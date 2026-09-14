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Hamdi Akın’a ait özel jet Libya’da pistten çıkıp alev aldı

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Hamdi Akın’a ait özel jet Libya’da pistten çıkıp alev aldı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait olduğu belirtilen TC-AKF tescilli Cessna Citation Latitude tipi özel iş jeti, Libya’daki Misrata Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı ve alev aldı. İstanbul’dan yolcusuz olarak Libya’ya giden uçakta bulunan 2 pilot ile 1 kabin memuru kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgilere göre TC-AKF tescilli özel jet, 14 Eylül sabahı saat 05.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Misrata’ya gitmek için havalandı. Uçağın Libya’ya yolcu almak için boş olarak gönderildiği bildirildi.

İNİŞ SONRASI PİSTTEN ÇIKTI VE ALEV ALDI

Misrata Havalimanı’na iniş yapan uçak, teker koymasının ardından pistten çıktı. Kazanın ardından uçakta yangın çıkarken, havalimanı itfaiyesi ve ARFF ekipleri kısa sürede müdahaleye başladı.

Uçakta yolcu bulunmazken 2 pilot ve 1 kabin memurundan oluşan uçuş ekibi ekipler tarafından uçaktan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Libya basınında yer alan ilk haberlerde kaza nedeniyle Misrata Havalimanı’ndaki uçuşların bir süre durdurulduğu aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin ise henüz yetkili makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
Başlık ResmiAkfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın

TC-AKF TESCİLLİ UÇAK CESSNA CİTATİON LATİTUDE

Havacılık kayıtlarında TC-AKF, Cessna 680A Citation Latitude olarak yer alıyor. Uçağın seri numarası 680A0470. Flightradar24 kayıtlarında ise uçağın operatörü BKNJET olarak görülüyor.

TC-AKF, Haziran 2026’da Düsseldorf Havalimanı’nda Bikini Jet filosunda görüntülenmişti. Havacılık kayıtları uçağın Türkiye tescilli olduğunu doğruluyor.

HAMDİ AKIN CESSNA CİTATİON LATİTUDE SİPARİŞİ VERMİŞTİ

Hamdi Akın’ın 2025 senesinde yaklaşık 19,5 milyon dolar değerinde Cessna Citation Latitude tipi bir iş jeti sipariş ettiği kamuoyuna yansımıştı. Uçağın sonraki dönemde Türkiye tesciline girdiği ve özel uçuşların yanı sıra charter operasyonlarında da kullanıldığı belirtiliyor.

Kazaya ilişkin teknik incelemenin ardından uçağın neden pistten çıktığının ve yangının nasıl başladığının netleşmesi bekleniyor. Libya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Uçak Kazaları ve Olayları Araştırma Bürosu, ülkede yabancı tescilli uçakların karıştığı kazaların incelenmesinden sorumlu kurum olarak görev yapıyor.

BAKMADAN GEÇME
İstanbul Havalimanı
GÜNDEM

İstanbul Havalimanı'nda panik! Uçak taksi yolunda kaldı, yolcular tahliye edildi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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