Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) haftalardır kendi içinde savaşıyor. CHP'nin iç kavgası aslında her dönemde yaşanan bir gerçek. İşte değişmeyen CHP gerçekleri...

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kurultayındaki seçim hileleri mutlak butlan kararına giden süreçte ortaya çıktı.

Parti içinde ortaya çıkan bu rüşvet, kumpas ve türlü iddialar, aslında yine başka CHP'liler tarafından yargıya taşınmıştı.

Mutlak butlan kararı ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak yeniden görevine geldi. Aslında 1 haftadır yaşanan bu parti içi savaş yeni değildi.

"Özgür Özel yeni parti kuruyor mu" tartışmalarının olduğu bugünlerde gelin CHP'nin kavgalarla dolu tarihine bir bakalım.

CHP, kapalı kapılar ardında pazarlanıyor! 30 yıl önce de manzara aynıydı

DELEGE YARIŞI

Bugün yaşanan delege tartışmaları ve yeni kurultaya giden süreç bir zamanlar da aynı şekilde yaşanmıştı.

CHP Kurultayı öncesi ve sonrası yaşanan yoğun parti içi mücadele ve kurultaylarındaki gergin atmosfer 1979 yılının gündemindeydi.

CHP içinde olağanüstü kurultay öncesi Bülent Ecevit liderliğindeki yönetim ile muhalif gruplar arasında ciddi bir güç mücadelesi olmuştu. 14 CHP senatörünün Ecevit’le görüşerek Genel Yönetim Kurulu’nun istifasını istemiş, bu parti içi krizi derinleştirmişti.

Deniz Baykal, Ali Topuz ve sol kanat gibi farklı gruplar delegeler üzerinde etkili olmaya çalışırken, “araziye çıkma” denilen yöntemle il il dolaşılarak delegeler "ikna" edilmeye çalışılıyordu.

ŞİDDET OLMAZSA OLMAZ

Kurultay sırasında ise gerilim fiilen kavgaya dönüştü. Ecevit’in konuşması sırasında bir dinleyici hakaret etmesiyle başlayan tartışma kısa sürede salonda yumruklaşmaya varan bir kavgaya dönüşmüştü.

Olaylı SHP kongresi - 20 Temmuz 1992 Türkiye gazetesi

"CHP, CHP'YE KARŞI"

Genel merkezde yaşanan bu durum, yerel yönetimlerde de benzer şekilde yaşanıyordu. Gazete arşivlerine inildiğinde 1990'lı yıllarda çokça CHP kavgası görülüyor.

1980'li yıllarda eski CHP'li Erdal İnönü tarafından kurulan ve sonra CHP'ye katılan SHP'nin olaylı kongresi bunlardan biriydi. Aynı anda benzer bir kavga CHP Bursa bölge toplantısında da yaşanmıştı.

Olaylı CHP toplantısı - 20 Temmuz 1992 Türkiye gazetesi

21 Temmuz 1992 tarihinde aynı gün yaşananlar "CHP, CHP'ye karşı" başlığıyla şöyle haber olmuştu:

"Kapatılan CHP'nin Genel Başkanı Selahattin Bingöl, “Açılan CHP, kapalı kapılar ardında pazarlanıyor. Umarım delegeler 9 Eylül'de politbüro üyelerine gereken dersi verecektir” dedi.

Bingöl, Bursa'da yapılan toplantıya inançla katıldıklarını belirterek, “Ancak, teşkilatımızı dışlayıcı hareketler gördük. İnanan CHP'lileri, CHP çatısı altında birleşmeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.

Kapatılan CHP'nin Genel Başkanı Selahattin Bingöl, 'Açılan CHP'nin kapalı kapılar ardında pazarlandığını ve blok satışının görücülere sunulduğunu' ileri sürdü. Bingöl, 'Umarım delegeler 9 Eylül'de politbüro üyelerine gereken dersi verecektir' dedi.

Selahattin Bingöl, CHP'nin açılış çalışmaları çerçevesinde Bursa'da düzenlenen bölge toplantısından sonra yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

'Kapatılan CHP Genel Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul İl Teşkilatı, Bursa Teşkilatı olarak en kısa zaman içinde yeni açılan CHP'nin daveti üzerine Bursa bölge toplantısına katıldık. Katılırken, tek amacımız vardı; bütünleşmeyi, oluşumu tamamlamaktı. Bu sebeple katıldığımız bölge toplantısında Sayın Erol Tuncer'in ‘CHP çatısı altında birleşelim’ ifadelerine tüm inanç duygularımızla iştirak etmek istedik. Ancak, teşkilatımızı dışlayıcı hareketleriyle şunu gördük: Yeniden açılan CHP, kapalı kapılar ardında pazarlanmış ve blok satışı görücülere sunulmuştur. Umarım ki, 9 Eylül'de delegeler politbüro üyelerine gereken dersi vereceklerdir. Bu umutla tüm inanan CHP'lileri CHP çatısı altında birleşmeye çağırıyorum ve delegelerin blok satışına engel olacaklarına inanıyoruz.'"

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