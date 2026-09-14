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Kültür - Sanat

Adalar Kısa Film Yarışması’nda ödüller dağıtıldı: Birinci “Maviye Tutunanlar”

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Adalar Kısa Film Yarışması’nda ödüller dağıtıldı: Birinci “Maviye Tutunanlar”

30 eserin yarıştığı Adalar Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülünü Sümeyye Çetingöz’ün yönettiği “Maviye Tutunanlar” kazandı.

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Adalar Kültür Derneği’nin sinemayı desteklemek ve İstanbul Adaları’nın kültürel hafızasına katkı sunmak maksadıyla düzenlediği Adalar Kısa Film Yarışması, bu sene sekizinci defa sinemacıları ve sinemaseverleri bir araya getirdi. Yarışmada dereceye giren filmler dün Büyükada Anadolu Kulübü’nde düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Törene Adalar Kaymakamı Uğur Bulut, Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Aytül Ekşiyan, Adalı sinemaseverler ile yönetmen ve oyuncular katıldı.

Adalar Kısa Film Yarışması’nda ödüller dağıtıldı: Birinci “Maviye Tutunanlar”
Başlık ResmiAdalar Kısa Film Yarışması’nda ödüller dağıtıldı: Birinci “Maviye Tutunanlar”

BÜYÜK ÖDÜL SÜMEYYE ÇETİNGÖZ’ÜN

Bu yılki yarışmada birincilik ödülünün sahibi, yönetmenliğini Sümeyye Çetingöz’ün yaptığı “Maviye Tutunanlar” oldu. Batuhan Sevim’in yönettiği “Öyle Bir Hikâye” ikinci, Bilâl Karadağ’ın yönettiği “Belâ” ise üçüncü seçildi.

Yarışmanın jüri değerlendirmesi; sinematografik yaklaşım, özgünlük ve anlatım dili gibi farklı kriterler üzerinden gerçekleştirildi. Bu yılki jüri; Ali Can Sekmeç, Annie Geelmuyden Pertan, Gülper Refiğ, Nil Gürpınar ve Özer Kangür olmak üzere sinema dünyasından beş isimden meydana geldi.

ADALAR’IN KÜLTÜREL BELLEĞİNE SİNEMAYLA KATKI

Her yıl farklı hikâyeleri ve bakış açılarını bir araya getiren yarışma, aynı zamanda yıllar içinde ortaya çıkan filmler aracılığıyla Adalar’a dair önemli bir görsel arşivin ve kültürel hafızanın oluşmasına katkı sağlıyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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