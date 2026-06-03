ABD'nin İran'a ait stratejik Keşm Adası’ndaki askeri üsleri vurmasının ardından misilleme başlatan İran Devrim Muhafızları, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini balistik füzeler ve kamikaze İHA'larla hedef alırken, Kuveyt Havalimanı yolcu terminaline isabet eden İHA'lar çok sayıda sivilin yaralanmasına yol açtı.

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı, nükleer müzakerelerin tıkanmasının ardından son ayların en şiddetli askeri çatışmalarına sahne oldu. ABD'nin İran'a yönelik ablukasını delmeye çalışan bir petrol tankerini vurmasıyla başlayan gerilim, Hürmüz Boğazı, Keşm Adası, Bahreyn ve Kuveyt hattında karşılıklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla topyekun bir misilleme saldırılara dönüştü.

KIVILCIMI TANKER SALDIRISI ATEŞLEDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD ablukasını ihlal ederek İran'ın Hark Adası'ndan petrol yüklemeye çalıştığını iddia ettiği "Lexi" adlı boş bir petrol tankerini vurmasıyla geriliö tırmandı. Mart ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan tankerin makine dairesi, bir Amerikan uçağından fırlatılan Hellfire füzesiyle hedef alınarak hizmet dışı bırakıldı. İran ordusu bu hamleye, bölgeden geçmekte olan ABD ve İsrail bağlantılı "Panaya" adlı bir gemiyi füzelerle vurarak karşılık verdi.

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KEŞM ADASI HEDEF ALINDI

Denizdeki saldırının ardından ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan ve kritik bir konuma sahip olan İran'a ait Keşm Adası'na hava harekâtı düzenledi. CENTCOM, adada bulunan ve sivil denizcilere yönelik İHA fırlatan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait askeri yer kontrol istasyonları ile bir iletişim kulesini "meşgu müdafaa" kapsamında vurduğunu açıkladı. Bölge kaynakları, Keşm Adası'nda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İRAN’DAN KUVEYT VE BAHREYN’DEKİ ABD ÜSLERİNE FÜZE YAĞMURU

Keşm Adası'ndaki üslerinin vurulması üzerine misilleme başlatan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı ve Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri balistik füzeler ve kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu. İran tarafından yapılan resmi açıklamada, "Daha önce saldırganlık durumunda daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

KUVEYT HAVALİMANI VURULDU: YARALILAR VAR

İran'ın bölgedeki ABD varlığına yönelik düzenlediği geniş çaplı kamikaze İHA saldırısı Kuveyt'te sivil altyapıyı da vurdu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'a ait kamikaze İHA'ların düzenlediği saldırıda Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında ciddi hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı paylaştı.

CENTCOM: "İRAN SALDIRILARI BAŞARISIZ OLDU"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı ve bölgedeki bir ABD hava üssünü vurduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "yalan" ifadesini kullandı. CENTCOM, Kuveyt'e atılan iki füzenin havada parçalandığını, Bahreyn'e fırlatılan üç balistik füzenin ise hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı. Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan ek İHA dalgalarının da başarıyla püskürtüldüğünü belirten komutanlık, hiçbir Amerikan personelinin zarar görmediğini iletti.

YOĞUN ÇATIŞMAYA RAĞMEN ATEŞKES SINANIYOR

Yaşanan bu ağır askeri tırmanış ve karşılıklı bombardımanlara rağmen CENTCOM, nisan ayında yürürlüğe giren kırılgan ateşkesin kağıt üzerinde hala "devam ettiğini" açıkladı.

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