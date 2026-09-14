Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kendisine ait olduğu belirtilen özel jetin Libya'da pistten çıkarak alev almasıyla gündeme geldi. Yaşanan kazanın ardından ''Hamdi Akın kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapıyor?'' soruları araştırılmaya başlandı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Misrata'ya gitmek üzere havalanan TC-AKF tescilli Cessna Citation Latitude tipi iş jeti, iniş sırasında pistten çıktı. Uçakta yolcu bulunmadığı, 2 pilot ve 1 kabin görevlisinden oluşan mürettebatın kazadan kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın ardından gözler Hamdi Akın'ın hayatına, yönettiği şirketlere, iş dünyasındaki faaliyetlerine ve servetine çevrildi. Peki, Hamdi Akın kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapıyor?

Hamdi Akın kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapıyor? Akın’a ait özel jet kazası ile gündeme geldi!

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Akın, iş dünyasına genç yaşta adım attı. Üniversitede eğitim gördüğü dönemde ticari faaliyetlere başlayan Akın, ilk yıllarında su ve yakıt depoları ile kalorifer kazanları üretimi yaptı. İlk işlerinden biri Ankara'daki Emek Camii için kalorifer kazanı üretmek oldu. Daha sonra Ankara Rüzgarlı Sokak'ta inşaat malzemeleri ticareti yapan bir mağaza açan Akın, 1976 yılında müteahhitlik sektörüne geçti ve kendi şirketi Akfen'i kurdu.



Hamdi Akın kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapıyor? Akın’a ait özel jet kazası ile gündeme geldi!

HAMDİ AKIN SERVETİ NE KADAR, NE İŞ YAPIYOR?

Forbes 2026 verilerine göre Hamdi Akın'ın serveti 2,3 milyar dolar seviyesinde. Belirtilen servetle Akın Forbes Türkiye milyarderler listesinde 14. sırada yer alıyor.

Hamdi Akın Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Akfen'in faaliyet alanları zaman içerisinde havalimanları, inşaat, liman işletmeciliği, enerji, gayrimenkul, su ve atık su yatırımları ile farklı altyapı projelerine yayıldı.

Hamdi Akın kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapıyor? Akın’a ait özel jet kazası ile gündeme geldi!

Akın'ın kamu altyapı yatırımları alanındaki önemli projelerinden biri 1986 yılında gerçekleştirilen Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. Bu proje, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer aldı. Sonraki yıllarda Kayseri Erkilet Havalimanı, Çarşamba Havalimanı, Isparta Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Bursa Doğalgaz gibi farklı projelerde müteahhitlik faaliyetleri yürüttü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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