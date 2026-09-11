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Ekonomi

Altın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75'iyle onu alırdım

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Altın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75'iyle onu alırdım

Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, yatırım tercihini açıkladı. Elinde bugün dolar veya TL olması halinde parasının yüzde 75’iyle gümüş, yüzde 25’iyle altın alacağını söyleyen Memiş, gümüşte yıl sonu için 96 dolar hedefi verdi. Altın için ise kısa vadede 4.300-4.600 dolar aralığına dikkat çekti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Üst üste altıncı toplantıda da faiz değişikliğine gitmeyen kararın ardından piyasaları değerlendiren finans analisti İslam Memiş, küresel risklerin gölgesinde şekillenen yeni dönem finansal haritayı ve yatırım stratejilerini paylaştı.

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Jeopolitik gerilimler, tırmanan enerji maliyetleri ve küresel enflasyon baskısının Merkez Bankası’nı temkinli bir patikada tuttuğunu belirten Memiş, yılın son çeyreğine dair faiz indirimi olasılığının tamamen ortadan kalkmadığını söyledi. Merkez bankalarının önünü göremediği için temkinli bir "bekle-gör" politikası izlediğini vurgulayan analist, mevduat ve faiz kanadına ilişkin beklentisini şu sözlerle aktardı:

"Eğer önümüzdeki aylarda özellikle petrol tarafında bir gerileme yaşanırsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir. Yılın son çeyreğinde iki kez faiz indirme olasılığı bugünkü koşullarda hâlen masada durmaya devam ediyor. Mevduat tarafında da önümüzdeki aylarda gerileme yaşanacağını öngörüyorum"

Altın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75iyle onu alırdım
Başlık ResmiAltın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75iyle onu alırdım

"YÜZDE 75’İ İLE GÜMÜŞ ALIRDIM"

Altın ve gümüşteki son hareketleri de değerlendiren Memiş, yatırım tercihini açıkladı. Gümüşün son dönemde altına kıyasla daha güçlü performans gösterdiğine dikkat çeken Memiş, elinde dolar veya TL olması halinde tercihinin ağırlıklı olarak gümüşten yana olacağını söyledi.

Memiş, yatırım stratejisini şu sözlerle açıkladı:

"Bugünkü şartlarda elimde nakit olsa bunun yüzde 75'i ile gümüş, yüzde 25'i ile altın alırdım. Gümüş rasyo tarafında yaşanan yükselişle birlikte altın karşısında yeniden oldukça ucuz bir konuma geldi. Ons altında kısa vadede 4300 ile 4600 dolar aralığındaki dalgalanma sürecektir, ancak hem altında hem gümüşte yaşanan geri çekilmeleri uzun vadeli birer alım fırsatı olarak görmek gerekir"

Altın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75iyle onu alırdım
Başlık ResmiAltın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75iyle onu alırdım

GÜMÜŞ İÇİN YIL SONU HEDEFİ 96 DOLAR

Memiş, gümüşteki yükseliş beklentisini yıl sonuna ilişkin hedefiyle de ortaya koydu. Gümüşün ons fiyatında yıl sonu hedefinin 96 dolar olduğunu belirten Memiş, yaşanabilecek geri çekilmeleri ise alım fırsatı olarak değerlendireceğini söyledi.

Gümüşün son 55 günde yaklaşık yüzde 23 yükseldiğine dikkat çeken Memiş, haziran ayından bu yana gümüşün performansının altına kıyasla daha güçlü olduğunu söyledi.

Gram gümüşün de yaklaşık 101 lira seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, bu tarafta 100 liranın destek, 125 liranın ise ana hedef olarak izlenebileceğini ifade etti.

Altın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75iyle onu alırdım
Başlık ResmiAltın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75iyle onu alırdım

ALTINDA 4.300-4.600 DOLAR BANDI

Altın tarafındaki beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altında kısa vadede 4.300-4.600 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi, petrol fiyatlarındaki artış ve küresel piyasalardaki gelişmelerin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Memiş, yaşanan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini dile getirdi.

Gram altının ise 6 bin 773 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen düşüşlerin kalıcı olmayacağı görüşünü yineledi.

Altın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75iyle onu alırdım
Başlık ResmiAltın mı gümüş mü? İslam Memiş tercihini açıkladı: Paramın yüzde 75iyle onu alırdım

Fiziki altındaki işçilik maliyetlerine de dikkat çeken Memiş, son dönemde bu maliyetlerin yükseldiğini söyledi. Daha önce 1000 dolara kadar çıkan fiyat farkının gerilediğini belirten Memiş, mevcut durumda yaklaşık 406 dolarlık bir fark bulunduğunu ifade etti.

Memiş, önümüzdeki dönemde piyasaların özellikle ABD'den gelecek enflasyon verileri, Fed'in faiz kararı, petrol fiyatları ve küresel jeopolitik gelişmelere odaklanacağını belirterek değerlendirmelerini tamamladı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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