan Büşra bebeğe ne oldu? Bakanlık devreye girdi, ailenin 4 çocuğu devlet korumasında

Bebeğin bulunmasına yönelik arama çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alınmış olup adli soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Ailenin diğer 4 çocuğu Bakanlığımız tarafından devlet korumasına alınmıştır, çocukların ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri uzman ekiplerimiz tarafından planlanmaktadır. Bakanlık olarak, 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz."

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu karar doğrultusunda, mevzuat gereği gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Başsavcılık tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) resmi yazılar iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sivasta kaybolan Büşra bebeğe ne oldu? Bakanlık devreye girdi, ailenin 4 çocuğu devlet korumasında

NE OLMUŞTU?

Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı (İHA) ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ifadesinde, 10 Eylül'de akşam saatlerinde çadır bölgesine beyaz renkli bir aracın geldiğini öne sürmüş, araçtan 2 kişinin indiğini, 1 kişinin çadırdan çocuğu alarak gittiğini, çocuğun babası tarafından verildiğini, olayı çadırlar bölgesinde kalan K.D, Ö.B, R.B. ve M.R.B'nin gördüğünü iddia etmişti.

Valilikten yapılan açıklamada ise aile fertlerinin çelişkili ifadeler verdiği, olayın kaçırılmış veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dahil olmak üzere tüm olası iddiaların geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği belirtilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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