Küresel ölçekte 2026’da 320 milyar doları aşan helal turizm pazarında Türkiye, devasa yatak kapasitesine rağmen tesis azlığı sebebiyle potansiyelini yeterince değerlendiremiyor. İnançlarına uygun tatil yapmak isteyen milyonlarca turist, Türkiye’de sınırlı sayıdaki tesis yüzünden ya yüksek fiyatlara katlanmak zorunda kalıyor ya da tatil yapmaktan vazgeçiyor.

EKONOMİ SERVİSİ - Küresel turizm trendleri hızla değişirken, inanç ve kültürel hassasiyetlere uygun seyahat anlayışı dünya genelinde devasa bir sektör hâline geldi. Muhafazakâr tatil konsepti, sadece İslam dünyasında değil, Avrupa’da yaşayan Müslüman topluluklar arasında da en hızlı büyüyen segmentlerden biri olarak öne çıkıyor. Aile mahremiyetine önem veren, helal gıda ve alkolsüz ortam talep eden bu kitle, turizm sektörü için yüksek bir harcama potansiyeli barındırıyor. Ancak zengin tarihi, kültürel mirası ve eşsiz kıyı şeridiyle bu pazardan en büyük payı alması beklenen Türkiye, sahip olduğu potansiyeli henüz tam anlamıyla ekonomiye kazandırabilmiş değil.

Muhafazakar turistin tatil çilesi! 2 milyon yatak var, tesis yok

TESİS SAYISI YETERSİZ

Verilere göre küresel helal turizm pazarının büyüklüğü 320 milyar dolar sınırını aşmış durumda. Dünya genelinde Müslüman nüfusun artışı ve harcanabilir gelir seviyesinin yükselmesiyle bu pazarın katlanarak büyüyeceği öngörülüyor. Ne var ki Türkiye, toplam turizm yatak kapasitesinde dünya devleri arasında yer almasına rağmen, muhafazakâr hassasiyetlere hitap eden tesis bazında oldukça yetersiz bir tablo çiziyor.

Türkiye genelinde konaklama sektöründe yaklaşık 2 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Ancak muhafazakâr konsepte uygun hizmet veren tesis sayısı âdeta devede kulak kalıyor. Sadece Alanya’da 650 bin yatak kapasitesi mevcutken, bunun yalnızca 10 bini muhafazakâr tatil imkânı sunuyor.

Benzer şekilde, Muğla’da 250 bin yatak kapasitesi varken bu kriterlere uyan yatak sayısı sadece 2 bin 600 seviyesinde kalıyor. Devasa yatak kapasitesine sahip sektör muhafazakâr turistin talebini karşılamakta çok uzak kalıyor.

Pazardaki bu büyük uçurum, hem tüketiciler hem de ülke ekonomisi açısından ciddi kayıplara yol açıyor. Sınırlı sayıdaki muhafazakâr otele yönelik yoğun talep fiyatların yükselmesine sebep oluyor. İnançlarına uygun bir şekilde tatil yapmak isteyen aileler ise alternatif bulamadıkları için ya yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalıyor ya da tatil planlarından vazgeçiyor. Orta Doğu’dan gelen turistler için bir çekim merkezi hâline gelen Türkiye’nin bu avantajı yeterince kullanamaması pazar payını kısıtlıyor.

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BAĞLIKAYA’DAN YATIRIM ÇAĞRISI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yatırım olarak bakıldığında muhafazakâr kesimin kendini rahat hissedeceği turizm yapılanmasının bulunmadığını belirterek “Muhafazakâr kesim Afyonkarahisar’a sıkışmış vaziyette. Bu kesime hitap eden deniz kenarında birkaç tane otel var. Onlar da fiziki yapıları itibarıyla uygun değiller. Otelin verdiği servisler öyle ama plajın yanında başka plaj var. Şimdi benim eksik gördüğüm kısım bu. Çok önemli bir pazar var Türkiye’de. Çok önemli bir sayı bu tür tatil yapmayı tercih edecek durumda. Turizm tahsislerinin özel olarak düzenlenerek, muhafazakâr kesimin tatil yapacağı konsepte bu yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, bize Orta Doğu’dan da çok ciddi bir turizm hareketi sağlar” dedi.

Muhafazakar turistin tatil çilesi! 2 milyon yatak var, tesis yok

IRKÇI PAYLAŞIMLAR TURİZMİ BALTALIYOR

Türkiye turist sayısını artırmak için desteklerini artırırken diğer yandan sosyal medyadaki ırkçı paylaşımlar turizmi vuruyor. Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de faaliyet gösteren işletmeciler, son dönemde özellikle sosyal medyadan Arap turistleri hedef alan ayrımcı ve ırkçı paylaşımların bölge turizmine zarar verdiğini belirtiyor. Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, sosyal medyada yabancı turistleri hedef alan nefret söylemlerinin Türkiye’nin turizm markasını olumsuz etkilediğini belirterek “Hiç kimsenin sosyal medya üzerinden bir milleti veya toplumu hedef alarak ülkemizin turizmine zarar verme hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilgili kurumlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Turizmi korumak, istihdamı, esnafı korumaktır; ülke ekonomisini korumaktır. Turizme zarar veren her söylem, Türkiye ekonomisine zarar vermektedir” diye konuştu.



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