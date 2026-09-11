Galatasaray, Eskas’ı UEFA’ya şikâyet edecek
Galatasaray yönetimi, Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldukları maçın Norveçli hakemi Espen Eskas’ı UEFA’ya şikâyet etme kararı aldı.
Sporting Lizbon karşısında hakem Espen Eskas’ın verdiği kararlara isyan eden Okan Buruk, yedek kulübesinde âdeta sinirden çılgına döndü.
BURUK KULÜBEYİ TEKMELEDİ
Hakeme yönelik sert ifadeler kullanan Buruk, yedek kulübesine tekme attı. İtirazları yüzünden sarı kart gören Buruk’u kulübede yardımcısı İrfan Saraloğlu sakinleştirmeye çalıştı.
UEFA'YA ŞİKÂYET EDİLECEK
Galatasaray yönetimi, Lizbon’da gösterdiği yönetimle tepki toplayan Norveçli hakem Espen Eskas’ı UEFA’ya şikâyet etme kararı aldı.
BURUK’A SALVOLAR
G.Saray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Okan Buruk’u hedef aldı. Kükner, “Galatasaray teknik direktörü Galatasaray’ı temsil ettiğini bilir. Vakur davranır, bahanelere sığınmaz, saha kenarında örnek davranış sergiler” vurgusunda bulundu.