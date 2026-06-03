İhlas Haber Ajansı
Sisam’a Türk akını: Son 3 ayda 15 bin kişi adayı ziyaret etti
Sisam Adası, 2026’nın ilkbaharında Türk ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Mart-Mayıs döneminde Vathi Turizm Limanı üzerinden adaya 15 bin 713 Türk ziyaretçi giriş yaptı.
Özetle DinleSisam’a Türk akını: Son 3 ayda 15 bin kişi adayı z...
Kaydet
Ekonomi 1 dk önce
Aydın'ın Kuş ilçesine yakın Sisam (Samos) adası, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 15.713 Türk ziyaretçi ağırladı.
- Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde limanda toplam 15 bin 713 Türk ziyaretçi ağırlandı.
- Türkiye'den gelen ziyaretçi trafiğindeki yükselişin bölge turizmine olumlu katkı sağladığı belirtildi.
- Vathi Turizm Limanı'nda kısa süreli turistik ziyaretler ve günübirlik seyahatlerin etkisi görüldü.
- Önümüzdeki yaz sezonunda da ziyaretçi sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.
0:00 0:00
1x
Aydın Kuş ilçesine en yakın mesafedeki Sisam (Samos) adasına Türklerden ziyaretçi akımı gerçekleşti.
15 BİN 713 TÜRK ZİYARETÇİ AĞIRLANDI
Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde limanda toplam 15 bin 713 Türk ziyaretçi ağırlandı. Türkiye’den gelen ziyaretçi trafiğindeki yükselişin bölge turizmine olumlu katkı sağladığını belirtildi. Vathi Turizm Limanı'nda kısa süreli turistik ziyaretler ve günübirlik seyahatlerin etkisiyle de önümüzdeki yaz sezonunda da ziyaretçi sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Muhafazakar turistin tatil çilesi! 2 milyon yatak var, tesis yok
Bizi Takip Edin
YORUMLAR