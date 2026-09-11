CHP’den AK Parti’ye geçen 3 Bahçelievler Belediye Meclis Üyesiyle birlikte meclisteki siyasi dengeler değişti. Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt’ün katılımıyla CHP’nin üye sayısı 22’ye düşerken Cumhur İttifakı’nın üye sayısı 23’e yükseldi. Böylece Bahçelievler Belediye Meclisi’ndeki üye çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçti.

Bahçelievler'de yerel siyasette dengeleri değiştiren kritik bir katılım töreni gerçekleşti. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı' kapsamında, CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt rozet takarak AK Parti saflarına geçti.

Katılımlarla beraber CHP'nin meclis üyesi sayısı 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı ise 20'den 23'e yükseldi.

CHP 3 sandalye kaybetti, AK Parti çoğunluğu aldı! Bahçelievler’de dengeler değişti

Yeni dağılımla birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki üye fazlalığı Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.

BAŞKAN BAHADIR'DAN ÖZEL'E TEPKİ

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Yeni Katılan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ailemize hoş geldiniz diyorum. Açık konuşmak gerekirse arkadaşlarımız CHP'deydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize geliyorlar. Biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir ayrım var. Yeni Parti var.

CHP 3 sandalye kaybetti, AK Parti çoğunluğu aldı! Bahçelievler’de dengeler değişti

O bana "Arınmaz" diyen adam, "Arlanmaz" diyen Özgür Özel, grup toplantısında geçen mecliste de söyledim. Allah o kadar büyük ki ona, eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Arın da gel" diyor. Bakın, Yeni Parti'nin düştüğü duruma. Görüyor musunuz? Düştüğü duruma bakın. O yüzden biz kimseyi kınamıyoruz ama iftira atılmaz. Verdik mahkemeye. Özgür Özel'i mahkemeye verdik, "İspatla" diye. Belgelerimizi sunduk. Genel olarak grup toplantısında yaptıklarının hesabını biz sormuyoruz. Allah Celle Celaluhu, Kılıçdaroğlu kanalıyla ondan soruyor. "Arının da gelin" diyor. O yüzden Türkiye'de siyasi bir değişim var. Doğrunun, Allah her zaman yardımcısıdır" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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