Sisam Adası, 2026’nın ilkbaharında Türk ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Mart-Mayıs döneminde Vathi Turizm Limanı üzerinden adaya 15 bin 713 Türk ziyaretçi giriş yaptı.

Aydın Kuş ilçesine en yakın mesafedeki Sisam (Samos) adasına Türklerden ziyaretçi akımı gerçekleşti.

15 BİN 713 TÜRK ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde limanda toplam 15 bin 713 Türk ziyaretçi ağırlandı. Türkiye’den gelen ziyaretçi trafiğindeki yükselişin bölge turizmine olumlu katkı sağladığını belirtildi. Vathi Turizm Limanı'nda kısa süreli turistik ziyaretler ve günübirlik seyahatlerin etkisiyle de önümüzdeki yaz sezonunda da ziyaretçi sayısının daha da yükselmesi bekleniyor.





Haberle İlgili Daha Fazlası