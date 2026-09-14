CHP'de kurultay sürecinin önü açıldı! Temyiz başvurusundan feragat edildi

CHP'nin olağan kurultay sürecinin önündeki hukuki belirsizliğin aşılması için dikkat çeken bir adım geldi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararına ilişkin daha önce yapılan temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Kararın ardından gözler, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecindeki olası tutumuna çevrildi.

CHP'de kurultay sürecini doğrudan etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararına ilişkin yapılan temyiz başvurusundan vazgeçildiğini duyurdu. Sarı, kararın kurultay sürecinin gecikmemesi ve davanın bir an önce sonuçlanması amacıyla alındığını bildirdi.

CHPde kurultay sürecinin önü açıldı! Temyiz başvurusundan feragat edildi

CHP'DEN TEMYİZ KARARI

Müslim Sarı, X hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılan temyiz başvurusundan feragat etme kararı aldığını duyurdu.

Sarı, kararın 10 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda alındığını belirterek, CHP'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Özgür Özel, CHP'den ayrılarak kurduğu Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini 14 Eylül 2026'da teslim ederek yeni siyasi yolculuğuna adım atmıştı.

"TEMYİZE TARAF OLAN ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARI İSTİFA ETTİ"

Açıklamada, temyiz başvurusuna taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den istifa ederek yeni bir parti kurdukları belirtildi. Sarı, bu nedenle söz konusu kişilerin davadaki taraf olma durumlarının ortadan kalktığını savundu.

Sarı ayrıca CHP'nin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte davanın bir an önce karara bağlanması gerektiğini kaydetti.

"KURULTAY SÜRECİ GECİKEBİLİR"

Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini değerlendirdiklerini belirten Sarı, bu nedenle CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edildiğini bildirdi.

Sarı, CHP'nin bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

🟥 KURULTAY İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasının ardından partinin kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayına ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Özgür Özel yönetiminin kararı temyize taşıdığını hatırlatan Atik, temyiz süreci devam ettiği için kararın henüz kesinleşmediğini belirtti.

CHP'nin temyiz başvurusundan feragat etmesinin kararın kesinleşmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Atik, ancak bunun tek başına kurultay yolunu açmaya yetmeyeceğini söyledi.

Dosyada mahkeme kararına karşı toplam 6 temyiz başvurusu bulunduğunu belirten Atik, daha önce 3 başvurunun geri çekildiğini, CHP'nin son kararıyla birlikte bu sayının 4'e çıktığını aktardı.

Atik, kararın kesinleşmesi için dosyada kalan diğer temyiz başvurularının da geri çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda davayı açan Lütfü Savaş ve Levent Çelik'in temyiz başvurularının da geri çekilmesi gerektiğini belirten Atik, dosyada hiçbir temyiz başvurusu kalmaması halinde kararın kesinleşmesinin önünün açılacağını ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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