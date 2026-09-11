Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Savcılık düğmeye bastı: Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili paylaşımlara soruşturma

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Savcılık düğmeye bastı: Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili paylaşımlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili sosyal medyada gerçeğe aykırı ve manipülatif içerik yayımlayanlar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki vefatına dair yürütülen soruşturmayı hedef alan dezenformasyon dalgası yargıya taşındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen vefatına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, "TR 7 24" isimli sosyal medya kanalında gerçeğe aykırı, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte içerikler yayımladığının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Bakan Gürlek duyurdu: Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul
GÜNDEM

Bakan Gürlek duyurdu: Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

TALİMAT VERİLDİ

Söz konusu içerikleri hazırlayan, yayımlayan ve yayan kişi veya kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "217/A" maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında, sosyal medya yayınında yer alan ifadelerin tespiti, bu ifadelerde bulunan kişi veya kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi ile gerekli adli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BARON BÖYLE YAKALANDI!
BARON BÖYLE YAKALANDI!
Bakan Gürlek: 9 yıldır aranan İslam Yakut gözaltında
Emin olmak
"GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması
SEÇİMLERİ BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ
SEÇİMLERİ BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağından seslendi
18 YIL SONRA İLK PUAN
18 YIL SONRA İLK PUAN
Fenerbahçe, Roma'yı salladı ama yıkamadı
İSTİFA ETTİ!
İSTİFA ETTİ!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi
PERDE ARKASI BELLİ OLDU
PERDE ARKASI BELLİ OLDU
Erdoğan-Yavaş görüşmesi ile ilgili açıklama
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
İMZA AN MESELESİ
İMZA AN MESELESİ
Arda Güler ile anlaşma sağlandı
4 BAŞKAN AK PARTİ'DE
4 BAŞKAN AK PARTİ'DE
Üçü CHP'den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
VLAHOVIC'E MEN CEZASI
VLAHOVIC'E MEN CEZASI
Derbinin sonrası PFDK kararı belli oldu
CHP’DEN MANSUR YAVAŞ MESAJI
CHP’DEN MANSUR YAVAŞ MESAJI
9 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü
KİRACI DEHŞETİ KAMERADA
KİRACI DEHŞETİ KAMERADA
Kaçmaya çalıştı, düştü, saldırgan peşini bırakmadı
SERVET SIRRINI MASAK ÇÖZDÜ
SERVET SIRRINI MASAK ÇÖZDÜ
74 bin TL gelir, 222 milyon TL hesap trafiği!
AİLESİYLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY
AİLESİYLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY
Dünyadan gizlediği gerçek ortaya çıktı
ASLAN'DA OSIMHEN GERÇEĞİ
ASLAN'DA OSIMHEN GERÇEĞİ
Avrupa sahnesinde endişe verici tablo
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER
ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER
Sanayi sitesindeki silahlı kavgada kan donduran anlar
FİYATLAR BELLİ OLDU!
FİYATLAR BELLİ OLDU!
İşte 15 bin kiralık konutun yapılacağı ilçeler
'ÖFKEDEN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'
'ÖFKEDEN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'
F.Bahçe’nin eski stoperinin şaşırtan Pereira anısı
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Şampiyonlar Ligi'nde sıralama belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu belli oldu
Kaydet
Bakan Gürlek duyurdu: Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı
Uyuşturucu baronu İslam Yakut yakalandı
Kaydet
Emin olmak
Emin olmak
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.